Un postre navideño sin horno listo en 10 minutos

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Hay postres que no necesitan ni horno ni complicaciones. Esta receta tarda en hacerse unos minutos y luego lo único que se necesita es paciencia. Una charlotte de melocotón es uno de esos ejemplos, con capas suaves de bizcocho calado y una crema sedosa de mascarpone que se deshace en la boca.

Este tipo de tarta fría tiene raíces en la repostería francesa clásica, donde la “charlotte” se moldea con bizcochos de soletilla alrededor de un relleno cremoso. La versión con melocotón en almíbar y mascarpone se ha popularizado gracias a creadoras de contenido como Alba, del canal Fatto in Casa da Alba, que la presenta como una alternativa sencilla y sin horno para cualquier sobremesa.

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Esta tarta se construye por capas dentro de un molde, sin necesidad de cocción. Los bizcochos de soletilla se humedecen en leche y forran el molde como base y paredes. Encima se vierte una crema de mascarpone batida con nata y puré de melocotón, que actúa como relleno y aglutinante. Tras varias horas de frío, el postre se desmolda y se cubre con el resto de la mezcla reservada.

Tiempo de preparación

Así es la tarta de melocotón y mascarpone que triunfa en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo total ronda las 6 horas y 20 minutos. Preparación activa: 20 minutos aproximadamente. Refrigeración: 6 horas en el frigorífico.



Ingredientes

300 ml de leche

300 g de bizcochos de soletilla (savoiardi)

250 g de melocotones en almíbar

250 g de queso mascarpone

2 cucharadas de azúcar glas

400 ml de nata para montar azucarada

Cómo hacer charlotte de melocotón y mascarpone, paso a paso

Prepara un molde de 24 centímetros de diámetro.

Moja los bizcochos de soletilla en la leche, uno a uno.

Coloca los bizcochos mojados cubriendo el fondo y las paredes del molde. Deben quedar bien pegados, sin huecos.

Bate los melocotones en almíbar hasta conseguir un puré fino.

Mezcla el azúcar glas y el mascarpone con la nata para montar.

Incorpora el puré de melocotón a la mezcla anterior. Remueve hasta lograr una pasta homogénea de color amarillento.

Vierte una capa generosa de esta crema dentro del molde, sobre los bizcochos. Reserva una parte de la mezcla en el bol para el final.

Moja los bizcochos restantes en leche y colócalos encima de la capa de crema.

Cubre el molde y refrigera durante 6 horas como mínimo. Este reposo es clave para que la tarta cuaje bien.

Pasado el tiempo, desmolda con ayuda de un plato , dando la vuelta al molde con cuidado.

Cubre la parte superior con la crema de mascarpone y melocotón que habías reservado. Alisa bien la superficie antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del grosor de las raciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La charlotte de melocotón se conserva en el frigorífico hasta 3 días, bien tapada con film transparente. No se recomienda congelarla, ya que la textura de la nata y el mascarpone puede verse afectada al descongelar.

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