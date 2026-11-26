Una piara de jabalíes busca alimento en el suelo junto a una vía ferroviaria. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)

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La red ferroviaria francesa arrastra un problema que no tiene que ver con averías técnicas ni con huelgas: los jabalíes. Según los datos oficiales de SNCF Réseau, el gestor de la infraestructura, los trenes chocaron con 1.400 ejemplares durante 2025, una cifra que representa un aumento del 27% respecto al año anterior y del 60% en apenas tres años.

Estos incidentes acumularon 5.000 horas de retraso a lo largo del año, de acuerdo con el balance difundido por SNCF este año. Así, los choques con jabalíes se sitúan ya como la tercera causa de retrasos en la red ferroviaria francesa, por detrás de los suicidios y la caída de árboles sobre las vías, según los datos que SNCF trasladó a la agencia AFP.

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El jabalí concentra por sí solo el 43% de todas las colisiones con fauna silvestre registradas en los más de 28.000 kilómetros de vías del país. En la práctica, la compañía calcula que se producen alrededor de 15 paradas diarias por presencia o impacto de estos animales, y hasta 20 trenes se retrasan o cancelan cada día por este motivo.

Cada choque puede costar hasta 120.000 euros

El impacto económico es considerable. Cada colisión puede suponer un gasto de hasta 120.000 euros entre reparaciones, movilización de personal e indemnizaciones a los pasajeros. Aplicado a los 1.400 siniestros del año, el coste máximo de 2025 se elevaría a 168 millones de euros. Una pregunta parlamentaria registrada en la Asamblea Nacional francesa había situado antes el coste de un solo accidente en el entorno de los 100.000 euros, al sumar reparaciones y despliegue de equipos técnicos.

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Trenes de cercanías en París, en vísperas de una huelga nacional convocada por los principales sindicatos de trabajadores ferroviarios de la empresa pública francesa SNCF, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Un jabalí adulto puede superar fácilmente los 80 o 100 kilos, un peso suficiente para obligar a detener el convoy, inspeccionar los bajos del tren y retirar los restos del animal antes de reanudar la circulación. El pasado 22 de octubre, tres ejemplares fueron arrollados por un tren cerca de Villiers-le-Bel-Gonesse, al norte de París, lo que provocó retrasos de hasta tres horas en cuatro servicios de Eurostar con destino a Londres, Bruselas y Ámsterdam, según recogió el medio francés The Connexion.

Semanas antes se había registrado otro incidente al sur de la capital francesa: un tren chocó en torno a las 22.00 horas con un jabalí de 100 kilos y sufrió daños que le impidieron continuar la marcha. La reparación tuvo que realizarse en el mismo lugar del accidente y el convoy no pudo reanudar el trayecto hasta casi seis horas después, ya de madrugada.

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Vallas, altavoces y drones para frenar el problema

SNCF Réseau interviene desde hace años en el entorno de las vías para reducir estos encuentros. Entre las medidas figuran la retirada de la vegetación que sirve de refugio a los animales junto al trazado y la instalación de más cerramientos, cuyo mantenimiento cuesta unos 7,5 millones de euros al año en el conjunto de la red.

En el oeste del país, la compañía emplea altavoces que reproducen ladridos y disparos para ahuyentar a los jabalíes de las proximidades de las vías. SNCF sostiene que las colisiones han caído un 90% en las zonas donde se ha instalado este sistema, aunque advierte de que los animales podrían terminar por acostumbrarse a esos sonidos y perder el temor inicial que les provocan. En la región de Normandía, además, la compañía recurre a drones con cámaras térmicas para detectar la presencia de manadas cerca del trazado ferroviario.

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La población de jabalíes crece en toda Francia

El aumento de los choques se vincula al crecimiento de la población de jabalíes en el país. Según datos de la Oficina Francesa de la Biodiversidad (OFB) recogidos por AFP, los cazadores abatieron más de un millón de ejemplares durante la temporada 2025-2026, un 15% más que el año anterior y más del doble que hace veinte años. Los cazadores atribuyen este crecimiento a inviernos más suaves, que facilitan la supervivencia de las crías y el acceso a alimento durante los meses fríos.

Pese al aumento de las batidas, la OFB señala que la población de jabalíes no corre riesgo y continúa en expansión en buena parte de Francia. La especie, que no está sujeta a un plan de caza departamental con límites mínimos o máximos de ejemplares, ha ampliado su presencia desde los bosques hacia zonas cada vez más próximas a las infraestructuras de transporte.

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