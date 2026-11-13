Llegó a España en 1983 y ahora es una especie invasora que amenaza con hacer desaparecer un ave en peligro de extinción

Malvasía canela. (Alan D. Wilson/Wikimedia Commons)

Guardar

Mientras que algunas especies exóticas invasoras que se encuentran presentes en nuestro país ya son bastante conocidas para la sociedad en general, como el mosquito tigre, el avispón oriental o el cangrejo rojo americano, otras pasan mucho más desapercibidas, lo que no quiere decir que sus efectos sean inocuos.

Es el caso de la malvasía canela (Oxyura jamaicensis), un pato llamativo por su pico de color azul que llegó a España en 1983 y que supone un serio problema para la conservación de una especie amenazada y autóctona en nuestro país.

PUBLICIDAD

Malvasía canela. (Channel City Camera Club/Wikimedia Commons)

De Norteamérica a España

La malvasía canela es un ave originaria de Norteamérica que se distribuye por la parte occidental desde la Columbia británica (Canadá) hasta el sur de California y Texas (Estados Unidos). De forma esporádica, además, puede verse en Alaska y hacia el este, hasta la región de los Grandes Lagos y Florida, con poblaciones aisladas en las Indias Occidentales y México.

A Europa llegó en la década de los años 30, cuando fue introducida en Reino Unido para colecciones privadas. Desde allí, entre 1940 y 1960 se dispersó a todas las islas Británicas, Islandia, el norte de África y el continente europeo, llegando a países como Suiza, Eslovenia, Austria, Italia o España, pues algunos ejemplares escaparon de estos cotos privados de caza y otros fueron liberados.

PUBLICIDAD

La primera observación de la malvasía canela en España se produjo en Tarragona en 1983, concretamente en el Delta del Ebro. Desde entonces se ha encontrado en comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, Navarra, Aragón o País Vasco.

Malvasía cabeciblanca. (Bouke ten Cate/Wikimedia Commons)

En 1991, la expansión de esta especie invasora alcanzó un nuevo hito: se detectaron los primeros híbridos de la malvasía canela con la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), una especie autóctona en España que se encuentra catalogada como “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. De hecho, en 1977 se registró el mínimo histórico nacional: solamente 22 ejemplares.

PUBLICIDAD

Retención controlada en España

España y Reino Unido son el ejemplo de que, con esfuerzos de control, es posible evitar la expansión de las especies invasoras. Desde hace décadas, estos dos países llevan a cabo una erradicación de la malvasía canela, así como de sus híbridos.

Sin embargo, las poblaciones que hay presentes todavía en otros países europeos podrían echar por tierra estos esfuerzos. Es por ello por lo que en estas zonas también son muy necesarias las acciones de erradicación. Un informe preparado por Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) para el Convenio de Berna del Consejo de Europa, de hecho, señala a España como uno de los casos más exitosos en la actuación frente a la malvasía canela, pues el último ejemplar observado en nuestro país fue en 2022.

PUBLICIDAD

Malvasía canela. (Bernard Dupont/Wikimedia Commons)

Sin población silvestre y con una prohibición para mantener la especie en cautividad, la malvasía canela está controlada en España, aunque se mantiene la vigilancia por si llegasen nuevos ejemplares. De hecho, tal y como señaló recientemente la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) en su informe sexenal (2019-2024), es, junto con el cuervo indio, el ciervo ladrador, el bulbul cafre y la rana de uñas africana, una de las cinco especies invasoras de las que se ha logrado una retención controlada en nuestro país.

Especies invasoras: un problema medioambiental causado por el ser humano

En el caso de la malvasía canela, su presencia en España supone una amenaza para la fauna autóctona, al hibridarse o desplazar a la malvasía cabeciblanca. Sin embargo, otras especies invasoras contra las que se lucha en nuestro país cuentan con otros efectos.

PUBLICIDAD

Pueden modificar seriamente los hábitats en los que se introducen, alterando o destruyendo ecosistemas; afectar a actividades económicas como la agricultura, si se convierten en plagas, u ocasionar consecuencias en la salud humana, pues pueden ser portadores de enfermedades infecciosas o parásitos.

La culebra de herradura, serpiente invasora en las islas Baleares, ha ocupado en 20 años el 90% de Ibiza, amenazando la supervivencia de la lagartija pitiusa, endémica del archipiélago (Esteban Cardona y Oriol Lapiedra/CREAF).

Pese a todo ello, cabe recordar que las especies invasoras son víctimas de la irresponsabilidad humana. Su llegada a nuevos entornos está, en la mayoría de los casos, motivada por nuestra propia mano: pueden ser introducidos como mascotas, por fines de aprovechamiento cinegético, por una cuestión ornamental o de una forma accidental, mediante el transporte, por ejemplo.

PUBLICIDAD

La primera medida contra las especies invasoras es, precisamente, evitar su introducción. Poniendo el foco en estos aspectos y ampliando la información sobre los efectos que tienen estos animales y plantas exóticos puede conseguirse que, después, no sea necesaria la erradicación de miles de ejemplares.