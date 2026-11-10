Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Una mujer jubilada camina con un andador por un parque de Barcelona. (Montaje Infobae con imágenes de David Zorrakino y Eduardo Parra / Europa Press)

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que las pensiones subirán cada año conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) si llega al Gobierno. El programa electoral del PP incorpora ese compromiso, aunque no detalla en profundidad las reformas con las que pretende asegurar la sostenibilidad del sistema público a largo plazo.

Feijóo ha presentado este martes en Madrid el documento con el que su partido concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre. En su intervención, ha situado las pensiones dentro de lo que ha definido como un nuevo “pacto entre generaciones”, que vincula con la necesidad de mejorar las perspectivas económicas de los jóvenes.

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“Las pensiones se revalorizarán todos los años sí o sí, porque las hemos revalorizado siempre”, ha afirmado. Esta promesa electoral llega después de varias semanas en las que las pensiones se han convertido en uno de los asuntos centrales de la precampaña, tras las advertencias de varios dirigentes políticos sobre la situación financiera del modelo actual.

El PP propone recuperar el Pacto de Toledo y fomentar la jubilación activa

El programa plantea que las pensiones mantengan su poder adquisitivo y suban cada año con el IPC. También se compromete a que las futuras prestaciones de los jóvenes conserven esa capacidad de compra.

La formación propone reconstruir el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que reúne a los partidos para acordar recomendaciones sobre el sistema de pensiones. El documento define las prestaciones como un “compromiso de Estado” que debe quedar al margen de la confrontación política.

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El texto incluye además el blindaje legal de la caja única de la Seguridad Social. Con ello, defiende que las cotizaciones de trabajadores y empresas sigan financiando pensiones y prestaciones en todo el país, sin reparto territorial de los recursos.

Entre las iniciativas con una aplicación concreta, el PP prevé deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para fomentar la jubilación activa. Esta modalidad permite compatibilizar el cobro de una pensión con una actividad laboral una vez alcanzada la edad de retiro.

Asimismo, el programa plantea hacer compatibles las pensiones de discapacidad con el empleo y ampliar el acceso a la jubilación anticipada para las personas con síndrome de Down.

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que si llega al Palacio de la Moncloa reducirá los aforamientos y endurecerá las penas por malversación de fondos públicos. Es más, ha dicho que su Gobierno no indultará "a ningún político condenado por corrupción nunca".

El programa no concreta una reforma estructural del sistema

El documento presenta estas medidas como parte de su respuesta para garantizar el futuro del sistema público. Además, el PP plantea que las decisiones en esta materia se evalúen por su impacto en las próximas generaciones y vincula ese objetivo con la reducción del déficit estructural y de la deuda.

La idea de la formación es que una economía con más empleo, mejores salarios y mayor capacidad de ahorro permita sostener las prestaciones actuales y futuras.

Sin embargo, el programa no detalla modificaciones en algunos de los principales elementos que determinan los ingresos y el gasto del sistema. No concreta cambios en la edad de jubilación, el período utilizado para calcular la pensión, las cotizaciones sociales, las pensiones máximas o mínimas, la financiación mediante impuestos o el papel del ahorro privado.

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Las declaraciones de Ester Muñoz abrieron el debate en precampaña

La falta de concreción llega después de que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmara a comienzos de octubre que el modelo de pensiones “tal y como está no funciona y va a petar”. La dirigente defendió entonces que había que tomar decisiones “valientes” y cambiar el sistema.

Sus palabras provocaron críticas del Gobierno y de los partidos de izquierda, que acusaron al PP de preparar recortes o una privatización de las prestaciones. La dirección popular respondió que las pensiones no bajarían y que su actualización con el IPC estaba garantizada.

Feijóo afirmó que las pensiones eran “innegociables” y prometió mantener su revalorización anual. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, descartó recortes y subidas de cotizaciones sociales a los trabajadores. Muñoz, por su parte, matizó que las prestaciones estaban garantizadas para los jubilados actuales y que un eventual Gobierno del Partido Popular trabajaría para hacer sostenible el sistema.

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