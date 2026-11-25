(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educadores, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. (Mateo Lanzuela / Europa Press)

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La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado este miércoles una subida salarial para maestros y profesores de la región a partir del 1 de enero de 2027. El incremento será de hasta 400 euros mensuales a través del concepto de la carrera profesional horizontal docente, un complemento progresivo que aumentará cada seis años de trabajo.

La medida llega en medio de la huelga educativa indefinida, que afecta a todos los niveles de la educación pública no universitaria. Los docentes madrileños comenzaron los paros el pasado 14 de octubre y han continuado sus movilizaciones durante 40 días, sin que el Ejecutivo regional se reúna con ellos. El equipo de Isabel Díaz Ayuso ha cuantificado los efectos de la huelga en más de 400.000 horas lectivas perdidas.

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La subida salarial era una de las exigencias de los colectivos en huelga, que pedían 600 euros extra en su nómina, pero no la única: los docentes reclaman una reducción de las horas lectivas en todos los niveles educativos, así como de las ratios de estudiantes por aula. Por el momento, estas reivindicaciones siguen sin respuesta. La consejera ha convocado a los cuatro principales sindicatos del sector (CCOO, CSIF, UGT y ANPE) a una reunión el próximo viernes 27 de noviembre para ratificar esta propuesta. Posteriormente, será tramitada por el Gobierno regional para su entrada en vigor en 2027.

Hasta 400 euros más al mes

(Foto de ARCHIVO) La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo. (Isa Saiz / Europa Press)

La carrera profesional horizontal docente será un complemento progresivo de seis grados, que se incrementará cada seis años. El primer grado llevará aparejado un complemento económico anual de 600 euros para los maestros y 684 euros para los profesores, cantidades que se irán incrementando sucesivamente (1.020 y 1.164 euros en el segundo grado, 1.440 y 1.644 euros en el tercero, 1.860 y 2.124 en el cuarto y 3.000 y 3.432 en el quinto) hasta alcanzar los 4.200 y 4.800 euros anuales, respectivamente, para los profesionales que logren el sexto grado.

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Además del criterio temporal, los docentes deberán obtener 150 puntos en la evaluación de su desempeño para avanzar al siguiente grado del complemento, que estará basada en criterios objetivos relacionados con las funciones de su puesto, la formación permanente o su participación en programas y proyectos que mejoren la calidad educativa.

El nuevo complemento de sueldo anunciado este miércoles por Zarzalejo se sumaría al aumento salarial de los funcionarios, aprobado el martes en el Consejo de Ministros. Esta medida, que entrará en vigor el jueves, supondrá un aumento del 4,5% en las retribuciones de todos los empleados públicos, así como el 0,5% adicional que percibirán con efecto retroactivo a enero de 2026 por la subida del IPC.

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