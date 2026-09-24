España

Las águilas imperiales ibéricas de Andalucía ayudan a detectar el virus del Nilo: su seguimiento con GPS permite prevenir brotes en la población

La Junta ha destacado que esta especie endémica en peligro de extinción se ha convertido en “centinela” para rastrear la enfermedad

Águila imperial ibérica. (Juan Lacruz/Wikimedia Commons)
Águila imperial ibérica. (Juan Lacruz/Wikimedia Commons)
Guardar

El seguimiento a través de GPS de ejemplares de especies protegidas es una estrategia ampliamente utilizada en España para la conservación de estos animales. Se utiliza, entre otros, con el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial ibérica.

Esta última ave rapaz está siendo objeto de una intensa campaña por parte de la Junta de Andalucía, que en lo que va de año ha colocado 29 emisores GPS a pollos de águila imperial ibérica (Aquila adalberti) localizados en distintos puntos de la comunidad autónoma. Esta estrategia, según ha señalado recientemente la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, no solo está siendo útil para la conservación, sino que también está teniendo implicaciones positivas en la salud humana.

PUBLICIDAD

El águila imperial ibérica es un ave especialmente sensible al virus del Nilo, por lo que se convierte “en centinela a la hora de rastrear la enfermedad en los ecosistemas”. Al detectar a través de este seguimiento ejemplares enfermos o muertos, si los test de identificación del virus del Nilo dan positivo, se puede alertar a la población de la zona para que tomen precauciones contra las picaduras de mosquito.

Águilas imperiales ibéricas con emisores GPS en Andalucía. (Junta de Andalucía)
Águilas imperiales ibéricas con emisores GPS en Andalucía. (Junta de Andalucía)

De hecho, este año ya ha ocurrido. Dos de los pollos marcados en Doñana fueron rescatados tras sospecharse que presentaban una deficiente condición física. Los animales acabaron falleciendo y, al dar positivo por virus del Nilo, pudieron declararse los focos a los servicios de Sanidad Animal.

PUBLICIDAD

“Como consecuencia de ello, los habitantes de las poblaciones ubicadas en el entorno de estas áreas pudieron tomar medidas preventivas para evitar las picaduras de los mosquitos que trasmiten la enfermedad”, ha señalado la Consejería. En lo que va de año, Andalucía ha declarado 67 casos humanos del virus del Nilo Occidental.

Una especie endémica convertida en “centinela”

El águila imperial ibérica es una especie endémica de la península Ibérica. Tanto en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas figura en la categoría de “en peligro de extinción”, por lo que, desde hace más de dos décadas, se trabaja en su recuperación. De hecho, en 2011 se aprobó el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica.

Dos ejemplares de águilas imperiales ibéricas. (Gonzalo Giribet/iNaturalist CC BY-NC 4.0)
Dos ejemplares de águilas imperiales ibéricas. (Gonzalo Giribet/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

Según los datos de la propia Junta de Andalucía, en la comunidad autónoma el año pasado se alcanzaron las 176 parejas. En la región la especie se distribuye en dos núcleos poblacionales tradicionales: Sierra Morena, que acoge la mayor parte de estos ejemplares, y Doñana, que es el núcleo más singular, pero también el más amenazado.

En los últimos años, gracias a los esfuerzos de conservación, el águila imperial ibérica ha podido recolonizar áreas en las que desde hacía décadas se encontrado extinto: es el caso de Cádiz, Granada, la Subbética y la Campaña de Sevilla.

En 2026, Andalucía ha acogido la mayor campaña de instalación de emisores GPS a pollos: 15 en el Espacio Natural de Doñana, 11 en la provincia de Granada y tres en la de Cádiz. Esta técnica, según señala la Junta, es “una de las herramientas que ejerce un mayor efecto positivo en la recuperación del águila imperial en Andalucía”.

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

Y es que estos emisores aportan información sobre la variabilidad en el uso del espacio, los desplazamientos dispersivos, las nuevas áreas de colonización o las zonas de mayor mortalidad y sus causas, algo imprescindible para analizar cuál es la mejor y más eficaz estrategia de conservación.

Este radiomarcaje se utiliza tanto en los pollos como en águilas heridas que se han restablecido en los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA). Con respecto a los propios nidos, son escaladores expertos los que acceden hasta ellos y se encargan de manejar los ejemplares y entregárselos al equipo veterinario, que los chequea y toma muestras. Una vez se ha instalado el emisor GPS, son devueltos a sus nidos.

Temas Relacionados

AnimalesAvesAnimales en peligro de extinciónMedioambienteMosquitosVirus del Nilo OccidentalÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de ‘Karpatka’, la tarta polaca que se sirve fría y que es perfecta para triunfar en el postre

El nombre de esta riquísima tarta viene de su similitud con las montañas nevadas de los Cárpatos, la cadena montañosa que recorre el centro de Europa

Receta de ‘Karpatka’, la tarta polaca que se sirve fría y que es perfecta para triunfar en el postre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La periodista de laSexta Andrea Ropero pudo pasar con la anciana las últimas horas en su hogar, también el momento del desalojo, que cuenta en un reportaje

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

El expresidente envió una primera carta a la Casa Real saudí un día antes de declarar ante el juez para que confirmase que las alhajas fueron un regalo personal del rey Abdalá y, ante la falta de respuesta, volvió a escribirle en agosto sin llegar a conseguir el aval que buscaba

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

ECONOMÍA

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios