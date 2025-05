La asociación que lucha para que puedas jubilarte sin recortes si has cotizado 40 años: “Si no tuviéramos fe, no estaríamos aquí, estaríamos con nuestros nietos”

Santiago Menchero y Kike Román nos hablan de la Asociación Asjubi40, nacida por la injusticia hacia los pensionistas de penalizar su jubilación. Se encuentran en medio de un proyecto de ley que podría cambiarles la vida.

La generación de nuestros abuelos fue la que levantó España en uno de los momentos más oscuros de su historia. Muchos de ellos se vieron obligados a ponerse a trabajar a una edad muy temprana, en la adolescencia, sin posibilidades de estudiar y estando dentro del mercado laboral hasta que les llegara la edad de jubilarse. A muchos les tocó retirarse antes de tiempo, por obligación o de manera voluntaria, pero todos han visto cómo el sistema de pensiones les recortaba parte de su pensión después de haber trabajado durante toda una vida.

Por estas personas nació Asjubi40 en 2016. Una asociación que lucha por la eliminación de los coeficientes reductores en quienes se hayan jubilado anticipadamente y cuenten con más de 40 años cotizados en la Seguridad Social. Aunque las caras visibles de Asjubi40 son unos pocos, su responsable de comunicación, Kike Román, asegura a Infobae España que son “cerca de 900.000 afectados en toda España”.

Román tiene casi 45 años cotizados, y el vicepresidente de la asociación, Santiago Menchero, que empezó a trabajar con 14 años, un total de 47. Ambos se vieron forzados a jubilarse antes de tiempo, y también se han visto forzados a ver penalizada su pensión por retirarse de la vida laboral a los 61 años. Menchero nos cuenta que, desde la asociación, creen que merecen “una consideración por parte de todos los partidos políticos”. “Se nos ha penalizado injustamente después de haber colaborado para que España esté donde está y sea una democracia, y creemos que esto se tiene que solucionar ya”, sentencia el vicepresidente.

Kike Román (izq.) y Santiago Menchero (der.) de la asociación Asjubi40 (Infobae)

-P: ¿Cuál fue el motivo de la creación de la asociación, de Asjubi40, y qué objetivos perseguís?

-Santiago Menchero: Pues nos juntamos una serie de personas con la misma problemática, y es que teníamos penalizada nuestra pensión a pesar de haber cotizado 40 o más años. Entonces hicimos una recogida de firmas, que llegó a 500.000, y que las presentamos en el Congreso de los Diputados, y a raíz de ahí iniciamos conversaciones con los partidos políticos para tratar de buscar una solución a este tema.

-P: ¿Y cuál es vuestro principal argumento para que no haya penalización por una jubilación anticipada?

-Kike Román: Esta asociación nació en 2016 con ese objetivo y con esa premisa, la de que, aunque nos jubiláramos antes, tenemos la pensión penalizada habiendo cotizado más años de los exigidos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo casi 45 años cotizados y cuando me jubilé forzosamente, a los 61, los necesarios eran 35 años.

Nuestro objetivo es que despenalicen y eliminen esos coeficientes reductores, porque consideramos que son injustos. Y en eso estamos ahora mismo, en intentar que se elimine estos coeficientes. Hemos recorrido mucho camino.

-P: Y habiendo vivido vosotros estas penalizaciones en primera persona, ¿cómo impactan en la calidad de vida de los jubilados?

-Kike Román: A mí me invitaron al despido con 58 años de una forma muy poco limpia. Te vas a la calle con 58 años y no tienes oportunidad de volver a trabajar por el edadismo, porque por mucha carrera y estudios que tengas, por mucho que hayas hecho en la vida, ya no tienes oportunidad. Y te tienes que acoger a lo primero que tengas para poder subsistir y vivir. En mi caso fue la jubilación anticipada y forzosa. Sales de un castigo, que es el despido forzoso, y entras en otro, que es que te penalizan la jubilación de por vida. Con lo cual, tu circunstancia es tanto económica como emocional.

