Una mujer rescata a una paloma atropellada y la lleva cada día al trabajo con un arnés. (X/@vocescoruna)

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En las calles de A Coruña es habitual cruzarse con vecinos paseando a sus perros, pero la estampa que protagoniza Lucía cada mañana rompe todos los esquemas. Esta gallega acude diariamente a su puesto de trabajo acompañada de Alanis Morissette, una paloma a la que adoptó tras salvarle la vida. Aunque no sean la mascota más habitual en los hogares, estas aves destacan por su gran inteligencia y capacidad para crear fuertes lazos afectivos con las personas.

El origen de esta amistad se remonta a hace casi dos años en la localidad lucense de Chantada. Según relató la propia Lucía al programa Voces de A Coruña (Radio Voz), el ave sufrió un grave accidente que le impidió volver a la vida silvestre: “La encontré atropellada y no puede volar. Tiene el ala y la pata rota; la veterinaria ya me dijo que no iba a poder volar”. Ante el pronóstico de que nunca recuperaría su autonomía, la mujer decidió hacerse cargo de ella de forma permanente e integrarla en su día a día.

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Para garantizar su bienestar y evitar que pase horas sola en casa, Lucía optó por llevarla consigo a todas partes: “Me acompaña todos los días, viene al trabajo conmigo”. Sin embargo, la convivencia con un ave que conserva sus instintos intactos, pero carece de capacidad física para sostenerse en el aire, exige precauciones constantes para evitar accidentes. “Lleva el arnés porque a veces se olvida de que no puede volar y se lanza. Entonces se queda colgando, porque como tiene la pata rota, solo falta que no pueda caminar”, explicó la dueña entre risas frente a la cámara.

Las palomas son animales habituales en las plazas de los pueblos y ciudades. (Freepik)

El estigma frente a la realidad de estas aves

El caso de Alanis Morissette —bautizada así en honor a la célebre cantante canadiense— pone sobre la mesa una realidad desconocida para gran parte del público: la faceta de las palomas como animales de compañía. Aunque en los entornos urbanos suelen cargar con el prejuicio de ser consideradas una plaga o focos de suciedad, los especialistas en comportamiento animal señalan que se trata de aves extraordinariamente inteligentes, sociables y con una gran predisposición al vínculo con los seres humanos.

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De acuerdo con los expertos en etología y cuidado animal de ExpertoAnimal, la mala fama sanitaria de estos ejemplares responde exclusivamente a las condiciones insalubres de la calle y a la ingesta de desechos, y no a su naturaleza biológica. De hecho, destacan que son animales muy limpios por instinto que, bajo supervisión veterinaria, desparasitación periódica y una higiene rigurosa, no representan ningún riesgo para la salud humana y desarrollan un fuerte apego hacia sus cuidadores.

Varias palomas caminan sobre el pavimento de una plaza pública, imagen de archivo. (Magnific)

Además, el cuidado de una paloma doméstica requiere atenciones específicas para asegurar su calidad de vida, especialmente cuando presentan secuelas físicas como las de Alanis. Su alimentación debe basarse en mezclas equilibradas de granos y semillas —como trigo, maíz, avena o mijo—, complementadas con vegetales frescos y aportes minerales, evitando siempre productos tóxicos para su organismo como el chocolate, el aguacate, la sal o los alimentos procesados.

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