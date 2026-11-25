El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, un impresionante complejo histórico y religioso, se erige majestuoso bajo un cielo azul mientras visitantes recorren su entrada principal. (Alonso de Mendoza / Wikipedia)

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Los bonsáis fueron el remanso de paz de Felipe González durante su legislatura. Estos árboles representaron para el entonces presidente una afición para despejarse de la presión del gobierno. Actualmente, encontró en plena Sierra de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, un lugar donde alejarse de la agenda política y posiblemente dedicar tiempo a una de sus aficiones más conocidas. Allí, junto a su esposa, Mar García-Vaquero, con quien contrajo matrimonio en 2012, adquirió ese mismo año una propiedad conocida como El Penitencial.

La finca se extiende por 120 hectáreas dentro de un entorno rural de unas 2.000 hectáreas y cuenta con una vivienda principal de alrededor de 600 metros cuadrados. Lo que en un inicio iba a funcionar como segunda residencia para los fines de semana terminó por convertirse en uno de los lugares habituales de descanso del matrimonio, además de escenario de encuentros privados con figuras de la política y del mundo empresarial.

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Felipe González adquirió la finca El Penitencial en 2012. (Europa Press)

A poca distancia de la propiedad se encuentra Guadalupe, la localidad que da nombre a la sierra y que concentra uno de los conjuntos monumentales más relevantes del interior de España. Su casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, y el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco en 1993, explican por qué este rincón cacereño atrae visitantes mucho más allá del interés que despierta la residencia del expresidente.

Un monasterio que reúne once lienzos de Zurbarán

El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe se levanta en el centro de la localidad y concentra buena parte de su historia. Su construcción se inició en el siglo XIV por orden de Alfonso XI y se prolongó durante más de 500 años, lo que dio lugar a un conjunto donde conviven los estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico.

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Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Cáceres (Adobe Stock).

Entre sus espacios más destacados figura el claustro mudéjar, con sus arquerías y su templete central, considerado uno de los más bellos de España. La sacristía, construida entre 1638 y 1647, conserva ocho lienzos de Francisco de Zurbarán dedicados a la vida de los monjes jerónimos, además de obras de El Greco y Goya repartidas en los museos del conjunto. El camarín de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, completa el recorrido por los interiores del santuario.

El monasterio también guarda vínculos con episodios centrales de la historia española. Los Reyes Católicos visitaron el lugar en distintas ocasiones y Cristóbal Colón mantuvo relación con este enclave, que se consolidó como uno de los principales centros de peregrinación del país. La biblioteca monástica conserva, además, más de 200 incunables y códices miniados que forman parte del patrimonio documental custodiado por la orden.

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Este impresionante monumento es una de las joyas arquitectónicas de nuestro país y destaca por su estructura y dilatada historia

Calles empedradas y montañas de más de 1.600 metros

Fuera del monasterio, el casco antiguo de Guadalupe conserva una arquitectura popular de casas encaladas, balcones de madera y calles empedradas que descienden hacia pequeñas plazas. La Plaza de Santa María, corazón de la localidad, ofrece una de las mejores perspectivas de la fachada del monasterio y concentra buena parte de los establecimientos tradicionales. La fuente de los Tres Caños, otro de los puntos reconocibles del trazado urbano, se mantiene como testimonio del origen medieval de la villa.

El entorno natural completa el atractivo de la zona. Guadalupe forma parte del Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara, un territorio reconocido por sus formaciones geológicas y sus sierras. El pico de la Villuerca, que supera los 1.600 metros de altitud, y el mirador del Sinclinal de Santa Lucía figuran entre los puntos con mejores panorámicas de la comarca.

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El expresidente comparte con Mar García-Vaquero una propiedad en Cáceres, próxima a un santuario que custodia pinturas de Francisco de Zurbarán. (Wikimedia/Ben Bender)

Entre las excursiones cercanas destaca la mina Costanaza, en Logrosán, un antiguo enclave de extracción minera, y la cueva de Castañar de Ibor, cuyas formaciones geológicas están sometidas a restricciones de conservación por su fragilidad. La gastronomía local, con los quesos de cabra de Ibores como producto más representativo, completa una oferta que combina patrimonio religioso, naturaleza protegida y arquitectura tradicional en un radio reducido de distancia.