Imagen de archivo de Kilmar Ábrego. EFE/EPA/SHAWN THEW

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El salvadoreño Kilmar Ábrego García ha llegado este miércoles a Madrid después de abandonar voluntariamente Estados Unidos, país al que había regresado tras una orden judicial que declaró ilegal su deportación a El Salvador en marzo de 2025. Ábrego ha pasado por una prisión salvadoreña, varios centros de detención migratoria estadounidenses y distintos procesos judiciales antes de su salida definitiva del país.

El vuelo UA260 de United Airlines, procedente de Washington-Dulles, ha aterrizado a las 10:59 en la Terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas, según información de EFE. Ábrego ha viajado junto a su esposa, ciudadana estadounidense, y su abogado, Chris Newman, según ha confirmado el grupo de defensa We Are CASA.

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Newman ha explicado que España será la primera escala de una gira internacional en la que Ábrego compartirá su experiencia. El abogado ha indicado que su cliente puede entrar como turista con su pasaporte, aunque no ha precisado cuánto tiempo permanecerá en el país ni si España será su destino definitivo.

“Kilmar es un hombre libre después de casi dos años”, ha declarado Newman a EFE, celebrando que los intentos de las autoridades estadounidenses de “demonizar y hacer desaparecer” a Ábrego no hayan surtido efecto. We Are CASA —entidad sin ánimo de lucro que en Estados Unidos defiende a comunidades inmigrantes y trabajadoras y ofrece apoyo legal, laboral, educativo y de vivienda— también ha confirmado que Ábrego “salió de Estados Unidos como un hombre libre”.

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Kilmar Ábrego García y su esposa, Jennifer Vásquez Sura, abandonan el Tribunal de Distrito de Estados Unidos el 6 de octubre de 2026 (REUTERS/Nathan Howard/Foto de archivo)

Deportado ilegalmente, procesado en una “persecución selectiva y vengativa” y, finalmente, liberado de los cargos

Ábrego entró de forma irregular en Estados Unidos alrededor de 2011 y se instaló en el condado de Prince George, en Maryland. Había salido de El Salvador por las amenazas de una mara contra su familia. En 2019, un informante lo señaló como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), lo que llevó a las autoridades migratorias a iniciar un proceso para deportarlo. Un juez de inmigración bloqueó esa expulsión a su país de origen al determinar que una banda lo había “acosado y amenazado de muerte debido al negocio de pupusas de su familia”, lo que suponía un riesgo real para su vida en caso de regreso.

El juez le concedió entonces un estatus de protección conocido como “withholding of removal” o suspensión de expulsión. Esta figura no equivale a la residencia permanente, pero sí le permitió vivir y trabajar de forma legal en el país: el Departamento de Seguridad Nacional le otorgó un permiso de trabajo, y Ábrego se presentó ante el ICE una vez al año, tal como exigía esa condición.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, lo detuvo el 12 de marzo de 2025. Tres días después fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT salvadoreño, en un vuelo que trasladó a más de 200 venezolanos y a decenas de salvadoreños. Allí, según denunció después, habría sufrido múltiples palizas, privación del sueño y tortura psicológica. Contaba, sin embargo, con un estatus migratorio protegido y autorización legal para residir y trabajar en Estados Unidos, aunque no era residente permanente ni ciudadano. La Corte Suprema reconoció después que esa orden de suspensión de expulsión seguía vigente y que, por tanto, su deportación a había sido ilegal.

La Administración de Donald Trump reconoció en documentos judiciales que la expulsión se produjo por un error administrativo, pero también que su regreso al país no había sido decisión de su Gabinete. Una jueza federal de Maryland ordenó su regreso a Estados Unidos, que se hizo efectivo tres meses después. Ábrego permaneció bajo custodia migratoria en Pensilvania hasta diciembre de 2025.

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Así fue la detención de tráfico de Kilmar Abrego García en 2022. (Crédito: EFE)

A su regreso, el Gobierno estadounidense presentó cargos por tráfico de personas vinculados a un episodio ocurrido en 2022, cuando la Patrulla de Carreteras de Tennessee lo detuvo en Cookeville mientras conducía un vehículo con ocho migrantes indocumentados procedentes de Houston con destino a Maryland. Las autoridades sostuvieron que formaba parte de una red dedicada a trasladar personas desde Texas hacia Maryland y otros estados desde 2016.

