Jóvenes utilizando sus teléfonos móviles. (Europa Press)

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Los alumnos de secundaria que pasan más de tres horas diarias entre semana en redes sociales obtienen resultados 11 puntos más bajos que quienes no hacen ese uso intensivo de estas plataformas, según una investigación de la Fundación BBVA que analizó microdatos de cerca de 200.000 estudiantes procedentes de cuatro bases de datos educativas internacionales.

El estudio, dirigido por José Manuel Cordero, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura, forma parte del proyecto Transformación digital en las aulas: evaluación, desafíos y estrategias, que recibió una ayuda del Programa Prismas y Problemas de la Fundación BBVA. El equipo de investigación ha aplicado técnicas econométricas y de aprendizaje automático para procesar datos de PISA, PIRLS, TIMSS e ICILS, cuatro informes que miden competencias en matemáticas, lectura, ciencias y alfabetización digital en distintos países.

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El análisis confirma una vez más lo que decenas de otros estudios ya han dicho: el uso de las redes sociales perjudica el desempeño escolar. La asociación se observa de manera más marcada en los estratos socioeconómicos más altos. Según Cordero, la razón es el mayor acceso de estos estudiantes a conexiones a internet y dispositivos de mejor calidad.

El estudio precisa, además, que esta relación negativa no se detecta los fines de semana ni entre los alumnos que destinan ese mismo tiempo a jugar videojuegos o a consumir vídeos con fines recreativos. “El problema de las redes sociales es que muchas veces puedes querer estar estudiando, pero las distracciones del dispositivo hacen que no le dediques el tiempo que quieres”, ha explicado el investigador. A diferencia de los adultos, que pueden decidir apartar el móvil para concentrarse, los jóvenes de 15 o 16 años suelen atender de inmediato cualquier notificación.

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La UE prohibirá el acceso a redes sociales para menores de 13 años y lo limitará para menores de 15 (AFP/EBS)

Las competencias digitales críticas mejoran el rendimiento

El informe identifica además una relación positiva entre el rendimiento académico y el nivel de alfabetización mediática de los estudiantes, entendida como la capacidad de buscar, contrastar y evaluar información en entornos digitales y de distinguir fuentes fiables de contenidos engañosos. Según el estudio, una unidad adicional en el índice que mide prácticas de verificación de fuentes se asocia con 8,7 puntos más en lectura, 6,8 en ciencias y 4,6 en matemáticas en la escala PISA.

Cordero sostiene que el valor educativo de la tecnología no depende solo del acceso a la información, sino de la capacidad para seleccionarla e interpretarla. El investigador describe esta dinámica como un ciclo en el que los alumnos con mejores resultados tienden a mostrar mayor motivación para evaluar críticamente la información, lo que a su vez repercute en su desempeño. Como estas competencias se miden mediante percepciones declaradas por los propios estudiantes, el estudio no permite establecer cuál de los dos factores antecede al otro.

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También se observan diferencias socioeconómicas en este aspecto: los alumnos de entornos más favorecidos aprovechan mejor los recursos digitales para buscar información fuera del aula, mientras que el uso educativo de dispositivos dentro de la escuela puede contribuir a reducir esa desigualdad.

Desde 2024, varias comunidades autónomas españolas han aprobado normas que restringen el uso del móvil en colegios e institutos, con niveles de exigencia que van desde la prohibición durante toda la jornada escolar hasta restricciones limitadas a las aulas o diferenciadas según la etapa educativa. Según otro estudio de la Fundación BBVA, nueve de cada diez españoles respaldan la prohibición total del móvil en primaria, una proporción que baja a seis de cada diez en el caso de secundaria.

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