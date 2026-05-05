España

El salmón atlántico ha caído en España un 82% en una década: científicos señalan que la especie “está al borde de la extinción”

Desde la SIBIC se suman a la petición de declarar a la especie “en peligro de extinción”, con el objetivo de evitar que desaparezca en nuestro país

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Salmones atlánticos. (Michel Roggo/Handout via REUTERS)
Salmones atlánticos. (Michel Roggo/Handout via REUTERS)

Las poblaciones de salmón atlántico (Salmo salar) en España han sufrido un crítico descenso. En diez años, el declive ha sido de un 82 %, según la evaluación del estado de la especie realizada en octubre de 2025 por un equipo de investigadores y gestores de distintas comunidades autónomas, en la que participó la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC).

La SIBIC, que es el máximo organismo científico en materia de peces en nuestro país, ha reiterado recientemente en un comunicado que el salmón atlántico está en España “al borde de la extinción”, por lo que las actuaciones para salvarlo no pueden demorarse.

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Además del declive del 82 %, la SIBIC indica que, mientras que “a principios de siglo había más de 3.000 salmones en los ríos asturianos, en 2025, apenas 130″. A esto se suma la pérdida de más del 56 % de su hábitat histórico, habiendo desaparecido ya en ríos como el Umia (Pontevedra), Navida (Asturias) y Deba (Gipuzkoa).

Salmones atlánticos. (SIBIC)
Salmones atlánticos. (SIBIC)

Por estos motivos, el resultado de la evaluación es “inequívoco”: mientras que la categoría global es “casi amenazado”, en España, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la especie se encuentra “en peligro crítico”, el nivel de amenaza más elevado antes de su extinción en estado salvaje.

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La ausencia del ‘campanu’ certifica el declive de la especie

El comunicado de la SIBIC se enmarca en un contexto de creciente movilización por la defensa del salmón atlántico. En el mes de marzo, la asociación por la conservación de la biodiversidad Saxífraga presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una solicitud formal para que se incluya la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) en la categoría “en peligro de extinción”.

Ante esto, el Gobierno ha solicitado al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora que elabore un informe sobre el estado de conservación del salmón atlántico para saber si procede o no dicha catalogación.

Ejemplar de salmón atlántico. (Fyn Kynd/iNaturalist - CC BY-SA)
Ejemplar de salmón atlántico. (Fyn Kynd/iNaturalist - CC BY-SA)

“Nosotros no esperamos del Comité Científico nada más que un informe favorable porque creemos que nuestra solicitud es sólida en argumentos”, señaló Saxífraga en una entrevista con Infobae.

Además, se cumplen ya más de dos semanas desde que se abrió la veda del salmón en Asturias, el pasado 18 de abril. El campanu, el primer ejemplar de la temporada, que alcanza precios desorbitados en subasta, continúa sin aparecer, convirtiéndose en el más tardío de la historia (el récord anterior lo ostentaba el de 2025, que tardó en ser capturado cuatro días). En Cantabria comenzó su búsqueda este 1 de mayo, todavía sin noticias de él.

“Es insólito, pero nada que no se pudiera esperar”, destacan desde Saxífraga, que señalaron que estos intentos infructuosos por pescar un primer salmón “nos están dando la razón” con respecto al serio declive de la especie.

Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)
Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Las amenazas de la especie y las peticiones para salvarla

“Las poblaciones de salmón atlántico en toda su área de distribución han experimentado un declive dramático y sostenido desde alrededor de 1980″, explica la SIBIC en su comunicado. Las amenazas a las que se enfrenta la especie son “múltiples y actúan de forma combinada”.

Así, se ven afectadas por el cambio climático y sus impactos sobre las redes tróficas marinas; la sobrepesca; la fragmentación fluvial por presas, azudes e infraestructuras hidroeléctricas, que “han supuesto la pérdida de más de 50 % del hábitat accesible en España”; la pesca deportiva, ya que “aproximadamente el 25 % de los adultos que retornan son capturados”; la mortalidad en canales de derivación en centrales hidroeléctricas; la contaminación de las aguas, y las repoblaciones con material de origen no local, que “han erosionado la integridad genética de las poblaciones españoles y debilitado sus adaptaciones locales”.

Aquí hay un breve video de uno de los primeros salmones del Río Klamath en llegar a los afluentes por encima del antiguo Dique Iron Gate. La grabación fue realizada el viernes pasado por la geóloga del Departamento de Pesca Yurok, Kayah Ray, quien forma parte de un equipo que está realizando un estudio de los salmones en el tramo del río que ya no tiene presa.

España, además, enfrenta un mayor reto en la conservación de la especie, ya que sus poblaciones son el límite sur de la distribución europea del salmón atlántico. Esto le confiere “un valor biogeográfico singular y una especial vulnerabilidad frente al cambio climático”.

Por todo ello, desde la SIBIC reclaman “la catalogación como especie en peligro, la moratoria de la pesca, la eliminación de barreras fluviales y el ceso de extracciones de reproductores”. “La ciencia ha hecho su parte. Toca actuar”.

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