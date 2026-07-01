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España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia

La brecha de alto rendimiento se concentra en los estudiantes con mayor nivel socioeconómico, que presentan peores resultados que la media internacional, según un estudio de la Fundación Areces y el Ivie

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Alumnos antes de un examen de la PAU (HANDOUT por UPCT/ Europa Press)
Alumnos antes de un examen de la PAU (HANDOUT por UPCT/ Europa Press)

Los estudiantes considerados de alto rendimiento en España representan el 10,6% del alumnado de 15 años, tres puntos por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y muy lejos de potencias educativas como Corea del Sur (29,7%), Japón (28,7%) o Canadá (22,7%).

Así lo recoge un estudio monográfico sobre la calidad educativa en España y el fenómeno del alto rendimiento, elaborado por la Fundación Areces y cinco expertos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El informe apunta a que una mayor proporción de adultos con altas competencias beneficia al PIB per cápita y a la productividad de un país, siendo la formación “el mecanismo básico” para ello.

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El estudio constata que el sistema educativo español genera una proporción de alumnado de alto rendimiento inferior a la de otros países desarrollados. Para ello, se basa en los resultados del informe PISA de 2022, que evalúa las competencias en matemáticas, lectura y ciencias de los estudiantes de 15 años a nivel internacional, considerando como estudiantes de alto desempeño a quienes alcanzan niveles avanzados en al menos una de estas tres áreas.

España, por debajo en todos los indicadores de alto rendimiento

España se mantiene de manera persistente por debajo de la media de la OCDE en porcentaje de estudiantes de alto rendimiento, situada en un 13,7%, y de la mayoría de países europeos, como Países Bajos (19%), Alemania (14,6%) y Francia (12,9%).

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Sin embargo, se sitúa por delante de otros Estados europeos de la zona mediterránea, como Portugal (10,1%) y muy por encima de Grecia (3,9%). Asimismo, alcanza niveles similares con Italia (10,7%).

Además, en España, solo el 1,6% de los estudiantes alcanza el nivel más alto de rendimiento en alguna de las tres competencias evaluadas. Es una cifra inferior a la media de la OCDE (3,1%) y muy por debajo de países como Corea del Sur (10,25%), Japón (8,2%), Canadá (6,6%) o Suiza (5,1%). Según el estudio, esto refleja las dificultades del sistema educativo español para llevar a más estudiantes hasta los niveles de excelencia.

Esta brecha de alto rendimiento no se explica tanto por los alumnos con menos recursos, donde las cifras son similares a la OCDE (2,1% frente a 2,6%), sino por los estudiantes con mejores condiciones socioeconómicas, que rinden peor que en otros países: un 12,9% en España frente al 19,1% de la media internacional.

Diferencias entre comunidades autónomas

Cinco comunidades autónomas se sitúan por encima de la media de la OCDE en el peso de su alumnado de alto rendimiento: Castilla y León (15,1%), La Rioja (14,9%), Asturias (14,9%), Madrid (14,8%) y Cantabria (13,9%), superan el 13,7% de la OCDE, seguidas de Aragón (13,4%), Navarra (12,4%) y Galicia (12,2%) que logran porcentajes por encima de la media de España (10,6%).

En el lado opuesto, Ceuta (1,5%) y Melilla (3,2%), Canarias (6,2%) y Castilla-La Mancha (6,7%), son los territorios con menor índice de alumnos de alto rendimiento.

Las diferencias en el volumen de recursos autonómicos y en el gasto educativo público regional por alumno no son determinantes de los resultados de alto rendimiento y es más importante en qué se invierte: la organización del proceso educativo, la selección de los docentes, el clima escolar o la innovación educativa.

Perfil del alumno con alto rendimiento

El estudio analiza distintos factores que pueden influir en los niveles de excelencia educativa alcanzados, desde las propias características del alumno y sus familias, hasta las condiciones del centro educativo y las políticas públicas desarrolladas en educación.

En este sentido, los factores socioeconómicos, como el nivel de renta del hogar, la formación y la ocupación de los progenitores, influyen de forma decisiva en el rendimiento del alumnado. En concreto, el 21,2% de los estudiantes que pertenecen al cuartil con mayores ingresos alcanza niveles de alto rendimiento, mientras que este porcentaje se reduce a menos del 5% entre los alumnos con menos recursos. Con todo, España presenta peores resultados que la OCDE especialmente entre aquellos con mayor renta.

El informe añade que el 91% de estudiantes con excelencia académica en España son nativos y se distinguen por estar escolarizados desde la etapa de Educación Infantil, por no haber repetido nunca curso y por tener buena salud física y emocional.

Además de estudiar en un centro privado o concertado, con un tamaño de clase medio y sin acoso escolar, este factor estaría vinculado a municipios de más de 100.000 habitantes.

El Centro de Educación Especial Infanta Lena, en colaboración con Dogtor Animal y Purina, ha puesto en marcha un proyecto piloto de terapia asistida con perros. Descubre cómo Lía, una Golden Retriever, ayuda a los alumnos a mejorar sus habilidades sociales, comunicativas y motoras, generando sonrisas y una notable relajación.

Los expertos proponen reforzar los mecanismos de identificación temprana del alumnado con altas capacidades, mejorar las políticas de prevención del acoso escolar y ampliar las becas dirigidas a los estudiantes más desfavorecidos como algunas de las principales medidas para reducir la brecha de rendimiento.

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