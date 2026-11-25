El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Europa Press)

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En vísperas del gran acto de campaña en Madrid que prepara el PP para la carrera electoral del 29N, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de vivienda aprobado en la Diputación Permanente del Congreso al entender que invade competencias autonómicas, impone obligaciones económicas y administrativas sin su consentimiento y vulnera principios constitucionales".

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que ha definido al decreto Maricarmen como “la puntilla” al mercado de la vivienda porque “deja desprotegidos tanto a inquilinos como a pequeños propietarios”, además de asegurar que “expulsará del mercado del alquiler mucha más vivienda”.

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El ejecutivo madrileño denuncia que la regulación obliga a las Administraciones Públicas a asumir automáticamente las deudas de inquilinos vulnerables que afronten un desahucio y no dispongan de una alternativa habitacional. En la misma línea, el Gobierno regional cuestiona que la norma modifique el sistema de adjudicación de vivienda pública, imponga diferencias de trato que considera insuficientemente justificadas y obligue a las administraciones a destinar personal y presupuesto sin poder definir sus propios procedimientos.

García sostiene que el decreto fue convalidado por la Diputación Permanente del Congreso pese a una decisión previa del Pleno, una circunstancia que el Gobierno regional considera contraria a la Constitución" y que ”puede vulnerar la capacidad de las comunidades" porque afecta a la propiedad privada, la libertad de empresa, la retroactividad, la gestión autonómica de los recursos, el IRPF y el acceso igualitario a ayudas y prestaciones públicas. Cabe recordar que la aprobación de medidas en la Diputación Permanente es un instrumento plenamente legítimo, más allá de su intención electoral.

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