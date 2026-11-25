120 chefs de todo el mundo retiran el salmón de sus menús. (Magnific)

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Es uno de los pescados más consumidos en nuestro país por su alto valor nutricional —omega 3, proteínas, vitamina D...— y su versatilidad, pues puede cocinarse de múltiples maneras. Sin embargo, el salmón está ganando notoriedad en los últimos meses por un motivo completamente diferente: más de un centenar de chefs de todo el mundo lo están retirando de sus menús.

Los profesionales de la gastronomía se han unido a la iniciativa Off The Table, impulsada por la organización conservacionista británica WildFish, que busca poner el foco en la realidad de la mayoría del salmón que consumimos: procede de piscifactoría, una industria que, según está planteado el proceso en muchas explotaciones, resulta perjudicial tanto para los ecosistemas marinos como para las propias poblaciones de salmones en libertad, que enfrentan desde hace años un serio retroceso.

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Chefs españoles retiran el salmón de sus restaurantes

La campaña, que intenta que se reduzca la demanda de salmón criado en jaulas abiertas en el mar, nació en el año 2022. Con el tiempo, diversos países se han ido sumando a la iniciativa, entre ellos, España.

120 chefs de todo el mundo piden reducir el salmón en los restaurantes para frenar el daño de las piscifactorías. (Montaje Infobae)

En septiembre, más de 120 chefs de 26 países firmaron una carta abierta para comprometerse a retirar este producto de sus menús cuando proceda de piscifactorías. La firma española la pusieron Joan Roca (El Celler de Can Roca), Ángel León (Aponiente) y Eneko Atxa (Azurmendi). En total, los chefs que se han suscrito el compromiso reúnen más de 90 estrellas Michelin.

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De esta manera, no solo buscan que los consumidores tomen conciencia sobre las prácticas que se llevan a cabo en esta industria, sino también que las propias empresas modifiquen sus modos de producción. Las piscifactorías a gran escala emplean enormes cantidades de pienso, generan residuos que pueden filtrarse a los ecosistemas marinos y entrañan el riesgo de escapes, lo que podría generar transmisión de enfermedades a las poblaciones salvajes.

“El salmón de piscifactoría marina se ha convertido en una de las mayores amenazas para el futuro del salmón salvaje. Al tratarse de jaulas abiertas y saturadas, contaminan las aguas circundantes; los desechos no permanecen contenidos. Tampoco lo hacen los parásitos (como el piojo de mar), las enfermedades ni los tratamientos químicos”, aseguran desde la campaña Off The Table.

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Salmón atlántico. (tim p/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

El declive del salmón atlántico salvaje

Las poblaciones salvajes de salmón atlántico (Salmo salar) enfrentan en la actualidad una situación crítica. En nuestro país, de hecho, han sufrido un declive de un 82 % en los últimos diez años, según la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC).

Tal es el panorama que este año las campañas de pesca de esta especie, que solo se mantenían en Asturias y Cantabria, han dado como resultado cifras desastrosas, como el primer ejemplar retrasándose un mes o muy pocas capturas en comparación con los datos históricos. Así, Asturias ha decidido unirse a Galicia, País Vasco y Navarra y vedar la pesca para la temporada de 2027, algo que Cantabria se ha negado a hacer, aunque sí ha establecido mayores restricciones.

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Se avista el primer salmón desde 1912 en la cuenca de Klamath, apenas unas semanas después de la remoción de la presa en Oregón

Las prácticas llevadas a cabo en muchas de estas piscifactorías podría agravar una situación que ya de por sí es preocupante. Sin embargo, el salmón atlántico no se encamina hacia su extinción solamente por esta industria: es una especie también afectada por la fragmentación fluvial; la contaminación agrícola, industrial y urbana; la sobrepesca histórica; las especies invasoras, o incluso el aumento de las temperaturas por el cambio climático.

“Es fácil pasar por alto esta pérdida. Nunca antes el salmón había parecido tan abundante. Pero esta abundancia es artificial y conlleva un precio muy alto”, escriben los chefs en la carta abierta. “Hoy en día, el 99 % del salmón del Atlántico que se sirve en restaurantes y supermercados se cría en jaulas marinas industriales, a menudo en las mismas aguas por las que debe pasar el salmón salvaje para sobrevivir”.

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