El jubilado que defiende que cotizar más de 40 años penaliza: “El castigo no es solo una reducción. Es de por vida”

Una persona preparada todo para su jubilación.

El sistema de pensiones español ha recibido numerosas críticas en los últimos años por los recortes aplicados a los trabajadores que, tras toda una vida laboral, deciden jubilarse antes de tiempo. Este es el caso de Manuel Barrera, portavoz de ASJUBI40, quien ha asegurado que reciben una penalización “brutal”. Según su testimonio, aquellos que han trabajado durante más de cuatro décadas ven cómo su pensión se recorta de forma desproporcionada en comparación con los que han cotizado menos años.

Barrera, en una conferencia organizada por la asociación ASJUBI40, habló de las afirmaciones del Gobierno sobre la jubilación anticipada y los coeficientes reductores. “Somos pensionistas, nos afectan todas las reivindicaciones de los pensionistas, pero además estamos penalizados por jubilarnos anticipadamente”, aseguró. Y continuó diciendo que “una persona con 45 años cotizados, si se jubila anticipadamente cuatro años antes, su base reguladora se reduce al 76%. Exactamente igual que alguien con solo 26 años cotizados. ¡Es una discriminación brutal!“.

Esto cobra mucha importancia cuando se comparan las cifras de pensiones para aquellos con una larga trayectoria laboral. Según las declaraciones de Barrera recogidas por El Español, la diferencia económica entre dos pensionistas con condiciones similares es abismal. “Una persona que se jubila a los 65 años con 36 años y medio cotizados cobra 602.000 euros. Uno que se jubila 4 años antes con 43 años cotizados cobra 581.000. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la justicia?“, manifestó durante su intervención.

Y el problema no se limita a la reducción de la pensión. Barrera consideró que este recorte es solo el principio de un “castigo de por vida” para aquellos que han trabajado más años. “El castigo no es solo una reducción. Es de por vida. Una persona que ha cotizado más de 40 años recibe una condena económica para siempre”, subrayó. En este sentido, el representante de ASJUBI40 criticó que el sistema actual no premie adecuadamente a quienes han realizado mayores aportaciones a lo largo de su vida laboral.

Cómo funciona el cálculo de las pensiones en España

En España, según la Ley 27/2011, el sistema toma en cuenta tres variables para determinar el porcentaje de la pensión a percibir: la base de cotización, los años cotizados y la edad de jubilación. Tal y como han explicado desde Noticias Trabajo, aunque este sistema garantiza una pensión digna, incluso para aquellos que han cotizado poco, se convierte en un “castigo” cuando el trabajador decide jubilarse antes de la edad legal.

De acuerdo con esta legislación, aquellos que optan por la jubilación anticipada, ya sea voluntaria o involuntaria, sufren coeficientes reductores de hasta un 30%. Esto significa que, aunque un trabajador haya cotizado más de 50 años, verá recortada su pensión de la misma forma que alguien que solo ha trabajado 27 años.

Barrera pone un ejemplo concreto para ilustrar el problema: un jubilado que ha cotizado 52 años y 9 meses, y que decide retirarse anticipadamente, ve cómo su pensión se recorta un 13%, un porcentaje igual al de alguien con 27 años cotizados que se jubila a la edad legal. “Este sistema no premia los años excedentes cotizados. No se valoran, excepto si se demora la jubilación, lo que debería ser al revés”, argumenta Barrera.

La propuesta de ASJUBI40 es la de eliminar las penalizaciones para aquellos que han cotizado más de 40 años, pues consideran que estos trabajadores han sido los que más han contribuido al sistema y deberían recibir un trato preferente.

El portavoz de la asociación también criticó las medidas del Gobierno, ya que han defendido que los coeficientes reductores buscan mejorar la equidad del sistema. “Ese equilibrio se rompe cuando se trata peor al que más ha trabajado y ha cotizado”, denunció Barrera. Para él, el actual sistema no solo es injusto, sino que podría tener consecuencias aún más graves en el futuro: “Si yo demoro la jubilación dos años, me dan un 8%. Pero si me jubilo dos años antes, con 45 años cotizados, me quitan un 19%. ¿No debería ser al revés?“.

Al final de su intervención, Barrera lamentó la falta de apoyo de los parlamentos autonómicos para cambiar la legislación y defendió que el principio de contributividad no se está aplicando de manera coherente. “¿Dónde está el famoso principio de contributividad y equidad que ha nombrado tantísimas veces el ministro Escrivá? No aparece por ningún lado", concluyó el portavoz de ASJUBI40.