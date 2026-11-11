España

Los trabajadores de Salvamento Marítimo denuncian jornadas de hasta 16 horas en pleno repunte migratorio en Canarias: “Algunos no han podido ni pasar por casa para comer o darse una ducha”

El Gobierno y el Ejecutivo canario han acordado un refuerzo sanitario y policial, ayudas económicas para La Restinga y más medios para Salvamento Marítimo en El Hierro, pero el sindicato CGT recibe los anuncios con desconfianza

Llegada al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro (España), de una embarcación rescatada por Salvamento Marítimo con decenas de personas migrantes a bordo, el 8 de noviembre. (EFE/ Gelmert Finol)
Llegada al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro (España), de una embarcación rescatada por Salvamento Marítimo con decenas de personas migrantes a bordo, el 8 de noviembre. (EFE/ Gelmert Finol)
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El gran incremento de llegadas de personas migrantes en la ruta canaria desde principios del mes de octubre, especialmente en la isla de El Hierro, que se ha convertido en el principal punto de desembarco de cayucos procedentes de Senegal y Gambia, ha aumentado la presión sobre los servicios públicos y los recursos de acogida del archipiélago. Por ello, este martes, el Gobierno y el Ejecutivo canario se reunieron para evaluar la respuesta y acordaron medidas como un refuerzo sanitario y policial, además de ayudas por valor aproximado de un millón de euros para los sectores económicos más afectados en La Restinga.

En apenas seis semanas, la ruta atlántica ha concentrado más llegadas que las registradas durante todo el primer semestre, de forma que desde el 1 de octubre al menos 12.056 personas arribaron a Canarias de forma irregular, frente a las 3.708 que lo hicieron entre enero y junio, según los datos a los que ha tenido acceso la agencia EFE. No obstante, según explicó a la prensa el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, después de participar en la Comisión Interministerial de Inmigración extraordinaria, entre el 1 y el 9 de noviembre han sido 7.500 personas las que han arribado al archipiélago.

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El aumento de llegadas en estas últimas semanas también preocupa a los trabajadores de Salvamento Marítimo, que critican la “falta de previsión y coordinación” por parte de las instituciones y aseguran que eleva el riesgo tanto para los rescatadores como para las personas que auxilian en el mar. Actualmente, según datos del sindicato CGT, la flota cuenta con entre 850 y 900 tripulantes.

Pese al anuncio de Clavijo de que Salvamento Marítimo contará con una unidad adicional a las dos embarcaciones tipo Salvamar con las que cuenta El Hierro, además de un refuerzo de plantilla, la medida no convence a los trabajadores, pues en otras ocasiones “no se ha cumplido con lo que se prometió”. “Al haber más unidades se alivia la carga de trabajo, pero realmente se necesitan más tripulaciones para garantizar los descansos. Lamentablemente, estos anuncios ya los hemos visto otras veces y las medidas han llegado a toro pasado, cuando los picos de llegadas ya estaban bajando”, comenta a Infobae Marcos Díaz, delegado de CGT en el comité de empresa de Salvamento Marítimo.

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Imagen de un cayuco rescatado en aguas de El Hierro. (Salvamento Marítimo)
Imagen de un cayuco rescatado en aguas de El Hierro. (Salvamento Marítimo)

Desde CGT consideran que Salvamento Marítimo debe anticiparse a los periodos en los que aumentan las llegadas, previsibles cuando mejoran las condiciones meteorológicas y el mar permanece en calma. “Sin embargo, otro año más vemos falta de previsión y las tripulaciones están trabajando hasta 15 y 16 horas diarias”, afirma Díaz. En muchas ocasiones, añade, ni siquiera tienen tiempo para comer. “Algunos de los patrones de las unidades Salvamar que están en El Hierro me contaban que en estos días no han podido ni pasar por casa para comer o darse una ducha porque, en cuanto entraban por la puerta, se activaba un nuevo aviso de salida”.

El sindicato reclama que se respeten unos descansos mínimos y recuerdan que Salvamento Marítimo no solo realiza rescates de las personas migrantes que llegan en cayucos, pateras o lanchas neumáticas al archipiélago, sino que atiende emergencias como incendios a bordo de pesqueros y evacuaciones marítimas. “Si haces este tipo de servicios después de 16 horas de trabajo, no vas al 100% y corres riesgos. Además, no solo es peligroso para nosotros como rescatadores, sino para las personas a las que vamos a asistir”, insiste.

La organización, que ha llevado a cabo una nueva investigación en Ceuta, documenta 28 casos de palizas, humillaciones, vejaciones y abusos, entre ellos a 13 menores. Dieciocho de estos casos han tenido lugar tras el anuncio del Ministerio de Defensa de investigar

El desgaste de los trabajadores no solo es solo físico

El desgaste, además, no es únicamente físico, advierte Díaz. En el caso de los rescates de migrantes, las tripulaciones suelen atender a personas deshidratadas y exhaustas después de varios días de travesía en embarcaciones precarias, y en algunas ocasiones también encuentran fallecidos a bordo.

De hecho, el momento más crítico de un rescate se produce cuando la unidad de Salvamento Marítimo se aproxima a este tipo de embarcaciones, porque la tensión puede llevar a los ocupantes a levantarse o a concentrarse en un mismo punto, lo que compromete la estabilidad de la barca. Estas reacciones han provocado muertes en algunos rescates, como ocurrió en septiembre de 2024 en el caso más grave de las últimas tres décadas, cuando un cayuco volcó durante una operación de auxilio frente a El Hierro. La tragedia dejó 9 fallecidos y medio centenar de desaparecidos, si bien 27 personas pudieron ser rescatadas con vida.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año han llegado un total de 13.327 personas migrantes de forma irregular a Canarias, un 5,5% menos que en 2025. Si embargo, buena parte de esas llegadas se han concentrado en las últimas semanas.

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