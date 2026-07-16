Las escasas capturas de salmones en Asturias muestran el serio declive de la especie: la temporada cierra con 106 ejemplares, su mínimo histórico

Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón en 2025, en el río Eo (España). (Carlos Castro/Europa Press)

La pesca del salmón atlántico en España (Salmo salar) ha batido todos los récords este año, pero no en términos positivos. Asturias ha cerrado este miércoles su temporada con solamente 106 capturas, lo que supone su cifra más baja desde que hay registros. Alcanza así su mínimo histórico de nuevo, ya que el peor número lo tenía hasta el momento la temporada de 2025, que finalizó con 130 salmones.

Estos datos contrastan con la situación que se experimentaba en los ríos asturianos hace décadas: el máximo histórico, según la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial, se sitúa en 1969 (6.893 ejemplares); además, antes de 2017, la mayoría de temporadas se saldaban con al menos 1.000 capturas. El panorama es tal que incluso en el río Eo este año no se ha pescado ningún salmón.

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Este descenso sostenido durante años de una especie que es emblemática en el norte del país refleja una realidad de la que llevan alertando mucho tiempo científicos y conservacionista: el salmón se encuentra en una situación crítica debido, entre otros, a la sobrepesca.

Imagen de archivo de un ejemplar de salmón atlántico. (Wikimedia Commons)

El comienza de la temporada ya auguraba esta situación: el campanu de 2026 —primer salmón que se pesca desde que se abre la veda y que suele alcanzar valores altísimos en subasta— fue el más tardío de la historia al retrasarse un mes y un día, superando con creces el anterior récord, situado en 2025 por cuatro días de demora.

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Desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturias denuncian esta “tendencia inquietantemente negativa”. Según señala su portavoz, Fructuoso Pontigo Concha, la escasa cifra de capturas y la tardanza del campanu, “lejos de hacer recapacitar a nuestros representantes políticos y sociedades de pescadores, les hace salir esta temporada en la prensa con declaraciones irracionales como ‘la veda es lo peor que le puede pasar al río porque realmente la única estadística que existe es la de los peces que se capturan…',como si los censos que anualmente se realizan no existieran".

Pontigo afirma que el Principado de Asturias “hace mutis por el foro y sigue sin dar la cara y sin reconocer la crítica situación de esta emblemática especie en Asturias y por supuesto sin variar un ápice su política de gestión de la misma”.

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(Foto de ARCHIVO) Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón de 2025, en el río Eo. (Carlos Castro/Europa Press)

En Cantabria solo se han pescado 3 salmones

La misma situación, e incluso con peores datos, se ha dado en Cantabria. Ni el retraso en la apertura de la temporada al 1 de mayo, ni el límite de capturas totales a 38 ni la reducción del cupo por pescador a un único ejemplar han evitado que las cifras en la comunidad autónoma fuesen alarmantes: solamente tres salmones pescados, el peor dato desde que existen registros.

“El balance es demoledor dejando en evidencia los erróneos procedimientos de gestión implementados hasta ahora, parece que nuestro gobierno regional vive en una ficción pues está gestionando recursos que no existen y de forma clara se está convirtiendo en el colaborador necesario para llegar a la situación de extinción”, denunciaron desde Ecologistas en Acción en un reciente comunicado en el que solicitaban la veda del salmón y de la anguila europea.

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También aquí se retrasó la salida del campanu un mes, mientras que lo normal era que el primer salmón de la temporada se pescase el mismo día en el que se levantaba la veda. Galicia, País Vasco y Navarra, por su parte, con el objetivo de frenar el pronunciado declive de poblaciones de la especie, mantienen la veda.

Aquí hay un breve video de uno de los primeros salmones del Río Klamath en llegar a los afluentes por encima del antiguo Dique Iron Gate. La grabación fue realizada el viernes pasado por la geóloga del Departamento de Pesca Yurok, Kayah Ray, quien forma parte de un equipo que está realizando un estudio de los salmones en el tramo del río que ya no tiene presa.

Piden que sea declarado “en peligro de extinción”

Según los datos de la evaluación del estado del salmón atlántico realizado en octubre de 2025 y en la que participó la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) —máximo organismo en materia de peces en España—, ha especie ha sufrido un declive de un 82 % en los últimos diez años. Por ello, en nuestro país este animal se encuentra “en peligro crítico”, que es el nivel de amenaza más elevado antes de su extinción en estado salvaje.

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La especie, sin embargo, todavía no se encuentra incluida ni en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) ni en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). En marzo, la asociación por la conservación de la biodiversidad Saxífraga presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una solicitud formal para que se incluya el salmón atlántico en el CEEA en la categoría “en peligro de extinción”.

El Gobierno ya ha solicitado al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora que elabore un informe sobre el estado de conservación de la especie para saber si procede o no dicha catalogación, lo que supondría la prohibición de su pesca. Sin embargo, esta decisión dependerá de las votaciones de las autonomías, por lo que el salmón atlántico podría seguir los pasos de la anguila europea, cuya catalogación fue rechazada pese a la grave situación que experimenta la especie.

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