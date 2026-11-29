Ilustración del candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Llegó el día de las elecciones generales en España, y las calculadoras electorales están que echan humo. Los últimos sondeos antes del apagón demoscópico afirman que no está todo el pescado vendido. Es más, algunos estudios, como el elaborado por El Mundo, reflejan que hay ‘partido’ en 23 circunscripciones y que la balanza podría inclinarse por un puñado de votos. Y este dato añade un poco de picante a la cita, especialmente en la lucha por el primer puesto.

La clave de este escenario la tiene la fórmula D’Hondt, el método para calcular los escaños en España, que favorece a los partidos grandes y que influye especialmente en las provincias que suelen elegir tres diputados. Esta fórmula es la razón que llevó a Frente Amplio a tomar la decisión de retirarse de la carrera en la provincia de Teruel, donde la dispersión de voto habría castigado al bloque de la izquierda en la pugna por el tercer diputado.

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El líder del PP tiene grabada a fuego esta fórmula, porque precisamente estas circunscripciones fueron las que le dejaron a las puertas de La Moncloa en 2023. El claro ejemplo fue Cataluña. Allí, al margen del botín que reparte Barcelona (nada más y nada menos que 32 escaños), en las circunscripciones pequeñas como Lleida, Girona y Tarragona, el último escaño depende de una diferencia muy pequeña de votos entre el segundo, el tercer o incluso el cuarto partido: en Lleida, el PP perdió el último escaño por 3.500 votos, el equivalente al 1,1% del total. En Girona, el último escaño se decidió por 285 votos. En total, hasta cinco provincias decidieron el último asiento por menos de 5.000 papeletas.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE abarrotó este domingo su mitin en Murcia.

Seis territorios donde PSOE y PP se juegan el último escaño

Así, este 29-N, PSOE y PP podrían pelear el último diputado en seis territorios con un margen de menos de 10.000 votos. Se trata de Alicante, que reparte 12 diputados; Albacete (cuatro escaños); Ciudad Real (cinco), Cantabria (cinco), Cáceres (cuatro) y Zamora (tres). En Cáceres, según otro estudio elaborado por La Sexta, el escaño podría decantarse por solo 2.000 votos.

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Pero la clave que decidirá el nuevo inquilino en La Moncloa será la lucha entre bloques, que de momento favorece —y con ventaja— a la derecha. El promedio de las últimas encuestas publicadas hablaba de una diferencia de 13,4 puntos.

En este contexto, el PSOE podría disputar el último escaño en Málaga, La Rioja y León frente a Vox, donde los sondeos apuntan a una victoria por la mínima de uno de estos dos partidos. En Zaragoza, Vox y Frente Amplio compiten por el último diputado: si lo obtiene la formación de Santiago Abascal, la coalición plurinacional se quedaría sin representación por esa circunscripción. En Huelva, el escaño en disputa enfrenta al Partido Popular y Adelante Andalucía.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que "el sanchismo está en sus horas más bajas" con un "Kim Jong Un Sánchez", al comparar al presidente del Gobierno con el líder de Corea del Norte, que impulsa "urnas de cartón". (Fuente: PP)

70 escaños se juegan solo en Madrid y Barcelona

Pero el gran partido se juega en Madrid y Barcelona, las provincias que reparten 38 y 32 escaños, lo que se traduce en el 20% del total. En la capital, el PP consiguió 16 escaños, mientras que los socialistas se hicieron con 10 representantes. En la capital catalana, Sánchez sacó ocho escaños de diferencia a Feijóo (13 a 8). Desde el PP confían en recuperar los cuatro escaños que le faltaron en 2023 solo en esta circunscripción.

En este sentido, el Frente Amplio también fía el éxito de su campaña en aquellas provincias donde se reparten siete o más escaños, ya que el efecto de la ley D’Hont se diluye y hay mayor botín para repartir entre el resto de listas. El gran reto de la candidatura de Ada Colau será conseguir la marca del 10% de los votos en España, el número mágico que comienza a multiplicar los escaños en el Congreso. En 2023, el 12,3% que cosechó Sumar se tradujo en 31 escaños.

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