Un vehículo submarino autónomo Remus 620 navega bajo el agua para realizar tareas de rastreo de minas. (Ministerio de Defensa de Reino Unido)

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La Marina Real británica incorporará vehículos submarinos autónomos Remus 620, fabricados por la empresa estadounidense HII, mediante un contrato de unos 150 millones de euros. El acuerdo incluye los drones, sistemas de lanzamiento y recuperación, equipos auxiliares y mantenimiento. La pieza central es un vehículo autónomo de tamaño medio, capaz de operar bajo el agua sin personal a bordo. Los Remus 620 pueden sumergirse hasta 600 metros y recorrer amplias zonas marítimas con sonar. Su función será inspeccionar áreas con posible presencia de minas, elaborar mapas del fondo marino y transmitir los datos a operadores a distancia, sin exponer a buzos ni tripulaciones.

El Remus 620 puede navegar a una velocidad de hasta ocho nudos y mantenerse en una misión durante un máximo de 110 horas. Su batería le ofrece una autonomía de hasta 275 millas náuticas, unos 509 kilómetros, según la información técnica de HII. El vehículo cuenta con sonar para rastrear grandes áreas bajo la superficie e identificar objetos que puedan constituir una amenaza. También puede estudiar el relieve submarino. Su diseño permite desplegarlo desde barcos, buques de guerra, helicópteros, embarcaciones pequeñas e incluso submarinos.

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Un vehículo submarino autónomo Remus 620 de rastreo de minas. (Ministerio de Defensa de Reino Unido)

El dron rastreará minas antes de la llegada de buques

La principal utilidad está en las operaciones de guerra de minas. Antes de que un buque tripulado entre en una zona de riesgo, el vehículo submarino puede avanzar por delante, rastrear el fondo y detectar posibles explosivos. El aparato recoge imágenes y datos mediante sus sensores y sonar. Los especialistas revisan después esa información para determinar si existe una mina y decidir cómo actuar. El sistema reduce la necesidad de enviar buzos o embarcaciones a áreas potencialmente peligrosas.

El contrato también incorpora el Sea Launcher, un sistema automático para lanzar y recuperar los vehículos desde una plataforma naval. HII indicó que los Remus 620 trabajarán junto a futuros buques de apoyo destinados a la búsqueda de minas, que actuarán como naves nodriza. Los drones se integrarán con los programas SeeTrack y Neptune, desarrollados por la empresa británica SeeByte y ya empleados por la Marina Real. Esas herramientas permiten planificar rutas, seguir la misión y procesar los datos de los sensores.

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La Marina Híbrida del Reino Unido

La adquisición se integra en el modelo de Marina Híbrida que impulsa el Reino Unido. El plan prevé que los buques convencionales operen junto a sistemas autónomos en el aire, la superficie y bajo el agua. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que la compra busca proteger la libertad de navegación y mantener abiertas rutas de transporte marítimo. “Estamos alejando a nuestros marinos del peligro y dándoles las herramientas para mantener abiertas rutas marítimas vitales”, sostuvo.

Los Remus 620 trabajarán con tres futuros buques nodriza para la búsqueda de minas, incluidos en un acuerdo de 90 millones de libras entre el Reino Unido y Noruega. Esas embarcaciones transportarán, lanzarán y recuperarán los vehículos no tripulados durante las misiones. El contrato trasladará al Reino Unido servicios de apoyo que antes se prestaban desde el extranjero. La compra forma parte del Plan de Inversión en Defensa británico, que se eleva por encima de los 5.000 millones de euros.

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