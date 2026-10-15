El buitre leonado más longevo de Europa podría estar en España: ornitólogos encuentran un ejemplar en Huesca con una anilla de 1998

Un buitre encontrado en Huesca podría ser el más longevo de Europa. (Kees Woutersen/Grupo Ornitológico Oscense)

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Pese a que es posible ver al buitre leonado (Gyps fulvus) en el cielo de distintos países de Europa, África y Asia, es en España donde se encuentra el principal bastión de esta gran ave rapaz carroñera en nuestro continente. De hecho, podría ser en nuestro país donde se encuentre el buitre leonado más longevo de Europa.

El Grupo Ornitológico Oscense (GOO) ha identificado en el Pico Tiacuto, en el entorno occidental de la Sierra de Guara (Huesca), un ejemplar con una anilla de 1998, lo que indicaría que este buitre leonado tiene más de 28 años de edad.

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Tal y como ha señalado la asociación, esta ave rapaz no lleva una anilla de plástico con letras grandes, como las que suelen utilizarse en la actualidad, sino una de metal con letras diminutas, de las antiguas, de ICONA, en la que figura el número 1101753. “La lectura la realizamos el 4 de octubre 2026 en nuestro muladar de Tiacuto (Nueno, Huesca) y el ave fue anillada el 22 de diciembre 1998 en el sur de España, en Aroche (Huelva), según la ficha de la oficina de Anillamiento de Aranzadi. Por eso se ganó el cariñoso sobrenombre de ‘El Andaluz’”, señala el GOO en una publicación compartida en sus redes sociales junto a unas fotografías tomadas por Kees Woutersen.

Anilla del buitre leonado 'El Andaluz'. (Kees Woutersen/Grupo Ornitológico Oscense)

Desde ese anillamiento han pasado ya 27 años y 9 meses. A este tiempo hay que sumarle el hecho de que ‘El Andaluz’ nació en primavera, por lo que habría que añadirle unos 7 u 8 meses. Su edad real, por tanto, sería de más de 28 años.

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‘El Andaluz’ podría ser el ejemplar más longevo de Europa

Para comprobar si, efectivamente, este es el buitre leonado más longevo de Europa (al menos del que hay registros), el GOO consultó la web de Euring, que es el proyecto de la Unión Europea para el Anillamiento de Aves. En su página European Longevity Records figuran un ejemplar de España de 25 años y 2 meses y otro de 23 años y 3 meses de Francia. “Parece pues, que ICONA 1101753 lleva el récord de supervivencia, un récord que cada día que vive aumenta”.

El grupo también ha consultado un libro sobre las aves en cautividad en el que se cita un caso de 1952 de un buitre leonado de 41 años y el de ‘Handbuch’, que vivió en un Zoo de Salzburgo y que en 1953 tenía 55 años. “Lógicamente, aves que están bien cuidadas por el hombre y viven sin peligros externos viven más tiempo”.

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Con respecto al ejemplar de Huesca, el grupo de ornitólogos señalan que ‘El Andaluz’ ha podido ser visto en el muladar de Tiacuto comiendo y peleando “como todos con otros congéneres, lo que indica que está sano”. “Aún tiene tiempo por delante. Estaremos atentos para poder identificarle más veces y ver hasta cuándo vive”.

Las amenazas del buitre leonado

Aunque en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) figura como “de preocupación menor”, el buitre leonado sufrió una notable disminución poblacional en gran parte de Europa a lo largo de los siglos XIX y XX. Esto se debió principalmente “a la persecución directa y a la captura incidental de cadáveres envenenados destinados a los depredadores del ganado”.

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Además, la reducción de la disponibilidad de alimentos, derivada de cambios en las prácticas de manejo ganadero, también ha tenido un impacto en algunas zonas. Es una especie también vulnerable a la energía eólica y a los tendidos eléctricos.