Una pareja corriendo por el parque (AdobeStock)

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Durante años, la alimentación saludable ha ocupado un lugar protagonista en las recomendaciones para prevenir enfermedades y vivir más años. Reducir el consumo de ultraprocesados, apostar por frutas y verduras y seguir patrones alimentarios equilibrados son algunos de los consejos más repetidos para cuidar la salud. Sin embargo, una nueva revisión científica invita a replantear las prioridades y pone sobre la mesa una cuestión incómoda: ¿hasta qué punto puede compensar una buena alimentación los efectos de llevar una vida sedentaria?

El debate no es nuevo. Una de las creencias más extendidas sostiene que no se puede compensar una mala dieta haciendo ejercicio. Pero ¿ocurre lo mismo en sentido contrario? Es decir, ¿puede comer sano contrarrestar las consecuencias de pasar demasiadas horas sentado y apenas realizar actividad física? Para responder a estas preguntas, dos investigadores han comparado los efectos de ambos hábitos sobre la mortalidad en una investigación publicada en la revista Mayo Clinic Proceedings.

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El estudio, elaborado por Glenn A. Gaesser, de la Universidad Estatal de Arizona, y Robert E. Sallis, de Kaiser Permanente, analiza metaanálisis y estudios prospectivos para evaluar qué factor tiene una mayor relación con el riesgo de morir por cualquier causa. Sus conclusiones apuntan a una diferencia considerable entre ambos comportamientos.

El sedentarismo, un riesgo mayor que comer mal

Las cifras analizadas por los investigadores revelan que la falta de actividad física podría tener un impacto mucho más pronunciado sobre la mortalidad que una alimentación deficiente. Los patrones alimentarios poco saludables, como el consumo habitual de ultraprocesados, carnes rojas y procesadas o alimentos fritos, se relacionan con un aumento del riesgo de muerte de entre el 3 % y el 20 %. Sin embargo, entre las personas más sedentarias, el exceso de riesgo se sitúa entre el 46 % y el 163 %, según los metaanálisis revisados.

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Una diferencia que lleva a los autores a situar la inactividad física por delante de la mala alimentación como factor asociado a la mortalidad prematura. La comparación también resulta favorable al ejercicio cuando se estudian los beneficios de los hábitos saludables. Seguir patrones alimentarios como la dieta mediterránea o DASH se asocia con reducciones de mortalidad de entre el 4 % y el 23 %. En cambio, caminar entre 11.000 y 16.000 pasos diarios se relaciona con una disminución del riesgo de entre el 45 % y el 67 %.

La capacidad física, un indicador de longevidad

La revisión destaca asimismo la importancia de la condición cardiorrespiratoria, medida mediante el consumo máximo de oxígeno (VO₂máx). Las personas con mayor capacidad física presentaban entre un 41 % y un 53 % menos de mortalidad que aquellas con peor condición.

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Por cada incremento de un equivalente metabólico (MET) en la capacidad cardiorrespiratoria, el riesgo de muerte disminuía entre un 11 % y un 13 %. Por este motivo, los investigadores recuerdan que la Asociación Americana del Corazón recomendó en 2016 considerar la condición cardiorrespiratoria como un signo vital clínico.

¿Puede el ejercicio compensar una mala alimentación?

Los estudios experimentales revisados aportan otro dato relevante: realizar entre 45 y 55 minutos diarios de ejercicio moderado-intenso consiguió prevenir o reducir alteraciones metabólicas y vasculares provocadas por dietas excesivamente calóricas y ricas en azúcares.

En cambio, no existe evidencia comparable de que una alimentación saludable pueda contrarrestar los efectos de una inactividad física severa. Incluso durante periodos prolongados de reposo en cama, una ingesta elevada de proteínas no consiguió evitar la pérdida de masa muscular y fuerza.

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Comer bien o hacer ejercicio

Así pues, ¿qué es más importante para vivir más años: comer bien o hacer ejercicio? Según esta revisión, la actividad física tiene una asociación más potente con la reducción de la mortalidad que la calidad de la dieta. No obstante, los investigadores reconocen que sus conclusiones proceden principalmente de estudios observacionales, que no permiten demostrar por sí solos una relación causal definitiva.

El mensaje no es abandonar la alimentación saludable, sino dejar de considerar que basta con comer bien para proteger la salud. La mejor estrategia sigue siendo combinar una dieta equilibrada con ejercicio regular, pero si hay un hábito que merece mucha más atención de la que recibe actualmente, es evitar el sedentarismo.

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