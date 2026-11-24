Una jubilada contando monedas de euro (Imagen en Freepik).

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El momento de jubilarse y descansar llega cada vez más tarde. El próximo 1 de enero de 2027 se fijará la edad ordinaria de jubilación en España en 67 años para la mayoría de trabajadores.

Esta subida entra dentro del marco de medidas de la ley de 2011 que tiene el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones. La última subida de edad en las pensiones se anunció en 2025.

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Sin embargo, no todos los trabajadores y trabajadoras deben esperar a esa edad. Quienes acrediten un mínimo de 38 años y seis meses cotizados podrán retirarse a los 65 años con derecho al 100% de la pensión, siempre que cumplan el resto de requisitos exigidos por la Seguridad Social.

Qué ocurre si no se alcanzan los 38 años y seis meses cotizados

La edad de jubilación 2027 se fijará en 67 años. (Canva/Robert Kneschke)

Los trabajadores que no reúnan ese período mínimo de cotización deberán esperar hasta los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria con el 100% de la base reguladora que les corresponda. La tabla que fija la Seguridad Social para 2027 establece dos escenarios según el tiempo cotizado:

Con 38 años y seis meses o más cotizados: edad exigida de 65 años .

Con menos de 38 años y seis meses cotizados: edad exigida de 67 años.

Con la llegada de 2027, el sistema completará su transición hacia el nuevo modelo de jubilación, en el que la edad de retiro dependerá del historial de cotización de cada trabajador.

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Cómo funcionará la jubilación anticipada en 2027

Los trabajadores que quieran jubilarse antes de la edad ordinaria también podrán hacerlo en 2027, aunque tendrán que cumplir ciertos requisitos y asumir un pequeño recorte en su pensión. La Seguridad Social contempla dos opciones: la jubilación anticipada voluntaria, cuando el trabajador decide dejar de trabajar, y la involuntaria, cuando pierde su empleo por causas ajenas a su voluntad.

En la jubilación anticipada voluntaria, el trabajador puede adelantar su retiro hasta dos años. Para ello, debe haber cotizado al menos 35 años. A partir del próximo año, podrán jubilarse desde los 63 años anticipadamente quienes tengan derecho a retirarse a los 65 por acreditar al menos 38 años y seis meses cotizados. Quienes no alcancen ese punto, podrán hacerlo desde los 65 al tener fijada su edad ordinaria en los 67.

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Por otro lado, la jubilación anticipada involuntaria permite dejar de trabajar hasta cuatro años antes de la edad ordinaria. Está dirigida a quienes pierden su empleo por determinadas causas ajenas a su voluntad y exige haber cotizado un mínimo de 33 años. En este caso, la edad mínima será de 61 años para quienes acrediten 38 años y seis meses cotizados, y de 63 años para quienes no alcancen ese periodo.

En ambos casos, adelantar la jubilación tiene un coste. La pensión mensual se reduce de forma permanente. La Seguridad Social aplica unos porcentajes de descuento que dependen del tiempo que se adelante el retiro y de los años cotizados. Según las circunstancias de cada trabajador, la reducción puede oscilar entre el 2,81% y el 21%.

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Cuántos años se necesitan para cobrar el 100% de la pensión

El porcentaje de la base reguladora al que accede cada trabajador depende directamente del número de años cotizados, y este cálculo también se modifica a partir de 2027. Hasta 2026, bastaban 36 años y seis meses para alcanzar el 100% de la pensión. A partir de 2027, ese umbral se eleva a 37 años cotizados.

Tabla de años cotizados y % de pensión correspondiente Años cotizados Porcentaje de la base reguladora 15 años 50% 20 años 61,4% 25 años 72,8% 30 años 84,2% 35 años 95,6% 36 años 97,84% 37 años 100%