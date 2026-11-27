La pequeña plaza para capeas y las instalaciones ganaderas en la Finca La Guapa

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Se llama Finca La Guapa. Está situada en las afueras del municipio madrileño de Los Molinos (4.900 vecinos), en plena sierra de Guadarrama. Los terrenos pertenecen al empresario Óscar Jiménez, que tiene en una localidad vecina una conocida ganadería de reses: Jiménez Saenz De Miera. En La Guapa este ganadero tiene desde hace años un pequeña plaza donde ha realizado capeas y fiestas privadas con amigos con música y comida. Ahora tiene que derribarla porque se levantó justo limitando con la línea ferroviaria de Cercanías que une Madrid con Cerdedilla, que gestiona ADIF, pero el ganadero quiere construir otra instalación parecida un poco más alejada en la misma finca.

De hecho, el Ayuntamiento de Los Molinos, gobernado por el PP, emitió el pasado mes de abril un decreto para la concesión de licencia de obra menor para demoler lo construido y construir las mismas instalaciones (corral de tientas, gradas y corrales) “en la zona norte de la finca fuera de la zona de protección de ADIF”. Esta semana, Ecologistas en Acción Sierras ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en los tribunales contra la concesión de esta licencia por parte del alcalde de Los Molinos, el también diputado autonómico del PP Antonio Coello, porque entiende que esta licencia es ilegal ya que en estos terrenos, protegidos, solo permiten usos agrícolas, ganaderos o forestales. “Mientras que lo que se está pretendiendo es instalar un negocio para fiestas, capeas, despedidas de soltero, bodas...”, explica Adolfo Rodríguez, portavoz de la asociación ecologista.

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“En esta plaza ilegal se han venido realizando fiestas taurinas, con música, comida y bebida, a pesar de no haber sido recepcionada la obra por el Ayuntamiento y carecer de licencia municipal para ese tipo de eventos. Todo esto fue reconocido por el abogado del infractor en un recurso contencioso-administrativo que interpusieron y del que posteriormente se retiraron, tras lo que pidieron licencia para hacer una nueva plaza a unos cien metros de la existente y para derribar esta última”, continúa Rodríguez. Los ecologistas consideran que se está dando por parte del alcalde de Los Molinos “un sospechoso trato de favor a los propietarios de esa finca”, ya que se les ha permito realizar actividades durante años sin licencia y ahora se les concede una nueva licencia para construir y seguir haciendo lo mismo en la parte norte de la finca, junto al camino de la solana de La Peñota.

Uno de los recortes que se organizó en la Finca La Guapa de Los Molinos

La finca, el Prado de la Guapa, tiene un único acceso a través de una pista de tierra de uso restringido a los ganaderos, una pista con niveles de protección ambientales. Concretamente, está en suelo rústico de protección (según el Plan General de Ordenación Urbana de Los Molinos), pertenece a la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a la Red Natura 2000, a la Zona de Especial Conservación de la ‘Cuenca del río Guadarrama, y a la Reserva de la Biosfera Cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. La pregunta es si la autorización de estas nuevas instalaciones para espectáculos implicaría también, como ha venido ocurriendo, la concentración de centenares de personas y vehículos en una zona protegida, música a alto volumen, venta de bebida, iluminación, con la consiguiente molestia al ganado de las fincas cercanas, al valioso medio natural que la circunda y a las personas que viven en las urbanizaciones vecinas. Infobae ha intentado trasladar estas preguntas al Ayuntamiento. No ha obtenido respuesta.

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“Sin comentarios”

Este diario también se ha puesto en contacto con los propietarios de la finca. “Sin comentarios. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer”, se han limitado a decir. Juan Pablo González, portavoz socialista en Los Molinos, señala que la oposición no tiene el expediente urbanístico sobre lo que quiere levantar este ganadero en la finca. “Las licencias no pasan por Junta de Gobierno ni por Pleno. No tenemos mucha información. Lo que está claro es que en esa finca se llevan haciendo muchas actuaciones urbanísticas denunciadas por ADIF y por los ecologistas. Hay una obligación de derribar porque era incompatible con la existencia de la vía ferroviaria. ¿Qué es lo que ha pedido y si se ajusta a la licencia que se le ha concedido? No lo sabemos. Según ha podido saber este diario, el ganadero quiere construir un nuevo corral circular con gradas con un diámetro de 29,94 metros y 1,50 metros de altura y un nuevo corral de manejo del ganado y embarcadero con una altura de 2,15 metros.

El Ayuntamiento señala en su decreto que las “nuevas instalaciones consistirán en construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tendrán carácter residencial público por lo que, en aplicación del artículo 155 de la ‘Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid’ tienen la consideración de obras menores”. Lo cierto es que la plaza autorizada es mucho más que un corral, ya que tendrá gradas y una superficie de albero de más de 700 metros cuadrados, requeriría de explanación del terreno donde se pretende construir, eliminando totalmente la cubierta vegetal que cubre esa zona. Sería, por tanto, una plaza apta para espectáculos públicos, como acredita también el que en la existente, que contraviene la licencia otorgada por el Ayuntamiento y que no ha sido recepcionada, se hayan realizado varios encuentros lúdicos.

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La plaza principal de Los Molinos, localidad de la sierra madrileña

Lo construido hasta ahora (que se quiere derribar para construir instalaciones nuevas a 100 metros) siempre ha sido irregular. El Ayuntamiento ya habló de infracción urbanística en abril de 2018, aunque los propietarios siguieron haciendo capeas. Actividades que fueron denunciadas ante el Ayuntamiento por algunos vecinos. Existen dos partes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Además, la plaza de capeas y los corrales con chiqueros o toriles fueron construidos dentro de la línea límite ferroviaria, lo que provocó una queja por parte del gestor ferroviario ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes. Desde Ecologistas en Accion aseguran que no es legal que el Ayuntamiento conceda una misma licencia para demoler y construir al mismo tiempo lo mismo en otra zona, entendiendo que deberían ser dos licencias distintas y de obra mayor.

La parcela donde se quiere construir ahora está situada en Suelo Rústico de Protección, que el Plan General de Ordenamiento Urbano de Los Molinos establece que son “terrenos cuyas características naturales y de paisaje deben ser objeto de especial conservación y defensa no pudiendo ser dedicados a utilizaciones que implicaran transformación de su destino propiamente agrícola, ganadero o forestal”. La cuestión es si se quiere construir un corral para la suelta de reses o una plaza pequeña para seguir realizando actividades lúdicas como capeas. Lo cierto es que el ganadero reconoció en recurso interpuesto en un juzgado contra el Ayuntamiento que se habían realizado festejos taurinos y capeas en esa plaza “de tientas”.

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