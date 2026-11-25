Un cirujano se ajusta los guantes en el quirófano antes de realizar un procedimiento médico.

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la Consejería de Sanidad a indemnizar con 125.000 euros a la familia de un paciente de 74 años que murió después de que el Hospital de Gandía no detectara un aneurisma de aorta, pese a que había acudido con síntomas compatibles con esa patología, según ha informado este miércoles la Asociación El Defensor del Paciente.

La sentencia, dictada el 29 de octubre, concluyó que la asistencia sanitaria se apartó de la práctica médica exigible al no realizar un TAC abdominal durante la primera atención hospitalaria. El paciente había sufrido un síncope, presentaba una tensión arterial extremadamente baja y había comunicado dolores abdominales y lumbares.

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El hombre arrastraba desde junio de 2022 episodios de dolor lumbar y dorsal. Según los antecedentes recogidos en el procedimiento, acudió en varias ocasiones a servicios sanitarios sin que se le practicara una prueba de imagen que permitiera identificar el aneurisma de aorta abdominal.

El 2 de diciembre de 2022 acudió al Centro de Salud de Bellreguard tras marearse y perder el conocimiento. Allí constataron la hipotensión y lo trasladaron al Servicio de Urgencias del Hospital Francesc de Borja de Gandía.

En el hospital, el paciente relató que había tenido dolor de espalda y abdominal durante los días previos. Los facultativos realizaron un angioTAC pulmonar para descartar un tromboembolismo pulmonar, cuyo resultado fue negativo. No obstante, no solicitaron una prueba de imagen de la zona abdominal.

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El tribunal consideró que el alta se produjo sin haber determinado la causa del síncope ni descartado una patología vascular grave. La resolución señala que el cuadro clínico requería valorar un aneurisma de aorta abdominal.

Un doctor ausculta a un paciente (Magnific)

Rotura del aneurisma

El 3 de diciembre de 2022, un día después de recibir el alta, el paciente regresó al Hospital de Gandía tras sufrir una nueva pérdida de conocimiento. Su estado general había empeorado, padecía dolor abdominal intenso y presentaba alteraciones analíticas compatibles con una hemorragia.

En esa segunda asistencia, los médicos solicitaron un angioTAC abdominal que confirmó la rotura del aneurisma. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital General de Valencia, donde fue operado mediante cirugía endovascular. Permaneció ingresado cerca de un mes con diversas complicaciones y finalmente falleció el 4 de enero de 2023 después de una parada cardiorrespiratoria.

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La Sala sostiene que el TAC abdominal debió realizarse en la primera visita a Urgencias. “Debió haberse realizado al paciente la prueba de TAC abdominal que habría revelado la verdadera patología que estaba sufriendo y que habría permitido su tratamiento ya en ese momento, aumentando significativamente sus posibilidades de supervivencia”, indica la sentencia.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

La Inspección Médica también cuestionó la asistencia

La familia presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana al entender que existió un retraso diagnóstico. Argumentó que una detección temprana habría permitido tratar el aneurisma antes de su rotura.

El fallo recoge que la propia Inspección Médica de la Administración consideró inadecuada la atención prestada. El informe señaló que, ante dolor abdominal o lumbar, síncope e hipotensión, debía incluirse un aneurisma de aorta entre los posibles diagnósticos.

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También indicó que no se valoraron todos los datos clínicos disponibles y que el alta fue prematura. Pese a esa conclusión, la Conselleria rechazó inicialmente la reclamación y defendió durante el proceso que la asistencia se había ajustado a la práctica médica.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó ese argumento al considerar probado que el dolor abdominal y lumbar constaba en el informe de Urgencias. Para la Sala, la falta de pruebas adecuadas privó al paciente de una oportunidad de diagnóstico y tratamiento antes de la rotura del aneurisma.