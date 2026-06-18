España

El jarabugo, un pez endémico de la península Ibérica que podría desaparecer pronto: en seis años ha perdido un 70 % de su población

La especie habita principalmente en Extremadura, pero también en Andalucía y Castilla-La Mancha

Guardar
Google icon
Ejemplar de jarabugo. (Tiu Cancho/Wikimedia Commons)
Ejemplar de jarabugo. (Tiu Cancho/Wikimedia Commons)

España es un país único en cuanto a su fauna y flora: según datos compartidos por la Fundación Biodiversidad, nuestro país cuenta con el 30% de todas las especies endémicas de Europa. La pérdida de este importante patrimonio natural supondría, por tanto, la desaparición de algo único e irremplazable.

Este proceso de declive, lamentablemente, ya ha comenzado. Diversas amenazas, como la contaminación, el cambio climático o la sobreexplotación están llevando hasta el borde del punto de no retorno a miles de especies. En los ríos y mares de la península Ibérica, esto se observa con demasiada claridad.

PUBLICIDAD

Algunas de estas especies endémicas del territorio ya se encuentran declaradas como en peligro de extinción en nuestro país. Es el caso del jarabugo (Anaecypris hispanica), un pequeño pez de menos de diez centímetros que solo habita en el suroeste peninsular, principalmente en la cuenca del Guadiana, aunque también en el Guadalquivir existe una pequeña población. Sobre todo se concentra en zonas de Extremadura, pero hay registros en Andalucía y Castilla-La Mancha.

En peligro de crítico de extinción

Según los datos ofrecidos por la investigadora Estíbaliz Díaz —presidenta de la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC)— durante la presentación de la Lista Roja Nacional de España en el Congreso de los Diputados en mayo, el jarabugo ha sufrido una reducción de un 70 % en su población en los últimos seis años, lo que son tres generaciones de esta especie.

PUBLICIDAD

Ejemplar de jarabugo. (jmneiva/iNaturalist CC BY-NC 4.0)
Ejemplar de jarabugo. (jmneiva/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

No solo eso, sino que su distribución también ha mermado considerablemente: su presencia en las subcuencas se ha reducido un 50 %, debido especialmente a la construcción de presas. Estas barreras fluviales acaban por fragmentar las poblaciones, lo que provoca que no haya intercambio y que, por tanto, “si hay un evento de contaminación, una sequía importante, puede que estas poblaciones en las subcuencas desaparezcan”.

La amenaza no termina ahí. Teniendo en cuenta la tendencia de la especie, la SIBIC estima que dentro de tres generaciones el declive proyectado será mayor al 90 %.

Este pez endémico se encuentra incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y catalogado como “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Sin embargo, por todos estas causas y teniendo en cuenta los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los expertos de la SIBIC consideran que debería calificarse como “en peligro crítico”, que es el nivel de amenaza más elevado y el previo a la extinción en estado salvaje.

Las amenazas del jarabugo

El jarabugo se enfrenta a cuatro de los cinco grandes componentes que ponen en peligro la biodiversidad en todo el mundo. Tal y como señala Díaz, solamente se libra de la sobreexplotación, ya que no es una especie pesquera. Así, se ve afectado por la pérdida de hábitat —potenciada en parte por la sobreexplotación hídrica y la construcción de presas—, las especies invasoras, el cambio climático y la contaminación.

Ejemplar de jarabugo. (parnassius/iNaturalist CC BY-NC 4.0)
Ejemplar de jarabugo. (parnassius/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

Esta última es especialmente problemática para los peces de río, ya que se encuentran “confinados”: “A diferencia de los animales terrestres o incluso de los peces marinos o las aves, si hay un evento de contaminación o una sequía, no tienen escapatoria”. También esto les afecta con respecto al cambio climático, puesto que, mientras que las especies marinas migran hacia el norte en busca de aguas más frías, esta estrategia no puede ser llevada a cabo por ellos.

El panorama en los ríos de España es “desolador”

Según señaló Díaz en mayo en el Congreso de los Diputados, “los peces son nuestros canarios en los ríos”. Al igual que estas aves fueron utilizadas en las minas durante décadas para identificar posibles gases inodoros peligrosos —por su respiración tan rápida, se desmayaban mucho antes de que los mineros notasen la amenaza—, los peces son los bioindicadores de la salud de los enclaves fluviales.

“Si desaparecen los peces, nos están dando una señal muy clara de que algo está pasando en ese ecosistema”, explica la directora de la SIBIC. “Y esta señal lleva años sonando. Si un ecosistema no es capaz de albergar una población de especies sanas, tampoco será apto para los seres humanos”.

La situación de estos hábitats es crítica. El 30 % de las especies dulceacuícolas (de aguas dulces) y diádromas (que migran entre aguas dulces y saladas para completar su ciclo de vida) de todo el mundo se encuentran en alguna de las categorías de riesgo de extinción de la UICN.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y varios chefs españoles defienden la propuesta de declarar a la anguila especie en peligro de extinción. (MITECO)

El panorama en España es mucho más “desolador”: el 76 % de estas especies se encuentra dentro de estos niveles de amenaza. Tras evaluar los 56 peces dulceacuícolas y diádromos de nuestro país, observaron que solamente tres están en “preocupación menor”.

Así, el jarabugo no es el único que se enfrenta a un futuro preocupante: el samaruc (Valencia hispanica), que habita en los humedales costeros de la Comunidad Valenciana; la anguila europea (Anguilla anguilla), o el salmón atlántico (Salmo salar) ven cada vez más mermadas sus poblaciones por la calidad de las aguas en las que pasan toda o gran parte de su vida.

Temas Relacionados

AnimalesAnimales en peligro de extinciónMedioambienteEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Situación actual de los embalses en España HOY 17 de junio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses en España HOY 17 de junio

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 18 de junio

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 18 de junio

La mayor piscina natural de España reabre sus puertas: 4.500 metros cuadrados con agua de deshielo

Para sorpresa de muchos, el enclave refrescante se encuentra en la provincia de Cáceres, en Extremadura, a la que se puede acceder siguiendo distintas rutas verdes

La mayor piscina natural de España reabre sus puertas: 4.500 metros cuadrados con agua de deshielo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Zaragoza

De los 48 días para un corazón hasta los 193 días para páncreas: así funcionan las listas de espera de los trasplantes en España

Pese a que España es líder mundial en actividad de trasplantes, no es suficiente para cubrir toda la demanda

De los 48 días para un corazón hasta los 193 días para páncreas: así funcionan las listas de espera de los trasplantes en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí “es y seguirá siendo un referente moral” para el PSOE

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Pedro Sánchez: "Tenemos cuatro años para volver a proyectar la mejor imagen de España"

ECONOMÍA

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026