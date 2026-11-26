La infanta Elena y el guiño a su juventud. (Grosby Group)

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La infanta Elena ha protagonizado un nuevo encuentro con el papa León XIV en Roma. La hermana mayor de Felipe VI se ha desplazado hasta el Vaticano para asistir a la audiencia general celebrada este miércoles, 25 de noviembre, en la plaza de San Pedro, donde ha podido conversar brevemente con el pontífice. Una cita marcada por la cercanía entre ambos y que ha tenido lugar pese a las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas que se registraban en la capital italiana.

La hija de Juan Carlos I y la reina Sofía no acudió a esta cita en representación de la Casa Real, sino como presidenta de honor de la Asociación de Capellanes y Sacerdotes Taurinos, entidad con la que mantiene una estrecha vinculación. Acompañada por varios integrantes del colectivo, doña Elena aguardó la llegada del Santo Padre para saludarle durante el recorrido que realiza habitualmente entre los asistentes una vez finalizada la audiencia.

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Las imágenes del encuentro muestran a la infanta sonriente, con un abrigo negro y un pañuelo estampado alrededor del cuello, mientras se inclina ligeramente para saludar a León XIV. Ambos intercambiaron algunas palabras en un ambiente distendido, aunque el contenido de su conversación no ha trascendido. Después, la hermana del rey permaneció junto a sus acompañantes mientras el pontífice continuaba saludando a otros fieles y representantes que habían acudido a la plaza.

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Un encuentro marcado por la fe y la tauromaquia

La visita de doña Elena a Roma responde a una iniciativa que reúne dos de sus grandes intereses personales: la religión y el mundo taurino. Su implicación con la Asociación de Capellanes y Sacerdotes Taurinos comenzó a consolidarse en 2024, cuando asumió la presidencia del comité de honor del primer encuentro internacional organizado por este colectivo en Zamora.

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Desde entonces, ha respaldado diferentes actividades vinculadas a la defensa y promoción de la tauromaquia. El pasado mes de marzo de 2025 regresó a la localidad zamorana para conocer las conclusiones de aquellas jornadas, centradas en el acompañamiento espiritual de los profesionales relacionados con el mundo del toro.

Su compromiso también fue reconocido el pasado abril, cuando recibió el III Premio a la Difusión de los Valores de la Tauromaquia, impulsado por el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado. Durante la entrega, celebrada ante más de 200 asistentes, la infanta expresó el significado especial que tenía para ella recibir un galardón de personas que defienden con tanta pasión esta tradición.

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El papa León saluda desde el papamóvil durante la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, 2026. (REUTERS/Remo Casilli).

La segunda vez que coincide con el Santo Padre

Este nuevo saludo no es el primero que protagonizan doña Elena y León XIV. Ambos ya tuvieron ocasión de conocerse personalmente el pasado junio, durante la visita oficial que el papa realizó a España. En aquella ocasión, la reina Sofía organizó un encuentro de carácter familiar en la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde el pontífice se alojaba durante su estancia.

A la cita acudieron también la infanta Cristina, Victoria Federica de Marichalar y Pablo y Miguel Urdangarin, en una reunión que estuvo marcada por la cordialidad y en la que hubo intercambio de regalos. Esta vez, sin embargo, la infanta Elena ha acudido sin otros miembros de su familia y en el marco de sus compromisos con la asociación taurina. La audiencia general estuvo centrada en la paz, la dignidad humana y los desafíos que plantea la evolución tecnológica en los conflictos actuales.

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La reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y sus hijos junto el papa León XIV en la Nunciatura Apostólica. (EFE).