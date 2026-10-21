Asturias dice adiós a la pesca del salmón y a su tradicional ‘campanu’: prohibirá su captura en 2027 ante la amenaza de extinción de la especie

Imagen de archivo de un salmón atlántico pescado. (jelle_wissink/iNaturalist)

Guardar

El Gobierno del Principado de Asturias ha dado un paso adelante para evitar la extinción del salmón atlántico (Salmo salar), que en las últimas décadas ha experimentado en España un fuerte declive que le ha llevado hasta una amenaza crítica.

El Ejecutivo autonómico ha acordado prohibir de forma total la pesca del salmón para la campaña de 2027, una decisión que ha sido planteada esta semana por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria en el Consejo de los Ecosistemas Acuático y de la Pesca en Aguas Continentales.

PUBLICIDAD

La veda también afectaría a la captura del campanu, que es el primer salmón que se pesca en cada uno de los ríos y que suele subastarse por precios altísimos. De esta manera, se pondría fin, al menos por el momento, a una tradición muy arraigada en Asturias. Esta medida, según ha señalado el Principado de Asturias en un comunicado, había sido planteada por las propias asociaciones de pescadores.

Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, en 2025. (Carlos Castro/Europa Press)

Cantabria mantendrá la pesca del salmón en 2027

Hace ya varios meses, el Gobierno asturiano planteó la posibilidad de que la próxima temporada de pesca de salmón no se llevase a cabo con el objetivo de recuperar una especie que lleva años en declive. Sin embargo, en un primer momento, se anunció que la veda no afectaría a la tradición del campanu: la pesca se abriría en cada cuenca únicamente hasta la captura de este primer salmón, tras lo que quedaría cerrada de nuevo durante el resto de la temporada. Esto, finalmente, parece que no será así.

PUBLICIDAD

Cantabria queda entonces como la única comunidad autónoma en la que, por el momento, persiste la pesca del salmón atlántico, pues también en Galicia, País Vasco y Navarra está establecida la veda total en sus ríos. El Gobierno cántabro ha anunciado que ha optado por mantener la campaña, aunque con importantes restricciones.

“Nadie puede ignorar que el salmón se encuentra en una situación muy difícil y que su conservación debe seguir siendo nuestra principal prioridad”, ha señalado María Jesús Susinos, consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Pese a ello, “consideramos que la pesca del salmón forma parte de la historia y la cultura de nuestros ríos y creemos firmemente que los pescadores no son la causa principal del declive de la especie, sino aliados fundamentales en su conservación”.

PUBLICIDAD

Salmón atlántico. (tim p/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

Por ello, en 2027 se seguirá pescando el salmón en Cantabria, aunque con un cupo máximo de 5 ejemplares por cada una de las cuatro cuencas salmoneras, lo que da un límite total de 20 salmones en toda la comunidad. Además, solo se permitirá la pesca los viernes, sábados y domingos entre el 1 de mayo y el 30 de junio. Además, se suprimirá la comercialización del campanu.

Asturias y Cantabria registraron su peor dato de capturas en 2026

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha señalado que la evolución de la especie “continúa requiriendo medidas restrictivas de gestión”. Sin embargo, apunta que algunos indicadores durante este año han permitido observar una “recuperación”.

PUBLICIDAD

En primer lugar, señala que los malos resultados del inicio de la temporada se deben a que “la entrada de salmones en los ríos asturianos durante la campaña de 2026 se produjo más tarde de lo habitual”. De hecho, la captura del campanu fue la más tardía de la historia, al retrasarse un mes.

Dos hombres durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, en 2025. (Carlos Castro/Europa Press)

En segundo lugar, el Gobierno de Asturias señala que la campaña en conjunto ha sido “algo mejor que la anterior, aunque todavía alejada de los niveles históricos”, añadiendo que la evolución ha sido “desigual entre las distintas cuencas”. Menciona casos como el del Narcea, donde se registraron 66 ejemplares (el cupo máximo establecido) antes del cierre de la temporada. No hace referencia, sin embargo, a que en el río Eo este 2026 no ha llegado a tocar tierra ningún ejemplar.

PUBLICIDAD

Mientras que hace décadas los salmones pescados en la comunidad autónoma llegaban a las cuatro cifras, ahora alcanzan escasamente la centena. En Asturias se ha registrado el peor dato desde que existen registros: 108. La situación es aún más crítica en Cantabria, donde solamente se pescaron 3 salmones.

“No queremos ríos sin salmones, pero tampoco ríos sin pescadores”, explicó en julio el consejero de Medio Rural Marcelino Marcos. Por ello, el Principado ha anunciado que se elevará de 95.000 a 150.000 euros la línea de ayudas a las sociedades de pescadores fluviales, “cuya colaboración resulta esencial para conservar y mejorar los ríos mediante repoblaciones, mantenimiento de instalaciones y seguimiento de las poblaciones piscícolas”. Además, se incorporarán subvenciones nominativas para las entidades que gestionan los centros ictiogénicos de Las Mestas, El Esmerillón y La Asturiana, destinadas a impulsar los programas de cría y repoblación de salmón.

PUBLICIDAD

Aquí hay un breve video de uno de los primeros salmones del Río Klamath en llegar a los afluentes por encima del antiguo Dique Iron Gate. La grabación fue realizada el viernes pasado por la geóloga del Departamento de Pesca Yurok, Kayah Ray, quien forma parte de un equipo que está realizando un estudio de los salmones en el tramo del río que ya no tiene presa.

Asturias pide que el salmón no sea incluido en el LESRPE

Uno de los puntos que queda todavía en el aire es la posible inclusión del salmón atlántico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) como “en peligro de extinción”.

En marzo de este año, la asociación por la conservación de la biodiversidad Saxífraga pidió formalmente al Gobierno de España dicha catalogación para la especie. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) solicitó en abril al Comité Científico un informe sobre el estado de conservación del salmón atlántico para saber si procedía o no a su designación como especie en peligro de extinción. En septiembre, el órgano de asesoramiento dictaminó a favor de su inclusión en el CEEA. Ahora la decisión esta sobre la mesa del Comité de Fauna y Flora, en el que las autonomías debatirán sobre la propuesta.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo de Asturias, sin embargo, ha anunciado que va a solicitar al MITECO que se paralice la tramitación para incluir al salmón atlántico en el LESRPE, pues defiende que “la conservación de la especie debe compatibilizar su protección con la capacidad de gestión activa de las comunidades autónomas, incluida la reproducción, la repoblación y el seguimiento científico”.