“Después de haber trabajado y haber pagado impuestos a la Seguridad Social durante 47 años, creo que merecemos una consideración de parte de todos los partidos políticos”

Santiago Menchero, portavoz y vicepresidente de Asjubi40 (Infobae)

-Santiago Menchero: En mi caso, me quedé en el paro a los 59 años. Conseguí trabajo en una empresa durante seis meses, pero el sueldo que me pagaban era inferior al que yo ganaba antes, y eso me bajaba la pensión. Para que no me bajara tuve que acogerme a un convenio especial con la Seguridad Social, y abonar de ese trabajo el poco dinero que me daban para pagar eso a la Seguridad Social y poder mantener mis bases de cotización.

Al final, en la empresa no me fue bien y a los 61 años me tuve que jubilar anticipadamente, también de manera forzosa. Empecé a trabajar con 14 años, éramos niños porque en casa no había suficiente, no podíamos estudiar y teníamos que trabajar. Al final tengo 47 años cotizados, y una penalización del 24% en mi pensión, cuando hay personas que se jubilan con 26 años cotizados a la edad legal y tienen la misma penalización que yo. Es una cadena perpetua que nos aplican sin ningún sentido, porque tengo menos medios para subsistir y menos posibilidades de hacer cosas a mi edad.

Después de haber trabajado y haber pagado impuestos a la Seguridad Social durante 47 años, creo que merecemos una consideración de parte de todos los partidos políticos. A nosotros nos tendrían que haber jubilado con el 100% de la pensión, como se hace en otros países, sin ninguna penalización.

-P: Además, estamos hablando de que vosotros no elegisteis jubilaros, sino que fue una retirada forzosa.

-Kike Román: En nuestro caso sí, forzosamente, y no tenemos otras circunstancias para poder vivir. Te tienes que agarrar a lo primero que tienes, y en mi caso no era un puesto de trabajo, sino la jubilación.

Cuando eres joven, no piensas en la jubilación, ni en la pensión. Yo lo único en lo que pensaba era en trabajar, pero cuando tienes ese bache enseguida te tienes que poner al día. Recomiendo a la juventud que de vez en cuando mire su vida laboral, cómo la lleva, o por si hay algún error. Y, sobre todo, que sigan cotizando.

-Santiago Menchero: Además, quiero aclarar una cosa muy importante. En nuestra época, cuando nos jubilamos, si tu pensión era un poco más alta de lo que cobrabas de paro, te obligaban desde la propia Seguridad Social a jubilarte anticipadamente. Tenemos muchos socios que no es este caso, que se jubilaron de manera voluntaria, pero que también pueden tener otros motivos detrás: problemas médicos, psicológicos, de todo tipo. Piensa que son 40 y pico años trabajando, madrugando, y algunos en trabajos que suponen mucho esfuerzo. Se nos ha penalizado injustamente después de haber colaborado para que España esté donde está y sea una democracia. Y creemos que esto se tiene que solucionar ya.

“Llevamos en esto nueve años, de despacho en despacho, tocando a casi todos los partidos políticos”

Kike Román, Miembro del Comité y responsable de Comunicación de Asjubi40 (Infobae)

-P: Ya que el sistema actual no os ofrece ninguna alternativa, ¿sería posible una reforma que permita una jubilación anticipada sin penalización y que, igualmente, garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones?

-Santiago Menchero: Yo creo que sí. Es lo que estamos pidiendo, que se reforme para que encajemos. Que las personas que se han jubilado anticipadamente, de manera forzosa o no, si tienen más de 40 años cotizados, que automáticamente puedan cobrar el 100%. Nosotros les hemos pedido a todos los partidos políticos que se haga esto, y de hecho hay una Proposición de Ley que está pendiente de discutir, que es muy importante y donde se pide exactamente eso.

