Los antibióticos están perdiendo eficacia ante cepas más agresivas de la fiebre tifoidea (Magnific)

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Lo que durante décadas fue una infección tratable con medicamentos relativamente accesibles se enfrenta ahora a la expansión de cepas bacterianas capaces de esquivar varios de los principales tratamientos disponibles. La resistencia a los antibióticos está convirtiendo la fiebre tifoidea en una amenaza sanitaria cada vez más difícil de controlar.

El problema tiene su principal foco en el sur de Asia, pero sus consecuencias ya se extienden por distintos continentes, impulsadas, entre otros factores, por los desplazamientos internacionales. Así lo revela el mayor estudio genómico realizado hasta la fecha sobre Salmonella Typhi, publicado en la revista The Lancet Microbe.

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La investigación, desarrollada por científicos de las universidades de Stanford y Cambridge, junto con instituciones médicas de India y Bangladesh, analizó 7.658 muestras bacterianas procedentes de más de 70 países. Los resultados muestran que la resistencia antimicrobiana surge principalmente en el sur de Asia y se propaga después a otras regiones. En total, identificaron al menos 197 introducciones internacionales de la bacteria, 59 de ellas entre continentes.

La magnitud del problema es considerable, pues ya provoca alrededor de 11 millones de infecciones y más de 100.000 muertes cada año en todo el mundo. Según la investigación, el 70% de los casos se concentra en el sur de Asia, donde las condiciones sanitarias y la circulación de cepas resistentes favorecen la transmisión de la enfermedad.

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Bacteria tifoidea Salmonella (Wikimedia Commons)

Los antibióticos, cada vez menos eficaces

Uno de los hallazgos más preocupantes es la pérdida progresiva de eficacia de las fluoroquinolonas, antibióticos como el ciprofloxacino que durante los años noventa se convirtieron en el tratamiento de primera línea. El estudio demuestra que las mutaciones responsables de esta resistencia aparecieron de manera independiente al menos 94 veces en las últimas tres décadas, prácticamente siempre en el sur de Asia.

Además, las variantes bacterianas acumulan cada vez más mutaciones. Entre las nuevas muestras analizadas, 437 presentaban tres mutaciones simultáneas asociadas a una resistencia elevada. El 92% pertenecía a un mismo sublinaje detectado principalmente en India y Nepal.

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Pakistán representa uno de los escenarios más preocupantes. En 2016 se identificó allí una cepa extremadamente resistente, conocida como XDR, capaz de sobrevivir a los antibióticos de primera línea, las fluoroquinolonas y las cefalosporinas de tercera generación. En menos de tres años, esta variante se convirtió en el genotipo dominante del país, desplazando progresivamente a otras cepas.

La amenaza tampoco se limita a estos medicamentos. La azitromicina, considerada durante años una de las últimas alternativas orales eficaces frente a las cepas XDR, también empieza a perder efectividad. Los investigadores identificaron 54 muestras resistentes a este antibiótico, distribuidas en ocho genotipos diferentes. Bangladesh aparece como el origen documentado de estas variantes, detectadas inicialmente alrededor de 2013 y posteriormente registradas en India, Pakistán, Nepal y Singapur.

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La posible combinación de resistencia XDR y resistencia a la azitromicina en una misma cepa constituye uno de los escenarios que más inquietan a los especialistas. De producirse, los médicos podrían quedarse sin tratamientos antibióticos orales eficaces para combatir la infección.

La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

Viajes internacionales que expanden la fiebre tifoidea

El estudio también pone de manifiesto el papel de los viajes internacionales en la expansión del patógeno. Las cepas resistentes han llegado a Europa, África y América, en numerosos casos asociadas a desplazamientos desde regiones endémicas. Las fronteras nacionales, por tanto, ofrecen una protección limitada frente a una bacteria cuya propagación no entiende de límites geográficos.

Ante este panorama, los investigadores subrayan la importancia de reforzar la vigilancia epidemiológica y acelerar la vacunación. Existen vacunas conjugadas contra la fiebre tifoidea y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda su introducción en países con elevada incidencia de cepas resistentes.

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La principal advertencia de los investigadores es que esperar a que la resistencia alcance niveles elevados puede resultar demasiado tarde. Las variantes resistentes se establecen y desplazan a otras cepas con rapidez, a veces antes de que los sistemas sanitarios puedan detectar su expansión. Ante este escenario de movilidad internacional y pérdida progresiva de opciones terapéuticas, la prevención y la vacunación se perfilan como herramientas esenciales para contener una amenaza que ya ha dejado de ser exclusivamente regional.