España se lleva un batacazo en PISA 2025: caen los resultados de los estudiantes en todas las asignaturas mientras los profesores denuncian la falta de recursos

Un profesor antes de comenzar el primer examen de la primera jornada de selectividad 2025 en Valencia, a 3 de junio de 2025. (Jorge Gil / Europa Press)

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El sistema educativo español no atraviesa su mejor momento. El informe ejecutivo de PISA 2025, que realiza una radiografía del sistema educativo internacional y evalúa la preparación de los jóvenes para afrontar los retos del siglo XXI, deja claro que algo no va bien. En esta edición, España no solo ha bajado su nota en las tres categorías que mide la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que son Matemáticas, Ciencias y Lectura, sino que incrementa su brecha respecto al resto de países de la Unión Europea.

Por primera vez, el nuevo ciclo marca el retorno a la normalidad después de la pandemia, pero también se lleva a cabo en un curso escolar en que la LOMLOE, la ley educativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, está plenamente instaurada. Sin embargo, el Gobierno no achaca los malos resultados a la nueva normativa, que supone un cambio sustancial en la forma de dar clase y evaluar las competencias adquiridas, sino que los enmarca los en un plano internacional de caídas. Ahora bien, la brecha entre comunidades autónomas es sustancial. En ocasiones, roza los 100 puntos entre regiones.

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Durante la prestación del informe, Abelardo de la Rosa, el secretario de Estado de Educación, ha rechazado hacer autocrítica del Gobierno y ha insistido en que los peores datos que ha obtenido España en la última década forman parte de una caída a nivel internacional, motivada posiblemente por el aumento del uso de las pantallas y las nuevas tecnologías, especialmente en el ámbito de la lectura. “El ministerio se plantea mejoras y tenemos ya pistas muy importantes en estos datos nos tienen que impulsar para mejorar las políticas publicas”, ha admitido.

España pierde medio curso en ciencias en una década

En PISA 2025 la competencia principal ha sido la científica y España se lleva un batacazo. El promedio obtenido en esta edición (477) queda lejos de la de 2022 (485), la de 2018 (483) y sobre todo la de 2015 (493). En 10 años, ha bajado 16 puntos, más de medio curso escolar. La OCDE estima que 20 puntos equivaldría a un curso completo.

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En comparación con el panorama internacional, España se ubica por debajo del promedio OCDE (482) y del total de la Unión Europea (481). Queda, además, muy por debajo de sus vecinos Francia, Italia y Portugal.

En cuanto a las comunidades autónomas, destacan en esta materia la Comunidad de Madrid (495), Castilla y León (493) y Asturias (492), con rendimientos significativamente superiores a la media nacional, al promedio OCDE y al promedio europeo. Al otro lado de la gráfica y muy por debajo del resto de medias, quedan la Comunidad Valenciana (450), Ceuta (420) y Melilla (405).

El análisis del informe muestra que la caída en la excelencia científica es un fenómeno sostenido: entre 2015 y 2025, el porcentaje de estudiantes españoles situados en los niveles más altos cayó aproximadamente 0,75 puntos, un retroceso que, aunque de mayor magnitud en la OCDE, en España afecta de forma más generalizada tanto a los estudiantes destacados como a los más rezagados. Al mismo tiempo, el porcentaje de alumnado que no alcanza el nivel mínimo de competencia científica aumentó desde 2015, reflejando el agravamiento de la brecha.

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España pierde más de un curso en matemáticas

La situación en matemáticas tampoco ofrece señales de mejora. En 2015, España obtuvo en esta competencia una media de 486 -en sintonía con la OCDE (487)-. Una década después, la cifra cae en picado hasta los 457 puntos. Son 30 puntos en total, un curso y medio menos.

El país vuelve a quedar significativamente rezagado respecto a los promedios internacionales. En esta edición, el promedio de la OCDE es de 465 y la media de la UE de 463.

Los estudiantes españoles retroceden dos cursos en lectura

En comprensión lectora, la caída es aún más acusada. España pasa de los 496 puntos que obtuvo en 2015 -por encima de la media de la OCDE (490)- a los 451 puntos de esta edición -muy por debajo de la OCDE (463)-. Nuestro país pierde 45 puntos en una década, que en base a la estimación que hace el organismo, equivale a más de dos cursos.

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Asturias (471), la Comunidad de Madrid (469) y Castilla y León (466), de nuevo, son las únicas excepciones regionales con un resultado destacado. Quedan muy por encima de la media de España, pero también de la de la OCDE y la UE. Los peores resultados a nivel nacional son los de País Vasco (419), Ceuta (397) y Melilla (379). La brecha entre el mejor y el peor resultado es de casi 100 puntos.

