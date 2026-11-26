(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sobre este tema hay más encuestas que gimnasios en España, pero los resultados apuntan todos en la misma dirección: cada vez más personas se preocupan por su estado físico, pero a una gran parte le da pereza hacer algo para mejorarlo. Más de la mitad de la población no practica ningún directo, y cerca del 60% sufre ‘gymtimidation’, una sensación de nervios, incomodidad o inseguridad al acudir al gimnasio, y que —junto con la falta de tiempo— explica la gran cantidad de gente que se inscribe pero al final deja de ir. Para todos estos, hay una buena noticia: es posible reducir el sedentarismo sin hacer ejercicio.

El cuerpo humano puede quemar hasta un 94% más de energía con solo mover las piernas mientras se está de pie, en comparación con permanecer inmóvil. Ese dato, extraído de un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, respalda una tendencia que gana terreno en la investigación sobre salud pública: el ejercicio incidental, también conocido como actividad termogénica sin ejercicio o NEAT (por sus siglas en inglés, non-exercise activity thermogenesis). Se trata de todo el movimiento que realiza una persona fuera de una rutina deportiva planificada, desde cocinar hasta caminar más rápido para llegar al trabajo. Esta categoría de movimiento, antes ignorada, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de muerte prematura, incluso sin que la persona dedique tiempo específico a entrenar.

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Durante los períodos largos de estar sentado, los músculos de las piernas permanecen relativamente inactivos. Esto reduce las contracciones musculares regulares que ayudan a eliminar la glucosa del torrente sanguíneo y a mantener una circulación sanguínea saludable. El tipo de movimiento que contrarresta este efecto no necesita ser intenso: “Movimientos menores como cambiar de postura, girar los hombros o flexionar los pies también cuentan”, explica Anantha Narayanan, investigador de la Universidad Tecnológica de Auckland, en una entrevista con la BBC.

Un estudio de gran escala, publicado en 2024, analizó datos de más de 22.000 participantes en el Reino Unido que llevaban un dispositivo de seguimiento de movimiento. La muestra se limitó a personas que no practicaban ejercicio estructurado de forma regular. Las conclusiones revelaron que los niveles más altos de actividad incidental pueden compensar los riesgos de salud asociados con permanecer sentado más de 11 horas diarias. Una investigación posterior derivada de estos datos también vinculó la actividad incidental con un menor riesgo de muerte prematura. Actividades cotidianas como subir escaleras, cargar bolsas de compras pesadas o jugar con niños cuentan dentro de esta categoría.

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Cocinar, hacer jardinería y pasar la aspiradora protegen la salud

Cocinar, hacer jardinería y pasar la aspiradora figuran entre las actividades cotidianas que reducen el tiempo sedentario sin requerir una rutina deportiva. Cuanto más se incorpora el movimiento incidental a la vida diaria, más se vuelve parte natural de la rutina.

En la oficina, el movimiento repetitivo de las piernas mientras se permanece sentado, conocido popularmente como fidgeting, fue durante mucho tiempo desalentado por considerarse un signo de distracción o aburrimiento. Sin embargo, la investigación reciente apunta en dirección contraria: puede ayudar a mantener la función de los vasos sanguíneos y mejorar el control del azúcar en sangre. También es recomendable trabajar con un escritorio de altura ajustable o directamente de pie.

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No obstante, una revisión publicada en la revista Nature advierte que las recomendaciones genéricas de “sentarse menos” no suelen ser efectivas si no abordan las barreras fisiológicas, psicológicas y ambientales que sostienen los patrones sedentarios de cada persona. El documento, centrado en enfermedades respiratorias obstructivas, señala que las intervenciones que incorporan objetivos individualizados, autocontrol y retroalimentación logran reducciones modestas, pero consistentes, del tiempo sedentario, en especial cuando se sostienen durante doce semanas o más.