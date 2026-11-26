Vivienda en alquiler en España. (Europa Press)

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En el actual debate político sobre la vivienda, la derecha critica al Gobierno con el argumento de que su política intervencionista ha reducido drásticamente la oferta de alquiler de vivienda, pues muchos propietarios supuestamente se sienten desprotegidos y prefieren poner su inmueble como piso turístico o incluso dejarlo vacío. Sin embargo, ahora —y es de suponer que el timing no es casual—, el Ministerio de Consumo acaba de publicar un informe, elaborado a partir de datos de la Agencia Tributaria y coordinado por el investigador Javier Gil, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), que rebate esta visión.

Según el estudio, el parque de vivienda en alquiler en España ha sumado más de medio millón de inmuebles entre 2018 y 2024, un período en el que las cifras oficiales muestran un fenómeno aparentemente contradictorio: mientras los hogares arrendados se multiplicaron, los anuncios en los portales inmobiliarios se desplomaron. La clave de esa supuesta paradoja está en la permanencia de los inquilinos: cada año se incorporaron al mercado más viviendas de las que salieron, pero los hogares permanecieron más tiempo en sus domicilios, lo que redujo la rotación y, con ella, la publicación de nuevos avisos.

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Así, el parque de alquiler habitual en manos de personas físicas ha pasado de unos 2 millones de viviendas en 2018 a 2,51 millones en 2024, un incremento del 25,6%. Desde 2019, el crecimiento anual osciló entre el 3,5% y el 4,5%, lo que equivale a entre 70.000 y 105.000 viviendas adicionales cada año. En ese mismo lapso, el número de hogares que vivían de alquiler, con independencia del tipo de arrendador, aumentó un 20,4%. En el mismo periodo analizado, los anuncios de alquiler de vivienda habitual publicados en Idealista cayeron un 43,5%, al pasar de 902.664 a 510.091, es decir, 392.573 anuncios menos.

La disminución no ha sido uniforme. Cataluña y Madrid, que en 2018 concentraban casi la mitad de los anuncios del país, aportaron dos tercios de la caída total. En esas dos comunidades, además del País Vasco, Asturias y Cantabria, el número de avisos se redujo en más de la mitad, mientras que en el resto de España el descenso fue del 27,5%. Solo La Rioja escapó a la tendencia bajista. En las ciudades de Barcelona y Madrid, las caídas llegaron al 82,7% y al 58,1%.

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Los contratos ganan antigüedad y la rotación de inquilinos cae

El documento constata que entre 2019 y 2023 la antigüedad media de los contratos vigentes pasó de 3,2 a 4 años. En el mismo período, la proporción de contratos con al menos cinco años de vigencia subió del 19,4% al 29,9%, mientras que los de menos de tres años bajaron del 64% al 50%. Esos datos coinciden con la entrada en vigor del real decreto-ley que elevó de tres a cinco años la duración mínima de los contratos de alquiler, o hasta siete años cuando el arrendador es una persona jurídica.

En cuanto a la firma de nuevos contratos, entre 2019 y 2022 los arrendadores particulares suscribieron alrededor de 600.000 acuerdos anuales de alquiler de vivienda habitual, salvo en 2020, año marcado por la pandemia, cuando la cifra bajó a 554.000. El informe aclara que un contrato nuevo no implica necesariamente una vivienda adicional en el mercado ni un cambio de inquilino, sino que puede tratarse de una renovación con el mismo hogar.

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Finalmente, el llamado alquiler para otros usos, categoría que agrupa las viviendas no declaradas como residencia habitual del inquilino, entre ellas las de temporada y las turísticas, avanzó un 46% entre 2020 y 2024, frente al 17% del alquiler habitual en el mismo período. Esas viviendas pasaron de unas 246.000 a unas 360.000 unidades y su peso en el conjunto del parque arrendado subió del 10,3% al 12,5%. El crecimiento de esta modalidad se aceleró a partir de 2021. En el conjunto de España, el porcentaje de hogares que viven de alquiler pasó del 13,9% en 2004 al 20,2% en 2025, lo que significa que uno de cada cinco hogares españoles reside en una vivienda arrendada.