Rotura de la soldadura de la vía en Adamuz que los peritos consideran como "causa más probable" del siniestro ferroviario.

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La investigación del accidente ferroviario de Adamuz empieza a perfilar una explicación para uno de los siniestros más graves de la red ferroviaria española. Diez meses después de que un tren de Iryo descarrilara en el término municipal cordobés y acabara colisionando con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario, los peritos designados por el juzgado de Montoro han identificado dos anomalías en la infraestructura que pudieron resultar determinantes: una soldadura defectuosa entre dos tramos de carril y un hundimiento del terreno sobre el que descansaba la vía.

La conclusión, todavía preliminar, figura en un informe firmado por tres especialistas y remitido a la jueza que instruye la causa. Los ingenieros sitúan el origen del accidente en el kilómetro 318,386 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde la unión de un raíl fabricado en 2023 con otro instalado en 1989 habría constituido un punto especialmente vulnerable. A esa circunstancia se sumaría una alteración en la geometría de la vía que pudo incrementar las cargas que soportaba la soldadura hasta provocar su fractura.

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Una fractura que pudo permanecer oculta durante casi un día

El informe introduce un elemento que ayuda a reconstruir la secuencia previa al siniestro. Según los peritos, la rotura del carril pudo producirse hasta 22 horas antes del descarrilamiento, sin que los sistemas de detección de la infraestructura consiguieran impedir que los trenes siguieran circulando por ese tramo. La investigación técnica de la AITAT sostiene que, desde que el circuito de vía registró una caída de voltaje compatible con una fractura y hasta el accidente, llegaron a pasar 47 convoyes por el punto afectado.

La hipótesis de los ingenieros es que el desnivel existente en el raíl paralelo pudo contribuir a deteriorar la soldadura del carril contrario. El descenso, cifrado en 6,4 milímetros, había sido detectado tres meses antes del accidente. Aunque esa diferencia de altura no habría provocado por sí sola la rotura, sí pudo modificar el comportamiento de los trenes al atravesar la zona.

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Los peritos describen un mecanismo que denominan “efecto balancín”. La irregularidad de uno de los carriles habría alterado la distribución de las cargas entre las ruedas y los ejes, trasladando parte de los esfuerzos al raíl opuesto. La rigidez de los conjuntos de ruedas habría contribuido a transmitir esa presión a la soldadura, sometiéndola a una exigencia superior a la habitual.

El raíl roto que podría haber ocasionado el accidente de Adamuz (X, Óscar Puente)

A ello se habría añadido el efecto acumulativo del paso de los trenes. Los ingenieros explican que cada composición genera vibraciones que se propagan desde las traviesas y el balasto hasta los carriles. Cuando existe un punto débil en la infraestructura, como puede ser una soldadura defectuosa, esas oscilaciones pueden concentrar el desgaste en la zona más vulnerable. El tránsito reiterado de convoyes habría sometido así a la unión a un castigo progresivo hasta favorecer su rotura.

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La investigación de la Guardia Civil ya había situado la soldadura en el centro de las pesquisas. En septiembre, un informe del Instituto Armado identificó esa unión como el lugar de la fractura y apuntó a una posible fatiga del material. Los agentes también habían advertido de discrepancias en la documentación técnica relativa a su ejecución y supervisión.

La incógnita sobre el origen de la soldadura

La cuestión que todavía debe resolver la investigación es dónde se encontraba exactamente el defecto que desencadenó la fractura. La soldadura unía dos piezas de acero de características diferentes: una fabricada en 2023 por ArcelorMittal y otra instalada en 1989. La primera tenía una dureza superior a la segunda, una diferencia que, por sí misma, no impedía su unión, ya que este tipo de trabajos está contemplado en la normativa de Adif.

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La ejecución de esa unión correspondió a Maquisaba. Ahora los investigadores deben determinar si el acero nuevo presentaba algún defecto de fabricación o si fue el propio proceso de soldadura el que dejó una unión vulnerable. Son dos posibilidades distintas que apuntan a responsabilidades técnicas diferentes y que requieren un análisis detallado de los fragmentos recuperados tras el accidente.

La Guardia Civil ya había encontrado anomalías en la documentación relacionada con la soldadura. En marzo, los investigadores solicitaron explicaciones a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre determinadas discrepancias en los datos relativos a su ejecución, supervisión y controles de calidad. Meses después, el informe definitivo de inspección ocular del Instituto Armado reforzó la hipótesis de que la fractura se había producido precisamente en esa unión.

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Los restos de la vía constituyen una de las pruebas fundamentales para resolver esa incógnita. La Guardia Civil los retiró del lugar del siniestro al día siguiente del accidente y quedaron bajo custodia de los investigadores técnicos. Entre ellos se encuentran cuatro fragmentos de carril, incluidos los correspondientes a la zona de la soldadura y al raíl paralelo. Su análisis metalográfico debe permitir conocer cómo se produjo la rotura y si existía algún defecto previo en el material.

Sin embargo, las pruebas permanecieron durante meses almacenadas en dependencias del Ministerio de Transportes sin ser sometidas a los análisis necesarios. La falta de medios técnicos y las dificultades para encontrar laboratorios especializados retrasaron unas diligencias que debían aportar información esencial para reconstruir el accidente. El pasado 13 de noviembre, la jueza Cristina Pastor autorizó a la AITAT a realizar pruebas no destructivas sobre los fragmentos.

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