Las brechas socioeconómicas y de género se revierten

Una de las características del sistema español sigue siendo su comparativamente moderada desigualdad socioeconómica en el rendimiento escolar. La diferencia media en ciencias entre alumnado favorecido y desfavorecido es menor que la del promedio internacional, lo que coloca a España en una posición menos estratificada que la habitual en la OCDE. Aun así, y de forma paradójica, el informe detecta que el deterioro de resultados afecta más intensamente al alumnado de alto estatus económico y cultural, en contraste con otros países donde las franjas menos favorecidas suelen absorber la mayor parte del retroceso.

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En la comparación entre centros, la aparente ventaja de la red privada se diluye al considerar el nivel socioeconómico y cultural del alumnado: cuando se descuenta ese factor, la diferencia entre centros privados y públicos no solo desaparece, sino que se invierte sutilmente a favor de los públicos. Según el informe, “la brecha entre ambas redes disminuye de forma notable” si se ajustan estas variables.

En cuanto a la brecha de género, se repite el patrón histórico: las chicas destacan en lectura, los chicos en matemáticas y no se advierten diferencias claras en ciencias. El informe precisa que, si bien ambos sexos retroceden en ciencias, el descenso es más acusado entre los varones. En matemáticas y lectura, la caída afecta a todos, pero resulta “considerablemente mayor” en España respecto a la media internacional.

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El impacto de la migración se amplía: uno de cada cinco estudiantes españoles (20,3 %) tiene origen migrante —cuatro puntos por encima del promedio OCDE—. La brecha de rendimiento entre alumnado nativo y migrante disminuye drásticamente si se ajusta el dato por nivel socioeconómico, situando a España con una diferencia inferior a la de la OCDE y la UE.

Pero el fenómeno de la repetición escolar en España sigue siendo una anomalía en el contexto internacional. Su incidencia supera ampliamente la del promedio OCDE y de la UE, y es más notoria en la red pública. Además, el informe subraya que el alumnado repetidor obtiene peores resultados en todas las competencias, con brechas superiores a las de los países de referencia.

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La IA invade las aulas españolas

Por primera vez, el informe explora el uso de inteligencia artificial en tareas escolares. Los datos muestran que España tiene un uso más intensivo de aplicaciones como ChatGPT y Gemini que el promedio de la OCDE y la Unión Europea, especialmente cuando se trata de recibir apoyo en el aprendizaje y realizar investigaciones preliminares. El informe resalta: “En todas las actividades analizadas, España presenta menores porcentajes de estudiantes que declaran no utilizar nunca o casi nunca estas herramientas y mayores porcentajes de quienes las emplean con una frecuencia semanal o diaria”.

Sin recursos y personal suficiente para enseñar

El sistema escolar español sigue aquejado por una percepción de mayor escasez de recursos humanos y materiales, sobre todo en la red pública, donde la brecha respecto a los centros privados es muy marcada. Los directores de centros públicos, cuya opinión también se ve reflejada en el informe, son quienes más reportan carencias en personal cualificado y recursos de infraestructura.

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España registra un valor de 0,65 en el índice global de escasez percibida de recursos humanos, claramente superior tanto al promedio de la OCDE (0,30) como al total de la Unión Europea (0,33). Este resultado indica que las direcciones de los centros españoles perciben mayores dificultades relacionadas con la disponibilidad y cualificación del personal educativo que las existentes, en promedio, en los sistemas educativos de referencia.

La diferencia entre ambas titularidades (0,74 puntos) pone de manifiesto que la percepción de escasez de recursos humanos se concentra principalmente en la red pública.

Sin los datos de Cataluña

La edición 2025 ha involucrado a 90 países —de los cuales 38 son miembros de la OCDE— y más de 33 millones de jóvenes representados en una muestra total, con España participando con cerca de 30 mil estudiantes en 956 centros educativos. Pero una de las novedades exclusivas de esta edición reside en la decisión de la OCDE de excluir los resultados de Cataluña de la comparativa internacional debido a que el 23 % del alumnado quedó fuera de la muestra evaluada. Para la Región de Murcia, que también superó el umbral de exclusión, los datos sí se incluyeron, aunque con la advertencia explícita de un posible sesgo.

La versión española del estudio, editada por el Ministerio de Educación, incluye los datos de Cataluña solo a título informativo y con advertencias expresas. La Generalitat dejó fuera a casi uno de cada cuatro alumnos inicialmente seleccionados, muchos de ellos con previsión de bajo rendimiento, y la OCDE no ha incorporado esos resultados a su informe internacional por considerar que no son comparables ni representativos.