-Kike Román: Llevamos en esto nueve años, de despacho en despacho, tocando a casi todos los partidos políticos. En el año 2020 fue cuando tuvimos un subidón mediático con Asjubi40, hasta logramos incluir en el Pacto de Toledo la recomendación número 12, para que después se aprobara en el Parlamento. Y todo eso se acabó en 2021, lo que habíamos conseguido, las 500.000 firmas… Somos cerca de 900.000 afectados en toda España luchando por esto.

En ese momento tuvimos un apagón, nos fuimos a negro y desde hace poco estamos saliendo otra vez, a base de perseverancia. Estamos luchando y estamos aquí, en el centro, otra vez. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y conseguir que esa Proposición de Ley llegue al Congreso. Ya la registró Podemos, ha pasado trámites, pero falta que se debata y que salga. En eso estamos ahora mismo, esperando soluciones.

Tabla de los coeficientes reductores en función de los meses de adelanto de jubilación y del tiempo cotizado. (Instituto BBVA de Pensiones)

-Santiago Menchero: Y también nos sentimos defraudados cuando nos comparamos con otros colectivos que sí se pueden jubilar a los 60 años y con 35 cotizados y el 100% de la jubilación, como la Policía Nacional, Policía Local, Ertzaintza, bomberos, toreros, artistas, jueces… Me parece muy bien por ellos y estamos de acuerdo en que esas personas se puedan jubilar, les apoyamos, pero no entendemos por qué nosotros no.

Creemos que es injusto que se nos trate de esta forma. Hemos tenido que ir a Europa a presentar dos quejas, y hemos hablado con diferentes partidos políticos que nos apoyan. Ahora es el momento oportuno, porque no queremos que nos corten por otras cuestiones. Tampoco sabemos cómo va a terminar el Gobierno que está actualmente, pero esperamos que, por lo menos, se llegue a aprobar lo nuestro.

Los sindicatos también tienen culpa de esto. En su momento nos apoyaron, sobre todo UGT, pero de golpe y porrazo el tema se cortó. CCOO apoyaba, pero no decía ni sí ni no. Y los sindicatos están para defender a los trabajadores, estén o no en activo, deberían pelear por esto, para acabar con esta injusticia. Incluso pensamos que dentro del pacto social tendría que haber asociaciones de jubilados, para negociar cosas que nos influyen a nosotros directamente. Poneos en nuestra situación, que después de haber trabajado 47 o 50 años, te penalizan. Hay que acabar con esto ya, y creemos que con ayuda podemos hacer que se acabe antes.

-P: ¿Cuál es vuestra visión a largo plazo? ¿Creéis que va a salir adelante la Proposición de Ley y que realmente va a haber una reforma para quitar la penalización?

-Kike Román: Nosotros si estamos aquí es porque tenemos fe. Si no, estaríamos con nuestros nietos, en nuestra casa. Mira, para jugar a la política hay que aprender cómo, y nosotros ya tenemos un camino hecho. Tenemos que ir buscando estrategias, como jugar al ajedrez. De momento somos peones, alfiles, y estamos esperando a hacer un movimiento diferente. Y así estamos, esperando a ver si es posible que en este año podamos dar el jaque mate, precisamente con la Proposición de Ley de Podemos. Pero no debe ser solamente de Podemos, es que además la apoyen los otros partidos, y ahí se van a ver muchas caras: quién está a favor y quién en contra de los ciudadanos.

-Santiago Menchero: Además, lo tienen fácil porque somos una especie en peligro de extinción. O sea, va a haber poca gente que llegue a cotizar 40 años como nosotros. No es justificable decir que sale muy caro solucionar nuestro problema. Es necesario y justo que esto se acabe ya, y lo pueden hacer los gobiernos. El Gobierno que hay actualmente es progresista, y si se ponen de acuerdo lo podrían hacer. Y todos nos lo dicen, que lo comprenden y que están de acuerdo en que esto se acabe. Es el momento de que apoyen la Proposición de Ley o que hagan un decreto ley. No nos importa la fórmula que usen, pero queremos que se acabe esta discriminación.