Una jueza ordenó después su liberación al concluir que estaba detenido “sin autoridad legal”. En mayo, el juez federal Waverly Crenshaw desestimó los cargos al considerar que la fiscalía había incurrido en una “persecución selectiva y vengativa”. En su resolución, escribió que “la evidencia objetiva muestra que, de no haber sido por la demanda exitosa de Ábrego impugnando su expulsión a El Salvador, el Gobierno no habría iniciado este proceso”.

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El Gobierno recurrió esa decisión y había planteado deportarlo a un tercer país, entre ellos Uganda, Esuatini, Ghana o Liberia. Finalmente se decantó por Liberia, mientras que los abogados de Ábrego pidieron que fuera enviado a Costa Rica, país cuyo gobierno anterior se había mostrado dispuesto a acogerlo. El entonces director interino del ICE, Todd Lyons, defendió en marzo que ese destino resultaría “perjudicial para Estados Unidos”.

El litigio llegó a los tribunales el 6 de octubre, cuando estaba prevista una audiencia ante la jueza Paula Xinis para decidir si el Gobierno podía detener y deportar a Ábrego a Liberia. Minutos antes de su inicio, los abogados de ambas partes abandonaron la sala junto con Ábrego y regresaron quince minutos después para anunciar que la vista quedaba cancelada.

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A continuación, ambas partes mantuvieron una reunión de hora y media sin dar explicaciones públicas. Semanas después, el Gobierno aceptó que Ábrego abandonara el país de forma voluntaria, lo que puso fin a veinte meses de proceso judicial y migratorio. Hasta la fecha, ni el Gobierno ni los abogados de Ábrego han detallado qué se discutió en ese encuentro.

Kilmar Abrego Garcia has self deported to Spain. It’s not surprising this criminal illegal alien would choose to go to Spain, a country that earlier this year was invaded by tens of thousands of illegal aliens. Spain’s radical open-border policies have made the once-great country a breeding ground for illegal migrants. Good riddance. — Homeland Security (@DHSgov) November 25, 2026

Washington reacciona a su llegada a España

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha reaccionado a la llegada de Ábrego a España con una publicación de X. En su mensaje, sostiene que “no es sorprendente que este extranjero ilegal criminal elija ir a España, un país que este año fue invadido por decenas de miles de extranjeros ilegales”.

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De acuerdo con el organismo, España vive “un caldo de cultivo para migrantes ilegales” debido a sus “políticas radicales de fronteras abiertas”. El comunicado del Departamento de Seguridad Nacional añadió una serie de calificativos contra Ábrego, entre ellos “traficante humano, agresor de su mujer, pandillero y depredador de menores”.

Ninguno de esos señalamientos llegó a probarse ante un tribunal. El único cargo que llegó a imputarse formalmente, el de tráfico de personas, fue desestimado por un juez federal que calificó la actuación de la fiscalía como “selectiva y vengativa” y como un “abuso del poder de la fiscalía”, al concluir que el proceso había sido impulsado como represalia por la demanda que Ábrego interpuso contra su deportación.

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DHS is delighted to announce that Kilmar Abrego Garcia has self-deported from the United States to Spain. We promised the American people this alleged human trafficker, wife beater, child predator, and gang member would not remain in our country. Now, this Salvadoran man cannot terrorize innocent Americans. Kilmar Abrego Garcia is not and will never be a Maryland Man—he is a criminal illegal alien from El Salvador and was a public safety threat to American citizens. He is not coming back, despite the efforts of sanctuary politicians who spent massive amounts of time and money defending this low-life. https://t.co/skdoketGuD — Homeland Security (@DHSgov) November 25, 2026

El resto de acusaciones, incluida la de “depredador de menores”, nunca derivaron en cargos y responden al mismo patrón de señalamientos del Gobierno estadounidense contra Ábrego, impugnados en su momento por sus abogados y sin que mediara condena ni proceso judicial alguno.

El senador demócrata por Maryland Chris Van Hollen, que visitó a Ábrego en el CECOT, ha celebrado su salida. “Hace un año y medio, la administración Trump quería dejar que Kilmar Ábrego García se pudriera en un gulag salvadoreño. Hoy, Kilmar viaja al país que él elige, un hombre libre, ileso y con dignidad”, ha afirmado.