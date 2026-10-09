España

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

El organismo alerta de que la falta de suelo, de trabajadores y de capacidad constructora frena la oferta y dificulta contener los precios

01/03/2017 Piso, pisos, vivienda, viviendas, casa, casas, alquiler, compra, hipoteca, hipotecas, euribor, construcción, grúa, grúas EUROPA ESPAÑA EMPRESAS ECONOMIA
Bloques de viviendas en construcción.
Guardar

El Banco de España mantiene en un millón su estimación del déficit de viviendas en España para 2028 y advierte de que la construcción continúa sin responder al ritmo de crecimiento de la demanda. El organismo ha anunciado este viernes que evaluará los decretos aprobados por el Gobierno para hacer frente al problema de acceso a la vivienda, aunque reconoce que todavía no dispone de información suficiente para medir sus efectos.

El director general de Economía del Banco de España, David López Salido, ha avanzado que el análisis tendrá en cuenta las consecuencias de las nuevas medidas sobre el mercado inmobiliario y del alquiler. El organismo que dirige José Luis Escrivá estudiará también sus implicaciones para la financiación pública y el gasto de las Administraciones, aunque por ahora no ha ofrecido una valoración preliminar sobre su eficacia.

PUBLICIDAD

La advertencia llega en un momento en el que la evolución de la vivienda se ha convertido en uno de los factores que condicionan las perspectivas económicas de los próximos trimestres. En su último informe de previsiones, el Banco de España señala que la construcción residencial no ha crecido en los últimos años al mismo ritmo que la demanda, impulsada por la intensa creación neta de hogares. Este desequilibrio ha contribuido al aumento de los precios reales de la vivienda.

Aumentar la inversión para levantar viviendas

El organismo considera que la inversión residencial debería aumentar gradualmente en los próximos años para aliviar las presiones sobre el mercado. Sin embargo, la respuesta de la oferta está siendo menor de lo esperado por una combinación de obstáculos: la escasez de mano de obra, el encarecimiento de los costes de construcción y las dificultades para sacar adelante los desarrollos urbanísticos.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado, de nuevo, los dos Reales Decretos-Ley de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el Pleno del Congreso, con algunas modificaciones, y ha indicado que el mecanismo 'Tu Casa', con préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda, estará dotado con 10.000 millones de euros. (Fuente: La Moncloa)

En su escenario central, el Banco de España prevé que la inversión en vivienda mantenga una evolución estable, en línea con los visados de obra nueva y otros indicadores del sector inmobiliario. Esta previsión apunta a una recuperación progresiva, pero no a un cambio suficientemente rápido como para cerrar el déficit acumulado de viviendas en el horizonte contemplado.

El organismo admite, no obstante, que la evolución podría ser más favorable si las empresas privadas y los programas públicos de vivienda protegida acelerasen la construcción. Un mayor ritmo de ejecución permitiría aumentar la inversión residencial por encima de lo previsto y contribuir a reducir la distancia entre la oferta disponible y las necesidades de los hogares.

El Banco de España observa que la inversión residencial está avanzando de forma más moderada de lo esperado. La evolución prevista para 2026 está condicionada por el menor ritmo de ejecución de los visados y la reducción de la tasa de finalización de nuevas viviendas. A ello se suman el encarecimiento de los factores productivos y las dificultades para acceder a la red eléctrica y conectarse a ella, que limitan el desarrollo de nuevas promociones.

Pese a estos frenos, algunos indicadores apuntan a una mejora a partir del próximo año. El aumento de las viviendas iniciadas desde 2024 y la evolución de la nueva financiación bancaria destinada a la construcción y promoción inmobiliaria sugieren que la inversión residencial podría ganar dinamismo en 2027.

La recuperación, sin embargo, dependerá de que se resuelvan las restricciones estructurales que afectan al sector. La falta de trabajadores, la lentitud de los trámites urbanísticos y la escasez de suelo finalista siguen dificultando que las promociones lleguen al mercado. Estas limitaciones reducen la capacidad de respuesta de la construcción justo cuando la demanda continúa presionando los precios.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Precios, al alza

El Banco de España vincula el encarecimiento sostenido de la vivienda al desequilibrio acumulado desde 2021 entre la producción de nuevas casas y la creación neta de hogares. La demanda ha crecido por encima de la capacidad del sector para ampliar la oferta, lo que ha elevado los precios reales y ha dificultado el acceso a la vivienda.

Aunque el déficit debería incentivar un aumento de la inversión residencial, el organismo advierte de que la rigidez de la oferta limitará su crecimiento en los próximos trimestres. La ejecución efectiva de los programas públicos de vivienda protegida, impulsados por las Administraciones central, autonómica y local, podría contribuir a acelerar la actividad a partir de 2027.

Las cifras de construcción reflejan las dificultades para revertir el desequilibrio. El Banco de España estima que las viviendas libres terminadas se sitúan entre 90.000 y 100.000 al año, un volumen que permanece estancado durante los últimos ejercicios. Por su parte, las viviendas libres iniciadas se mueven en una horquilla de entre 80.000 y 120.000 anuales.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioCompra de ViviendaEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mitad de las víctimas de violencia de género en Madrid estaban registradas como “riesgo bajo”: la comunidad pide al Gobierno revisar Viogén

La región ha atendido a más de 18.000 mujeres afectadas por violencia de género en lo que va de año

La mitad de las víctimas de violencia de género en Madrid estaban registradas como “riesgo bajo”: la comunidad pide al Gobierno revisar Viogén

La reina Letizia rescata su traje verde de Carolina Herrera para el Día de la Salud Mental y arrasa con unas bailarinas en rebajas

La monarca reaparece en el Hotel Ilunion Atrium apostando por la moda sostenible y el calzado cómodo

La reina Letizia rescata su traje verde de Carolina Herrera para el Día de la Salud Mental y arrasa con unas bailarinas en rebajas

Martiño Rivas será Daniel Sancho en la ficción: Netflix prepara una miniserie que será grabada entre Tailandia y España

La plataforma tiene en marcha una ficción “inspirada” en el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, por el que el hijo del actor Rodolfo Sancho fue condenado a cadena perpetua en 2024

Martiño Rivas será Daniel Sancho en la ficción: Netflix prepara una miniserie que será grabada entre Tailandia y España

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Un informe del Consejo General de la Abogacía Española sostiene que no existe impedimento jurídico para aprobar el reglamento antes de los comicios y plantea recurrir a la tramitación urgente para acelerar el procedimiento

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon 9 de octubre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon 9 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

Francia pone a prueba la seguridad de sus bases militares frente a ataques químicos, drones, terrorismo y ciberamenazas

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

152 detenidos en una macrooperación contra el arsenal que alimenta el crimen en Europa: granadas de los Balcanes, miles de escopetas y lanchas para migrantes

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

ECONOMÍA

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

DEPORTES

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

Quién es Shai Gilgeous-Alexander: la estrella de la NBA que se ha incorporado como accionista en el Atlético de Madrid

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”