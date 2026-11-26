Domi Vélez tras ganar la competición de World Baker 2021 en Múnich (REUTERS/Marcelo del Pozo)

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Domi Vélez vuelve a ser el mejor panadero del mundo. Al lebrijano le cambió la vida este importante reconocimiento en la gala World Baker celebrada en 2021 y, ahora, cinco años después, vuelve a coronarse como el mejor del planeta dentro de su sector. En este caso, el premio ha sido entregado en ‘Best Bakers of the World 2026’, un importante congreso celebrado recientemente en Bagheria, Italia, y que buscaba a los mejores panaderos de Italia, de Europa y del mundo.

Así lo ha explicado el propio panadero en un vídeo compartido en sus redes sociales. “Otro reconocimiento más que nos traemos para nuestro poblado de Lebrija”, aseguraba con alegría el panadero sevillano. De las categorías del concurso, Vélez se impuso en la de ‘Miglior Panificatore al Mondo’, coronándose por encima de panaderos italianos y de todo el planeta. “Lo más impresionante de todo es que pongan el foco en una panadería que se encuentra en Lebrija, un pequeño pueblo en Sevilla, Andalucía. Desde Italia nos ven y nos dicen que hay que reconocernos”.

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Tras recibir este importante premio, el panadero lebrijano no ha dudado en destacar el trabajo de todo su equipo, sin el que no habría sido posible conseguir todos los éxitos que está consiguiendo en este momento. “Creo que lo estamos haciendo francamente bien. Muchas gracias, Italia, por reconocernos como el mejor panadero del mundo”, ha dicho Vélez, que ha destacado que es “un reconocimiento más” que se lleva para su obrador de su localidad natal.

Local de Domi Vélez en Sevilla Este (Domi Vélez)

El panadero lebrijano y su proyecto se encuentran actualmente en pleno proceso de crecimiento. El pasado 4 de noviembre inauguró una nueva tienda en Sevilla Este y, próximamente, prevé abrir un local exclusivo de ‘Domicaos’ en la calle San Eloy. En octubre, anunció que iba a cerrar su tienda de la calle Álvarez Quintero, donde se abrirá una chocolatería San Ginés. Él mismo confirmó que estaba buscando un nuevo local para seguir teniendo un local en el centro de la capital hispalense.

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Una tradición heredada

La tradición panadera se ha ido heredando a lo largo de generaciones en la familia Vélez. Fue Domi quien llevó este legado un paso más allá, fusionando la tradición artesanal heredada desde sus bisabuelos con la esencia vanguardista de la artesanía panadera del siglo XXI.

Su obrador de pan está ubicado en la localidad de Lebrija, una comunidad con la que mantienen un fuerte vínculo. “Nos enorgullece colaborar estrechamente con proveedores locales, utilizando ingredientes frescos y de calidad que provienen directamente de los agricultores y productores de la zona”, explican desde la panadería.

El sabor de sus panes es único gracias a una masa madre de cultivo que consideran “la joya de la corona”. Gracias a ella, a las levaduras salvajes y a las bacterias lácticas, logran mejorar sus propiedades organolépticas y su digestibilidad, gracias al uso de cereales especiales y a una fermentación de 24 horas.

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Entre los cereales que Domi y su equipo utilizan en su panadería se encuentran especies como el centeno, tritordeum, Emmer, Kamut, Eirkorn, Freekeh o la espelta; variables del trigo como el trigo eco, el trigo chamorro, el trigo negrillo, el trigo candeal o el trigo duro y cereales únicos como el Recio de Ronda o el Bon Pain.

A todo esto se suman matices de sabor que llegan de ingredientes de todo el mundo, algunos legado de la época romana como el garum y otros con origen en lugares tan alejados como Corea, de donde procede el kimchi; India, de donde llega el golden milk; o Japón, cuna del matcha.

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