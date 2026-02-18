España

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

Alfredo Fernández Martín asegura que lleva más de 26 años recibiendo una pensión recortada y cuestiona la proporcionalidad de las penalizaciones por jubilación anticipada tras una larga carrera laboral

Un jubilado descubre su pensión.
Un jubilado descubre su pensión.

La jubilación anticipada es una opción cada vez más habitual, especialmente entre quienes se ven obligados a dejar el mercado laboral antes de la edad legal ordinaria. Sin embargo, esta modalidad conlleva importantes penalizaciones económicas en la cuantía de la pensión, que pueden afectar gravemente a los ingresos de por vida.

Así es el caso de Alfredo Fernández Martín, un jubilado que expuso su situación en una carta a la directora enviada al medio digital 65yMás. En su escrito, deja claras las consecuencias de este sistema para quienes, a pesar de haber cotizado durante décadas, se ven castigados con recortes sustanciales en su pensión.

“Me di de alta en la Seguridad Social el día que cumplí 14 años”

Afredo Fernández Martín relata en su carta el impacto que ha tenido en su vida la penalización aplicada a su pensión. “Mi pretensión es mentalizar a la población de la injusticia que llevo sufriendo durante años, ya que llevo más de 26 percibiendo una pensión penalizada con un 28%”. Tras una larga vida laboral, vio reducida su pensión por haberse tenido que acoger a la jubilación anticipada, en su caso como consecuencia de un expediente de regulación de empleo (ERE).

El propio Alfredo explica los detalles de su trayectoria laboral y cómo llegó a esta situación: “Me di de alta en la Seguridad Social el día que cumplí 14 años y me jubilé, de manera forzosa, por culpa de un ERE injusto pero no ilegal. Estuve 2 años de paro y me jubilé al cumplir los 61. Por tanto, he cotizado todos los días, pero al jubilarme de manera forzosa el día en que cumplí los 61, adelantando 4 años, me penalizan con un 28%”.

El mecanismo de penalización que afecta a Fernández Martín responde a la normativa vigente sobre la jubilación anticipada, que establece coeficientes reductores en función de los años de adelanto respecto a la edad legal de jubilación. En su carta, el afectado subraya que, a sus 87 años, “la penalización equivale a unos 8 años completos”. De este modo, la reducción acumulada en su pensión durante más de un cuarto de siglo ha supuesto, en la práctica, la pérdida de lo que serían ocho años de una pensión íntegra.

“Somos muchos y tenemos muchas razones”

A pesar de comprender la necesidad de que los poderes públicos garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones, Fernández Martín plantea sus dudas sobre la proporcionalidad de las penalizaciones, especialmente en un contexto económico favorable. “Entiendo que los políticos tienen la obligación de gestionar los ingresos de las cuotas, pero el año 2025 se ha batido el récord de la afiliación y la economía del país figura como la primera de toda Europa en crecimiento, dos importantes datos”, afirma en su misiva.

El caso de este jubilado pone sobre la mesa la existencia de situaciones especialmente graves para quienes han acumulado largas carreras de cotización. Fernández Martín recalca: “La penalización es muy injusta para los que hemos tenido muchos años de cotización. Equivale a 8 años cuando adelanté solo 4”. Su argumento se apoya en el hecho de que, tras sumar el tiempo trabajado y los periodos de cotización reconocidos, supera ampliamente las cuatro décadas y media. “Si a los 45 años, 3 meses y 18 días cotizados les sumo los dos años de paro, que también cotizan, y el tiempo del servicio militar, supero las 48,5 anualidades cotizadas. Muy pocas personas llegarán a esa suma”, recalca.

Así, Fernández Martín hace un llamamiento a la revisión de estas penalizaciones para quienes, como él, han dedicado toda su vida activa al trabajo y han cotizado de manera continuada. “Los motivos son tan evidentes que justifican cualquier acto reivindicativo. Somos muchos y tenemos muchas razones”, concluye en su carta a la directora.

