Un buque de rescate marítimo español remolca una embarcación pesquera de madera con migrantes a bordo hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro. REUTERS/Borja Suárez

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El Ministerio de Defensa prepara el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas hacia la isla de El Hierro, después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, solicitara formalmente este miércoles ayuda estatal y la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante el desborde de los recursos autonómicos para gestionar la emergencia migratoria que atraviesa el territorio.

Fuentes gubernamentales han confirmado a EFE que el departamento que dirige Margarita Robles trabaja ya en la preparación del envío de personal militar a la isla, aunque todavía no se ha fijado el número exacto de efectivos. El refuerzo busca respaldar al Gobierno canario frente a la llegada ininterrumpida de cayucos registrada en las últimas semanas, un flujo que se intensificó de manera notable en los últimos días.

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“Una situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad”

Ya el mandatario canario había anunciado durante la tarde de este miércoles que había solicitado de forma oficial el despliegue de la UME en El Hierro con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria durante la crisis. La petición llega tras la activación del Plateca, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la comunidad autónoma, el mecanismo que permite coordinar una respuesta institucional ante este tipo de situaciones.

Como parte de ese proceso, Clavijo ha declarado la emergencia de nivel 2, categoría que habilita a la región a solicitar apoyo directo del Estado. En la resolución, el Gobierno canario ha descrito la situación como “excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad derivada de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima a la isla de El Hierro”.

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Una isla de 12.000 habitantes, desbordada

Solo en los últimos dos días, cerca de 3.000 inmigrantes han llegado a bordo de pateras y cayucos a El Hierro, una isla cuyo censo de población apenas supera los 12.000 habitantes.

Las autoridades canarias han reclamado la intervención de medios estatales con carácter urgente por la desproporción entre el número de recién llegados y la capacidad estructural de la isla. Pero, por el momento, desde Defensa no han especificado un calendario concreto para el despliegue ni han dado detalles sobre cuántos efectivos van a participar en el operativo de apoyo.

*Noticia elaborada con información de EFE.