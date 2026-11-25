El presidente del Parlamento andaluz lee un manifiesto contra la violencia de género por el 25N antes del Pleno. (JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA)

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Vox continúa negándose a condenar la violencia contra la mujer y se ha quedado solo en las diferentes mociones de los parlamentos autonómicos por el 25N. Uno de los casos más controvertidos ocurrió este martes en Albacete, donde el exconcejal de Vox y ahora edil no adscrito, José Ramón Conesa, justificó su abstención en una resolución para la erradicación de la violencia contra las mujeres asegurando que él “fusilaría a todo aquel que matara a su pareja”.

Conesa sostuvo que la protección de las mujeres debe reforzarse porque la proporción de mujeres asesinadas frente a hombres muertos por sus parejas o exparejas es “de 12 a uno″. No obstante, el exedil matizaría después que no cree en la violencia machista porque “no por ser varón se es asesino y la mayoría de los hombres respetan y aman a sus parejas”.

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No ha sido la única moción en la que los de Santiago Abascal rechazan llamar por su nombre a la violencia de género. En el parlamento de Ceuta, Vox ni siquiera ha asistido al Pleno extraordinario programado este miércoles con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que se ha leído y aprobado una declaración institucional para condenar la violencia de género. En el ayuntamiento de Talavera, Vox ha llevado su propio texto condenando “toda violencia contra las mujeres y cualquier persona”, mientras que en el consistorio alicantino de Novelda Vox ha votado en contra. No sabremos si Vox finalmente hubiese respaldado la resolución prevista en el Parlamento andaluz, que no acabó pronunciándose ante el desacuerdo de las izquierdas, que plantearon una serie de modificaciones en el texto que no fueron aceptadas por los populares ni Vox.

Vox recoge cable a cuatro días del 29N, pero matiza que no le gusta llamarlo “violencia machista”

A falta de cuatro días para las elecciones, Vox ha optado por recular en su postura a través de su portavoz nacional, José Antonio Fúster, quien acabó admitiendo que la violencia machista existe, pero matizando que había que abordarla desde otro enfoque. En este sentido, Fúster ha asegurado que Vox está comprometido con la dignidad, la vida, la libertad y la igualdad de las mujeres y señaló que el programa electoral del partido incluye más de 20 medidas. Ninguna de ellas, sin embargo, se refiere a la terminología “violencia de género” o “violencia machista”, sino que amplía el concepto a “violencia”.

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Vox presenta a través de un vídeo promocional un juego interactivo para teléfonos móviles denominado "Reto del Sentido Común".

Una de las únicas propuestas, sin concretar su medida, habla de reforzar la prevención, la protección policial y judicial y la asistencia integral a las víctimas, “evitando que ninguna mujer quede desamparada”.

Pero en otro apartado, Vox se limita a proponer la derogación de las leyes de género, que protegen y garantizan la igualdad en el colectivo trans, y el sistema de protección de las mujeres, que según afirman “ha criminalizado a los hombres” favoreciendo las denuncias falsas. En España, según la Fiscalía General del Estado, las sentencias condenatorias por denuncia falsa en violencia de género representan alrededor del 0,008% (el informe abarca las presentadas en el periodo 2009–2024 sobre más de 2,45 millones de denuncias).

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