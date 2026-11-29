Los percebes, las almejas y la merluza, los alimentos que más suben de precio a pocos días de Navidad. (Ricardo Rubio/Europa Press)

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Con la llegada de diciembre, la campaña de Navidad transforma los hábitos de compra en los supermercados españoles, en un mes en el que las categorías vinculadas a las fiestas concentran el 47,2% del gasto total de los hogares. Según un estudio de Eroski presentado este miércoles, el gasto por hogar en ese mes aumenta un 23,5% frente al promedio del resto del año, hasta alcanzar los 544,9 euros de media.

Por ello, elegir bien qué compramos se vuelve aún más importante en estas fechas. Sobre todo cuando hablamos de productos como los mariscos, protagonistas de comidas y cenas especiales, pero también una de las categorías que más suben sus precios en estas fechas. Gambas, ostras, mejillones, navajas, berberechos... Casi todos ellos elevan sus costes por la alta demanda. Frente a esto, conviene escuchar atentamente los consejos de compra de aquellos que saben de lo que hablan.

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En esta ocasión, las recomendaciones las hace Markel Fernández, un joven de 20 años que ha reabierto la marisquería Mariscos Sarrikobaso, un clásico con más de medio siglo de historia, y que amenazaba con cerrar definitivamente. Markel ha querido seguir la tradición y mantener abierta esta tienda, centrada en mariscos frescos y cocidos, en el barrio de Algorta, en Getxo (Bizkaia).

Cómo congelar los percebes. (Pixabay)

Mariscos en Navidad: cuáles merecen la pena y cuáles no

En un vídeo reciente, compartido a través de la cuenta de Instagram del negocio, el marisquero repasa algunos de los productos más típicos en las mesas navideñas, compartiendo su opinión sobre aquellos que merece la pena comprar en estas fechas y los que no.

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Por un lado, Markel habla de aquellos mariscos que, por la subida de precios que suelen sufrir en estas fechas, no merecen el desembolso. La lista comienza con los percebes. “Es el mejor producto, pero en Navidad se ponen unos precios abismales. Estás pagando por el nombre”, asegura el marisquero. Lo mismo sucede con el camarón vivo: “Por lo que cuesta un kilo de estos, te llevas una bandeja para llenar toda la mesa”.

Las diferencias entre mejillones macho y hembra (Adobe Stock)

Por otro lado, el experto nos aconseja algunos mariscos que sí deberían tener un hueco en nuestra mesa navideña, por su excelente relación calidad-precio. Un buen ejemplo es el mejillón. “Vale lo que cuesta. Por ese precio no hay nada que te rinda más en una mesa”, asegura, asemejándolo a otro bivalvo, la almeja: “Con un kilo llenas una fuente para toda la familia”.

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Para presupuestos algo más amplios, Markel recomienda las nécoras: “Precio medio y sabor de marisco caro”. Y, para aquellos que no teman desembolsar estas fiestas, la gamba roja aparece como reina: “Vale lo que cuesta. Es cara, pero cada gamba que comes lo notas”.

¿Sabías que Leo Messi tiene su propio restaurante? Se llama 'Hincha' y en su carta recrea algunos de los platos favoritos del futbolista, como los macarrones que le hacía su abuela o un postre de chocolate en forma de Balón de Oro.

Entre una categoría y la otra, existe una amplia escala de grises, de “dependes”. Productos que merecen la pena según ciertos condicionantes, como pasa con el bogavante: “Si es del país, vale cada euro; si es canadiense, te están engañando”. Lo mismo ocurre con el pulpo, que será mejor si es gallego que si es marroquí; y con las ostras: “Si es la buena Gillardeau francesa, lo vale. Si es una ostra plana, no”.

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