Lucy, la 'Australopithecus afarensis' en el Museo Nacional de Etiopía (Wikimedia Commons)

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Una mañana de domingo, un equipo de paleontólogos liderados por el estadounidense Donald Johanson y los franceses Yves Coppens y Maurice Taieb excavaba en el yacimiento de Hadar, Etiopía. En este momento del año, la región de Afar experimenta un clima seco y soleado que dificultaba el trabajo de los investigadores. Era el 24 de noviembre de 1974 cuando Lucy fue descubierta a la luz del desierto del Cuerno de África.

Un minúsculo trozo de hueso de un codo emergió en la tierra durante un reconocimiento del área. A escasos centímetros se hallaban otros pedacitos de un cráneo, una parte de mandíbula y un par de vértebras. Donald Johanson se dio cuenta enseguida de que aquel fósil no era un descubrimiento cualquiera, sino un hallazgo que cambiaría radicalmente el estudio de la evolución humana.

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Aquella noche, los investigadores prepararon un festín de carne de cabra y cantaron y bebieron en torno a una fogata, en aquel lugar donde tres millones de años antes habían caminado los Australopithecus. Y entonces sonó aquella canción de los Beatles, Lucy in the Sky With Diamonds, y a alguien se le ocurrió bautizar así al que sería el fósil más famoso de la Historia.

Hacer y deshacer el mosaico de la evolución

El descubrimiento de Lucy desbarató mucho de lo que creíamos saber sobre la evolución humana, al mismo tiempo que actuó como una pieza clave en aquel caótico mosaico. El paleoantropólogo Tim White se unió al estudio del fósil para determinar en 1978 que, efectivamente, el fósil pertenecía a una especie desconocida anterior a los homínidos: Lucy era una Australopithecus afarensis de unos 3,2 millones de años.

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Las investigaciones de Johanson, Coppens y White (quien años después descubriría en aquella misma zona del mundo al Ardipithecus ramidus, un homínino que vivió hace unos 4,4 millones de años) abrieron una batería de nuevas preguntas que acabarían reescribiendo nuestra propia historia: ¿cómo encajaban los Australopithecus en el mundo? ¿Qué relación teníamos los homínidos con estos ancestros?

Una construcción hiperrealista de Lucy, en el Museo Nacional de Praga, en República Checa (REUTERS/Eva Korinkova)

Bipedismo antes que cerebro: lo que Lucy nos enseñó

Los 47 fragmentos encontrados suponen hasta el 40% del esqueleto, uno de los más completos hallados hasta la fecha y motivo por el cual se ganó buena parte de su fama. Sin embargo, Lucy no fue la primera Australopithecus en ser descubierta. En 1924, el mundo conoció al Niño de Taung, el primero de su especie (Australopithecus africanus) y el fósil que reveló que existieron homínidos bípedos con rasgos intermedios entre simios y humanos.

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Si Lucy no era el hominino más antiguo (el Sahelanthropus tchadensis se remonta a los 7 millones de años de antigüedad) ni el primero descubierto, ¿qué es lo que tenía de especial? ¿Qué enseñó esta australopiteca, muerta hace más de tres millones de años, a la paleoantropología moderna?

El excelente estado de conservación de sus huesos evidenció que medía en torno a un 1,10 metros, que pesaba en torno a 27 kilos y que murió a los 11 o 12 años tras caerse de un árbol a gran altura. Lucy combinaba rasgos de homínido con características propias de chimpancé, es decir, con una pelvis similar a la humana, caminaba erguida, pero también trepaba por los árboles.

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Un modelo detallado de un Australopithecus afarensis expuesto en la Sala Morian de Paleontología (Museo de Ciencias Naturales de Houston)

Antes de Lucy, muchos científicos asumían que era la inteligencia (o un gran cerebro) lo que había impulsado la postura erguida. Gracias a esta australopiteca, la idea de que era necesario un considerable desarrollo del cerebro para el bipedismo quedó descartada, pues su capacidad craneal era de unos 380 y 485 cm³, comparable al de un chimpancé. Los huesos de esta Australopithecus afarensis demostraron que primero aprendimos a caminar sobre dos piernas y, cientos de miles de años después, nuestro cerebro comenzó a expandirse.

El descubrimiento de Lucy fue fundamental para comprender mejor nuestro árbol evolutivo. Sus restos aportaron pruebas de que los australopitecos fueron el origen de distintos linajes, como el género Homo y el de los Paranthropus. Así, aquella australopiteca bautizada (indirectamente) por los Beatles permitió reconstruir una parte de nuestra historia y comprender que la evolución humana no fue un proceso lineal, sino una compleja ramificación de especies que compartieron antepasados comunes.

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