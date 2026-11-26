Militares de Reino Unido. (Reuters/Toby Melville)

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El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha contactado con 100.000 exintegrantes de las Fuerzas Armadas que forman parte de la reserva estratégica. Según ha explicado el ministro de Defensa, Wes Streeting, el operativo responde a la necesidad de elevar la preparación estatal ante un “entorno de amenazas en Europa”. Durante su entrevista en Sky News, Streeting ha rechazado que la medida constituya un llamado inmediato a filas o que implique que el país se encuentre al borde de un conflicto armado. Según ha explicado, el objetivo es reunir información que el Estado debería tener disponible de forma permanente sobre quienes podrían prestar apoyo en una contingencia.

La iniciativa, antes de ser confirmada por el propio ministro, ha salido a la luz con una exclusiva de The Telegraph, que indicó que 100.000 veteranos habían recibido comunicaciones para advertirles de que podían tener que prepararse para combatir. El ministro ha confirmado el envío de las cartas, aunque ha precisado que estaban dirigidas a integrantes de la reserva estratégica y que la finalidad central era administrativa y operativa. El Gobierno no ha informado sobre si las cartas fijan un plazo de respuesta ni si prevé nuevas comunicaciones con los integrantes de la reserva estratégica de Reino Unido.

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La reserva estratégica británica está integrada por personas que sirvieron anteriormente en las Fuerzas Armadas y que, en circunstancias excepcionales, pueden ser convocadas de nuevo. La información permitirá identificar capacidades técnicas, sanitarias, logísticas, administrativas y profesionales desarrolladas fuera del ámbito militar. Según Streeting, esta tarea debería realizarse de forma periódica, aunque ha admitido que no se llevaba a cabo desde hacía algún tiempo. Las cartas, por tanto, no son una orden de reincorporación al servicio activo ni una movilización inmediata. No obstante, la decisión de enviarlas y el interés por las capacidades que puedan tener evidencia una preocupación.

Una unidad de comandos lleva a cabo una operación de abordaje en el interior de una embarcación. Documenta una operación de abordaje de Reino Unido a buque de la flota fantasma de Rusia. Se observa a personal equipado con equipo táctico y armas mientras inspeccionan diferentes áreas del navío. Un miembro del equipo, con guantes, examina documentos sobre una mesa en una sala de control.

Streeting niega un conflicto inminente

El ministro ha sostenido en la entrevista que Reino Unido no se enfrenta una guerra inminente, aunque ha advertido que el país opera en un “entorno de amenazas elevado” en Europa. Por ello, ha defendido el contacto con los antiguos militares como una precaución ante la situación de seguridad regional. Streeting ha señalado que los responsables de Defensa de la OTAN han abordado este escenario durante los últimos meses. “Este grado de preparación es una precaución sensata y necesaria”, ha señalado.

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El titular de Defensa ha pedido que la población no interprete las comunicaciones como una señal de alerta. “La gente debería encontrarlo tranquilizador, antes que alarmante”, ha declarado en la televisión. Streeting ha vinculado la actualización de la reserva con las conclusiones de la investigación pública sobre la pandemia de COVID-19, explicando que las crisis suelen revelar fallas de planificación que podrían haberse evitado con previsión, de manera que ahora quiere adelantarse. Ha señalado que una futura investigación podría cuestionar por qué no mantenía actualizada la información de los exmilitares disponibles. “La gente preguntaría por qué el Ministerio de Defensa no estaba preparado y por qué no conservaba esta información”, ha sostenido.