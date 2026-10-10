La alondra ricotí, el ave en peligro de extinción que contribuyó a frenar una granja porcina en Burgos: España es el único país de Europa en el que habita

Alondra ricotí. (Carles Pastor/iNaturalist CC BY-SA 4.0)

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Parte de la fauna amenazada de España es ya ampliamente conocida por la población en general. Es el caso del lince ibérico, el águila imperial ibérica, el oso pardo o el quebrantahuesos. Otras especies, pese a contar con un grado de riesgo de extinción igual o superior, pasan muchas veces desapercibidas.

Es el caso de la alondra ricotí o de Dupont (Chersophilus duponti), sobre cuyo desfavorable estado de conservación llevan años alertando asociaciones ecologistas y científicos. Con el paso del tiempo, las administraciones comenzaron a poner el foco sobre su protección, provocando que recientemente se hayan aprobado medidas para evitar que este pequeño pájaro desaparezca definitivamente en nuestro país.

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En Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha sido catalogada como “en peligro de extinción” en el listado regional. Además, un nuevo programa europeo busca llevar a cabo en los próximos seis años traslocaciones entre comunidades autónomas para reforzar o recuperar poblaciones en los territorios en los que más está en declive o incluso en los que ya se considera extinta.

España, país clave en la recuperación de la alondra ricotí

La distribución mundial de la alondra ricotí está restringida al norte de África, desde Marruecos hasta Egipto, donde cuenta con poblaciones fragmentadas, y a España, que es el único país de Europa en el que actualmente se encuentra presente.

Alondra ricotí. (Christoph Moning/iNaturalist CC BY 4.0)

De hecho, en el continente es considerada como una de las aves más amenazadas y figura en el Anexo I de la Directiva de Aves de la Unión Europea como especie prioritaria. En nuestro país está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como “en peligro de extinción”.

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En los últimos años, la alondra ricotí ha experimentado un declive generalizado, tanto en su área de distribución como en el número de ejemplares. Desde la organización ornitológica SEO/BirdLife señalan que esto se debe principalmente “a la destrucción o alteración del hábitat estepario del que depende” por “cultivos o repoblaciones forestales, y la regeneración excesiva del matorral propiciada por el abandono de determinadas prácticas agroganaderas”. Además, la alondra ricotí sufre elevadas tasas de depredación natural.

En España su presencia se encuentra dividida en cinco grandes regiones: Zamora, el Sistema Ibérico, el Valle del Ebro, el sur y la Meseta Sur, dentro de las cuales tiene un patrón general muy fragmentado. En algunas provincias enteras, como Toledo o Palencia, se cree que ya ha desaparecido por completo.

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Según la última estimación nacional, hay 3.116 machos. Las principales poblaciones se localizan en Aragón (48,1%), Castilla y León (31,6%) y Castilla-La Mancha (17,5%), tal y como explican desde la organización ornitológica SEO/BirdLife.

Alondra ricotí. (Christoph Moning/iNaturalist CC BY 4.0)

En noviembre de 2025, además, esta asociación, en base a un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid, alertó de que este “emblema ornitológico ibérico estepario” podría desaparecer en los próximos 20 años de España “si no se ponen en marcha los planes de recuperación que exige la ley”. Así, reclaman la recatalogación de la especie como “en peligro crítico”.

Las comunidades apuestan por su protección y recuperación

En Castilla-La Mancha, esta semana se ha llevado a cabo un paso muy importante para la protección de la especie. El jueves 8 de octubre fue publicado un decreto que tiene por objeto aprobar el plan de la recuperación de esta ave a nivel regional, determinar las áreas críticas para la supervivencia de la especie y actualizar su nivel de amenaza en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha como “en peligro de extinción”.

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En esta comunidad autónoma se encuentra precisamente la tercera provincia en número de machos de España: Guadalajara, con 487. Cuenca tiene 54 y Albacete únicamente tres, mientras que la especie ha desaparecido en Toledo y Ciudad Real.

Es precisamente en Castilla-La Mancha donde se han llevado a cabo importantes traslocaciones dentro del proyecto LIFE Connect Ricotí, que comenzó en 2021 y finalizó este 2026. Esta medida permite capturar ejemplares en poblaciones con buen estado de conservación y trasladarlos a zonas donde la especie esté extinguida o en grave riesgo de desaparecer.

Alondra ricotí. (Christoph Moning/iNaturalist CC BY 4.0)

El ejemplo más destacado tuvo lugar en Embid (Guadalajara), dentro de la ZEPA Lagunas y Parameras del Señorío de Molina, donde la población pasó de 4 machos territoriales registrados entre 2022 y 2023 a 35 reproductores en la primavera de 2026, lo que ha permitido numerosos episodios de reproducción.

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El éxito alcanzado con este proyecto ha sido tal que se ha tomado la decisión de poner en marcha un nuevo programa europeo, LIFE Iber-Ricotí, que por primera vez incorporará traslados entre comunidades autónomas. Este se desarrollará hasta 2032 en Cataluña, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia.

Además, se prevé poner en marcha el primer programa experimental de cría en cautividad de la alondra ricotí, en el Zoo de Tabernas, para evitar la desaparición de las pequeñas poblaciones que aún sobreviven en Cataluña, Andalucía y Murcia.

Consiguió frenar el proyecto de una granja porcina en Burgos

La alondra ricotí no solo es símbolo de los hábitats esteparios de nuestro país, sino que también se ha convertido en icono de la lucha de un pueblo contra la industria porcina. Desde hacía años, el Ayuntamiento de Haza, en Burgos, así como los de otras localidades cercanas, buscaban evitar la instalación de una granja con 1.999 plazas de recría de reproductoras en el término municipal.

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Doce nuevos ejemplares de pájaro brujo, endémico del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, se sumaron a las únicas 15 parejas que quedan en la isla Santa Cruz. (AFP)

Fue precisamente gracias a la alondra ricotí como se pudo frenar el proyecto promovido por Herlalla Ganadera. En junio de este año, la Junta de Castilla y León emitió una declaración de impacto ambiental desfavorable, concluyendo que la explotación podría producir un impacto crítico sobre algunos de los valores naturales de la zona, especialmente sobre el de esta especie y otras esteparias.

El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente, de hecho, destacó en sus informes que en el lugar en el que se pretendía instalar la explotación, el páramo de Corcos, se encuentra la única población reproductora de la alondra ricotí en la provincia de Burgos.

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Este pequeño pájaro de apenas 18 centímetros se convirtió así en un muro para el proyecto de la granja porcina, un ejemplo de que, en ocasiones, la protección de la fauna vence sobre otros intereses.