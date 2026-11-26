Imagen de una nómina con una calculadora y varias monedas de euro sobre ella (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

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La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves 26 de noviembre, en el penúltimo día de la campaña electoral antes de los comicios del 29N, dos decretos leyes que afectan directamente el bolsillo de millones de trabajadores: la subida salarial de los empleados públicos para 2027 y el ajuste fiscal para que el salario mínimo quede exento del pago de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El órgano, que sustituye al Pleno mientras la Cámara permanece disuelta por el adelanto electoral, ha abordado estas dos normas junto a otras tres relacionadas con transparencia laboral, derechos de emisión e incentivos fiscales a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), votando cada norma por separado.

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Un incremento del 4,5% para el personal del sector público

El primer decreto, establece un incremento global máximo del 4,5% para el personal al servicio de las administraciones públicas durante 2027. La norma no se limita al salario base: también eleva en el mismo porcentaje las indemnizaciones por razón de residencia y refuerza las partidas de acción social, congeladas desde hace 14 años.

La subida se enmarca en el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado en noviembre de 2025 entre el Gobierno y los sindicatos. El pacto traza una senda de incrementos escalonados hasta 2028: 2,5% en 2025, 1,5% en 2026 (ampliable a un 2% si la inflación del año supera el 1,5%), 4,5% en 2027 y 2% en 2028. El objetivo es recuperar parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación acumulada. En términos acumulados, el alza conjunta de estos cuatro años rondaría el 11,4%.

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La medida alcanza a más de tres millones de empleados públicos, repartidos entre la Administración General del Estado (546.554 efectivos, el 17,79% del total), las comunidades autónomas (1.930.273 efectivos, el 62,84%) y las entidades locales (594.898 efectivos, el 19,37%).

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado la subida de un 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En cifras concretas, el 4,5% se traduce para 2027 en una subida mensual de 298 euros para un juez o jueza del grupo A1, 269 euros para un médico del mismo grupo, 193 euros para un maestro del grupo A2 y alrededor de 138 euros para un agente de la Policía Nacional del grupo C1, entre otras categorías.

A ese porcentaje se sumará, en el primer trimestre de 2027, un 0,5% adicional y retroactivo correspondiente a 2026, que se abonará una vez que el Instituto Nacional de Estadística confirme que la inflación de ese año superó el umbral del 1,5%.

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El salario mínimo sube a 1.286 euros, pero el reto era que no tribute más

El segundo decreto responde a un problema técnico derivado de la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que para 2027 se fija en 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 18.004 euros anuales. Esa subida ya estaba en vigor y no requería aval parlamentario.

Lo que sí necesitaba del respaldo de la Diputación Permanente era el ajuste fiscal que acompaña a esa subida. El mecanismo elegido por el Ejecutivo no es una exención directa del impuesto, sino un refuerzo de la deducción por rendimientos del trabajo ya prevista en la normativa del IRPF, una rebaja fiscal aplicable al tributar. La deducción asciende a 1.033,58 euros anuales para quienes perciben el salario mínimo y se reduce de forma gradual a medida que aumentan los ingresos, hasta desaparecer por completo en los 23.172 euros anuales.

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No es la primera vez que el Gobierno recurre a esta fórmula. Durante años, las subidas del salario mínimo se acompañaron de un ajuste automático en el mínimo exento del IRPF (es decir, la cifra tope que un trabajador puede cobrar sin tributar), lo que mantenía a sus perceptores fuera del pago del impuesto. Ese esquema se rompió en 2025, cuando una parte de los trabajadores que cobraban el salario mínimo empezó a tributar por primera vez desde que ese umbral existe.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno, UGT y CSIF, que incluye una subida salarial para los funcionarios del 11% entre 2025-2028, es un "muy buen acuerdo" y ha agradecido a las organizaciones sindicales firmantes su trabajo y paciencia para lograr un acuerdo para 3,5 millones de trabajadores. (Fuente: La Moncloa)

Ante esa situación, Hacienda optó por una solución distinta: en lugar de modificar el mínimo exento para todos los contribuyentes (algo que habría implicado una pérdida de recaudación mayor, al beneficiar también a quienes ganan por encima del salario mínimo), decidió ampliar una deducción ya existente en el IRPF, dirigida de forma específica a quienes perciben las rentas del trabajo más bajas. La misma fórmula se repitió en 2026, con una cuantía actualizada, y vuelve a aplicarse ahora para 2027.

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En la práctica, esto significa que los perceptores del salario mínimo siguen viendo una retención en su nómina a lo largo del año, igual que cualquier otro trabajador. La diferencia llega en la declaración de la renta: al presentarla, recuperan a través de esta deducción el importe que correspondería pagar en impuestos, de forma que el salario mínimo termine por llegar íntegro, sin descuento fiscal neto.