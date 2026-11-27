Una granja en Islandia. (Sergi Reboredo/Sipa USA)

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Islandia busca voluntarios sin experiencia previa para cuidar animales en sus granjas, una oportunidad que combina trabajo rural, alojamiento gratuito y la posibilidad de vivir de cerca la naturaleza islandesa. Distintas plataformas de voluntariado registran decenas de ofertas en granjas de todo el país que aceptan colaboradores de cualquier parte del mundo durante 2026 para cubrir sus vacantes, con estancias que van de dos semanas a varios meses.

La mayoría de las explotaciones agrícolas que buscan voluntarios en Islandia a través de plataformas como Workaway y WWOOF aclaran explícitamente que no se requiere saber trabajar en el campo. “No tienes que tener experiencia con ovejas o agricultura; no es un problema”, señala un voluntario en la valoración de una granja ubicada en el extremo norte del país, en la zona de Þistilfjörður, recogida en la plataforma Workaway.

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Las tareas más frecuentes incluyen alimentar ovejas, vacas y caballos, limpiar establos, recoger huevos, ayudar en partos de corderos y colaborar en las labores cotidianas del hogar. En algunos casos, los anfitriones también solicitan apoyo con mantenimiento ligero o cuidado de niños, aunque el trato con animales es el eje central de la mayoría de los anuncios activos.

Islandia cuenta con una de las mayores densidades de ovejas per cápita del mundo, y muchas granjas familiares necesitan refuerzo estacional, especialmente durante la temporada de partos —de abril a junio— y en la recolección del otoño. Una granja de los Fiordos del Oeste, en Bardastrond, que alberga cerca de 800 ovejas, ofrece alojamiento, comida y 10.000 coronas islandesas semanales (aproximadamente 70 euros) a quienes se sumen a las labores de parto y cuidado del ganado las 24 horas, según su perfil en Workaway. Otra granja de dimensiones más modestas, en Rauðasandur, en los mismos Fiordos del Oeste, opera con un solo anfitrión y unas 80 ovejas, y requiere apenas dos o tres horas de trabajo diario. Allí tampoco se exigen habilidades específicas, y se ofrece habitación y comida a cambio de la colaboración, pero no dinero.

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El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los programas institucionales también abren sus puertas a voluntarios sin formación

Más allá de las granjas privadas, Islandia también cuenta con programas de conservación de naturaleza organizados por el Estado. El programa Iceland Conservation Volunteers (ICV), gestionado por la Agencia de Conservación de la Naturaleza de Islandia, recluta equipos de voluntarios para trabajar en parques nacionales y reservas naturales durante diez semanas en verano. Para 2026, el programa opera en dos grupos: del 31 de mayo al 8 de agosto y del 14 de junio al 22 de agosto.

Las tareas incluyen mantenimiento de senderos, restauración de vegetación nativa, trasplante de musgo en zonas de alta montaña y eliminación de especies invasoras, en particular el altramuz de Alaska, que amenaza la vegetación autóctona de los parques. ICV tampoco exige experiencia previa, pero sí se requiere buena condición física para enfrentar el terreno y un nivel básico de inglés por razones de seguridad.

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El modelo que predomina en las plataformas de voluntariado agrícola es el intercambio: el voluntario trabaja entre tres y cinco horas por día a cambio de alojamiento y alimentación. En la granja de Hegranes, por ejemplo, los anfitriones Steinunn Arndís y Jóhann tienen 14 caballos, 10 ovejas, 10 gallinas, dos perros y un gato, y buscan voluntarios dispuestos a alimentar animales, montar a caballo y participar de la vida familiar, según su anuncio en Workaway.

Quienes estén interesados pueden ingresar a plataformas como Workaway, WWOOF o el programa ICV, donde cada granja detalla las fechas de disponibilidad, el tipo de tareas y las condiciones de alojamiento para los próximos meses.

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