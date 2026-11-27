El papel de Ingrid de Noruega. (Fredrik Varfjell/NTB via AP)

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El próximo 10 de diciembre, la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo marcará un hito emocional e institucional sin precedentes para la familia real noruega. Por primera vez desde su ascenso al trono el pasado mes de agosto, el rey Haakon VIII presidirá la cita diplomática más relevante del país con dos vacíos irremplazables en su entorno más cercano: la falta definitiva de su padre, el fallecido rey Harald V, y la ausencia confirmada de su esposa, la reina Mette-Marit, inmersa todavía en su proceso de recuperación médica.

Ante este escenario inédito, será su hija primogénita, la princesa heredera Ingrid Alexandra, quien asuma la representación institucional de su madre, conformando junto a su padre y su abuela, la reina Sonia, una histórica imagen de tres generaciones al frente de la Corona.

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Para el nuevo jefe del Estado noruego, estos primeros meses de reinado están resultando especialmente exigentes, marcados por una intensa agenda oficial que ha tenido que sacar adelante prácticamente en solitario. En plena etapa de transición monárquica, la ceremonia de los Nobel cobra una relevancia capital, ya que este 2026 distingue a la jurista sudafricana y ex alta comisionada de la ONU Navanethem “Navi” Pillay.

Para la institución, la jornada trascenderá el mero protocolo habitual para convertirse en el principal escaparate internacional donde proyectar la estabilidad de la monarquía noruega y su firme compromiso con los valores democráticos y humanitarios. De este modo, la familia real ha tenido que reconfigurar su presencia en el acto con mayor proyección exterior de su calendario anual.

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La ruta médica de Mette-Marit

La edición de este año estará inevitablemente condicionada por el peso de dos ausencias históricas. Por un lado, será la primera ceremonia sin el rey Harald V, quien durante más de tres décadas ejerció como un pilar incombustible que jamás faltó a la cita en la capital noruega. Por otro lado, el simbolismo de este estreno llevó a que, en los círculos cercanos a palacio, se llegara a barajar la posibilidad de que la reina Mette-Marit hiciera una excepción para acompañar a su marido en un día tan señalado, especialmente después de que su reciente reaparición pública en un concierto homenaje alimentara las especulaciones sobre su regreso.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

Sin embargo, la Casa Real ha optado finalmente por la máxima prudencia y ha decidido respetar a rajatabla las indicaciones del equipo médico del Hospital Universitario de Oslo. Tras el trasplante de pulmón al que fue sometida el pasado mes de junio, los especialistas ya advirtieron en un comunicado oficial que su rehabilitación sería un proceso largo y que no retomaría sus obligaciones laborales con normalidad hasta el próximo verano.

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Priorizar su salud en pleno rigor del invierno noruego ha dejado todo el protagonismo institucional en manos de un bloque reducido: el rey Haakon VIII, respaldado por la dilatada experiencia de la reina Sonia a sus 89 años y el empuje de la princesa heredera.

La agenda paso a paso de Ingrid Alexandra

El regreso de Ingrid Alexandra a la primera línea institucional tendrá lugar en una jornada intensa en la que cubrirá exactamente las funciones que desempeñaba Mette-Marit hasta el año pasado. Su programa oficial comenzará a las 11:30 de la mañana en el Centro Nobel de la Paz, donde presidirá en solitario la tradicional celebración infantil organizada por Save the Children.

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Este compromiso estará cargado de un fuerte simbolismo personal para la joven, ya que si en la edición anterior acudió a esta cita de la mano de su madre, en esta ocasión tomará las riendas en solitario ante los niños y la propia galardonada, Navi Pillay.

La agenda de Ingrid Alexandra de Noruega. (Grosby Group)

Apenas media hora después, a las 12:00 horas, la princesa heredera se desplazará al Palacio Real para reunirse con el rey Haakon VIII y la reina Sonia en la audiencia oficial previa ofrecida a la premiada. Posteriormente, los tres representantes de las distintas generaciones de la familia real se trasladarán juntos hasta el Ayuntamiento de Oslo para asistir a la ceremonia central de entrega del galardón a las 13:00 horas.

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La presencia de Ingrid Alexandra concluirá tras los actos diurnos, por lo que será únicamente por la noche, durante el banquete de gala previsto a las 19:30 horas en el Grand Hotel, cuando el rey Haakon VIII vuelva a quedarse solo al frente de la representación de la Corona, sellando así una jornada histórica en la que su primogénita confirma su madurez institucional.