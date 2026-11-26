Una persona en situación de calle. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)

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A sus 69 años, Jean-Pierre Gérard vive desde el 3 de marzo de 2026 en un campamento improvisado junto al río Escalda, en la localidad belga de Tournai. El exeducador, que trabajó durante 38 años con personas con discapacidad y recibe una pensión de unos 2.000 euros mensuales, no logra alquilar una vivienda porque los propietarios le exigen un garante, según ha relatado al diario belga Sudinfo.

El origen de la situación se remonta a finales de 2025, cuando el contrato de arrendamiento de Gérard llegó a su fin en diciembre. Al no encontrar otro piso disponible, no abandonó la vivienda que ocupaba. Esa decisión derivó en una citación ante el juzgado de paz en enero de 2026 y, finalmente, en su desalojo efectivo el 3 de marzo de ese mismo año. Desde entonces, busca un nuevo alojamiento sin éxito.

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Gérard explicó al citado medio que el obstáculo que repite cada propietario consultado: “Necesito un garante”. El jubilado asegura que puede hacer frente al pago de un alquiler, ya que cobra su pensión con regularidad y dispone de una dirección de referencia a través del CPAS, el centro público de acción social belga, que le permite seguir percibiendo sus ingresos. Sin embargo, los arrendadores le piden una garantía adicional que no puede ofrecer. “Tengo 69 años. Y todos mis amigos son jubilados, así que no pueden avalarme”, lamentó.

Las autoridades le propusieron instalarse en el Chêne de Mambré, un centro situado en Kain, cerca de Tournai, pero Gérard rechazó esa opción. Según explicó, su pensión se destinaría a pagar el alojamiento y el resto de su dinero quedaría depositado, de modo que para recuperar cualquier cantidad tendría que presentar una solicitud por escrito. “Es mi dinero, soy yo quien lo administra. Quiero seguir siendo autónomo”, afirmó el exeducador, para quien recuperar un techo no debería implicar renunciar al control de sus propios ingresos.

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El albergue nocturno de la ciudad permanece cerrado por falta de personal

Otra alternativa sería el albergue nocturno de Tournai, pero este permanece cerrado desde hace varios meses por falta de personal. Gérard asegura, además, que aunque reabriera no acudiría, ya que teme los robos y los problemas asociados a la presencia de personas bajo los efectos del alcohol o las drogas. Por ello, prefiere permanecer en su campamento, donde se protege del frío con un saco de dormir y una manta.

Ciudad de Tournai, en Béligica. (Flirck)

No se encuentra solo en esa situación. Gérard comparte el lugar con Sylvani, otro hombre que vive en la calle desde hace tres años y medio. Varios vecinos de la zona les llevan con frecuencia ropa, calzado y alimentos, y una persona les prepara comida que les acerca hasta el campamento.

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“No soy infeliz, aunque preferiría tener un piso”

A pesar de dormir a la intemperie, Gérard sostiene que conserva la moral y se encuentra en buen estado de salud. “Yo no soy infeliz, aunque por supuesto preferiría tener un piso”, confesó a Sudinfo. Con todo, reconoció la dureza de la experiencia: “Es una experiencia de vida que no le deseo a nadie”.

A las puertas de cumplir 70 años, Gérard espera reunirse con la alcaldesa de Tournai para exponerle su caso y llamar la atención sobre la escasez de soluciones habitacionales para las personas sin hogar. En ese sentido, planteó la posibilidad de reconvertir ciertos edificios públicos en viviendas sociales: “Van a vender el hospital Notre-Dame, pero ¿por qué no convertirlo en vivienda social?”, propuso. Tras 38 años de trabajo, su petición se resume en volver a tener un piso y poder vivir su jubilación con dignidad, bajo un techo propio.

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