El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. (Ricardo Rubio./ Europa Press)

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves 26 de noviembre la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública que convoca 14.373 plazas para procesos selectivos en la Administración General del Estado (AGE), según consta en la disposición BOE-A-2026-24839.

De ese total, 12.694 plazas corresponden al sistema general y 1.679 se reservan para el cupo de personas con discapacidad. La convocatoria abarca diez procesos selectivos distintos de los subgrupos A2, C1 y C2, repartidos entre 6.508 plazas de turno libre y 7.865 de promoción interna para personal que ya trabaja en la Administración.

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Cinco cuerpos de funcionarios en juego

La resolución convoca plazas en cinco cuerpos distintos de la Administración General del Estado. En el subgrupo C1 se ofertan 2.300 plazas de ingreso libre y 4.490 de promoción interna para el Cuerpo General Administrativo, además de 1.103 de ingreso libre y 310 de promoción interna para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática.

El subgrupo A2 concentra 1.255 plazas de acceso libre y 2.200 de promoción interna en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, junto con 400 de ingreso libre y 390 de promoción interna en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática. En el subgrupo C2, el texto oficial convoca 1.450 plazas de turno libre y 475 de promoción interna para el Cuerpo General Auxiliar.

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Información publicada en el BOE.

El grueso de las plazas forma parte de la oferta de empleo público (OEP) de 2026 para la AGE, aprobada el pasado mes de mayo, aunque la convocatoria también incluye algunas pendientes de las OEP de 2024 y 2025.

Los requisitos de titulación según cada grupo

El BOE fija de forma expresa la titulación exigida para cada subgrupo. Para el C2, destinado al Cuerpo General Auxiliar, se requiere estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. Para el C1, que incluye el Cuerpo General Administrativo y el de Técnicos Auxiliares de Informática, el requisito es el título de Bachiller o Técnico.

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En el caso del subgrupo A2, correspondiente a los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y de Gestión de Sistemas e Informática, se exige el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

El texto oficial precisa que los aspirantes deben estar en posesión del título exigido, o en condiciones de obtenerlo, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Para acreditar esta última condición basta un certificado del centro educativo que confirme la superación de todas las asignaturas o créditos ECTS exigidos.

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Óscar López. (Europa Press)

Quienes posean una titulación superior a la requerida también pueden presentarse, y deberán indicarlo en el recuadro correspondiente de la solicitud, con independencia del título mínimo exigido para el ingreso en el cuerpo. El personal funcionario del subgrupo C1 puede además acreditar, en lugar de la titulación, una antigüedad de diez años en cuerpos del subgrupo C2, según recoge el anexo IV de la disposición, con base en la disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995.

Dos vías de acceso, oposición y concurso-oposición

Los procesos selectivos se desarrollarán mediante el sistema de oposición para quienes opten por el ingreso libre, y mediante concurso-oposición para los aspirantes que concurran por la vía de promoción interna. Esta última modalidad está reservada a personal funcionario de carrera o laboral fijo que ya preste servicios en la Administración y cumpla requisitos específicos de pertenencia a determinados cuerpos o escalas, además de una antigüedad mínima de dos años de servicio activo en el grupo o subgrupo inferior correspondiente.

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Para el acceso por promoción interna al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática, por ejemplo, el BOE exige pertenecer como funcionario de carrera a cuerpos del subgrupo C2, o bien formar parte del personal laboral fijo encuadrado en el grupo y especialidad 3G-Informática del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE.

Veinte días hábiles para presentar la solicitud

Las personas interesadas en optar a alguna de las plazas convocadas disponen de un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles, contados a partir de este viernes 27 de noviembre. La inscripción se realiza de forma electrónica, en los términos establecidos por la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, que regula los requisitos generales aplicables a todos los procesos selectivos de ingreso en la AGE.

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La convocatoria se enmarca en un calendario más amplio: distintos organismos de la Administración tienen la obligación legal de publicar antes del 31 de diciembre todas las convocatorias de acceso libre correspondientes a la oferta de empleo público de 2026 que aún quedan pendientes.