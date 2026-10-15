España

Pedro Azañón, fisioterapeuta: “Tener menos agujetas no significa que tu músculo se esté recuperando mejor”

Sentir menos dolor después de una sesión de entrenamiento no implica necesariamente que los músculos se estén recuperando mejor

Una mujer con agujetas en los brazos (@progressus_fisioterapia / Montaje Infobae)
Una mujer con agujetas en los brazos (@progressus_fisioterapia / Montaje Infobae)
Guardar

Los baños de agua fría se han convertido en una práctica habitual entre quienes entrenan con regularidad y buscan acelerar la recuperación muscular. Desde deportistas de élite hasta aficionados al gimnasio, cada vez más personas recurren a la inmersión en agua fría después del ejercicio con la intención de reducir las molestias y volver a entrenar cuanto antes.

Esta técnica cuenta con beneficios respaldados por la evidencia científica, especialmente en lo que respecta a la disminución de las agujetas y de algunos marcadores indirectos del daño muscular. Sin embargo, sentir menos dolor después de una sesión de entrenamiento no implica necesariamente que los músculos se estén recuperando mejor. La diferencia entre aliviar las molestias y favorecer la adaptación muscular es fundamental para entender cuándo conviene utilizar este recurso.

PUBLICIDAD

Sobre esta cuestión ha puesto el foco el fisioterapeuta Pedro Azañón (conocido en redes sociales por su perfil @progressus_fisioterapia), quien advierte de los posibles inconvenientes de recurrir sistemáticamente al agua fría después de entrenar y cuestiona una creencia extendida entre quienes practican deporte: que reducir las agujetas equivale a mejorar la recuperación.

Menos dolor no siempre significa mejor recuperación

Azañón comienza su explicación con una advertencia: “Si haces esto después de entrenar, podrías estar cometiendo un grave error”. A continuación, recuerda que durante años se ha recomendado utilizar baños fríos tras el ejercicio para facilitar la recuperación muscular. Una recomendación que, según explica, tiene parte de fundamento, aunque requiere matices.

PUBLICIDAD

“La ciencia nos muestra cómo utilizar el agua fría nos puede beneficiar después del entrenamiento para reducir las agujetas, además de también reducir algunos marcadores indirectos de daño muscular”, señala el fisioterapeuta. El problema aparece cuando estos efectos se interpretan como una prueba inequívoca de que el músculo se ha recuperado mejor.

Para ilustrar esta diferencia, el fisioterapeuta alude a una investigación de 2025 en la que se compararon personas que recurrían al agua fría, otras que utilizaban agua caliente y otras que no hacían nada después de entrenar. Según resume , “no habían diferencias en recuperación muscular”. El ejemplo pone sobre la mesa que las sensaciones posteriores al ejercicio no siempre reflejan los procesos fisiológicos que tienen lugar en el organismo.

El posible efecto sobre la síntesis de proteínas

El fisioterapeuta también menciona otro estudio centrado en los efectos de la inmersión en agua fría después del entrenamiento de fuerza. Según explica, los participantes que permanecieron durante 20 minutos en agua a unos ocho grados experimentaron una reducción de hasta el 20 % en la síntesis de proteínas.

Este proceso resulta relevante porque interviene en la reparación y adaptación del tejido muscular tras el esfuerzo. Por ello, reducir su actividad podría dificultar algunas de las adaptaciones que se persiguen con el entrenamiento de fuerza, especialmente cuando el objetivo es ganar masa muscular.

La advertencia no significa que el agua fría sea perjudicial en cualquier circunstancia ni que sus efectos sean idénticos para todas las personas. La respuesta depende, entre otros factores, del tipo de ejercicio, de la frecuencia con la que se utiliza la inmersión y de los objetivos deportivos. Además, reducir las molestias puede resultar útil en contextos en los que se necesita volver a competir o rendir en poco tiempo.

Una mujer realiza una serie de ejercicios en la cama. Se muestran estiramientos para piernas, rotaciones de hombros, movimientos de espalda y un automasaje con una pelota. La rutina está diseñada para activar las articulaciones antes de levantarse. Es un tutorial de bienestar físico en casa.

¿Hay que evitar los baños de agua fría?

La conclusión de Azañón no es que haya que desterrar esta práctica, sino evitar convertirla en una rutina automática con la expectativa de que siempre acelerará la recuperación. “Eso tampoco significa que ahora tengas que huir del agua fría”, aclara.

El fisioterapeuta identifica el principal problema en utilizarla habitualmente creyendo que es imprescindible para recuperar la musculatura. En consecuencia, antes de incorporar los baños fríos después de cada sesión, conviene valorar qué se pretende conseguir: aliviar las agujetas a corto plazo o favorecer las adaptaciones derivadas del entrenamiento.

Temas Relacionados

Actividad físicaEjercicio físicoFitness y BienestarFitness y Bienestar EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El abogado explica cómo actuar si el vendedor se niega a devolver las arras o el casero retiene la fianza, dos conflictos habituales al comprar o alquilar vivienda

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en seis de las ciudades más importantes de España

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los detalles ocultos de ‘La bola negra’: San Sebastián, el caballo y otros easter eggs sobre Lorca en la película de los Javis

La influencia del poeta se extiende más allá del guion e incluye bocetos, localizaciones reales y una referencia directa al clásico de James Cameron

Los detalles ocultos de ‘La bola negra’: San Sebastián, el caballo y otros easter eggs sobre Lorca en la película de los Javis

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

Ha tenido una relación compleja con parte del Ejecutivo y con el propio Pedro Sánchez. Sin embargo, es una de los miembros con más años -las dos legislaturas completas- en el Gobierno

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

Los 5 beneficios de comer calabaza este otoño: de cuidar la vista a proteger el sistema nervioso

Esta hortaliza típica del otoño aporta nutrientes esenciales para el organismo

Los 5 beneficios de comer calabaza este otoño: de cuidar la vista a proteger el sistema nervioso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

La incursión militar en Ceuta reaviva un pulso por sus aguas sin base jurídica: “Es una controversia política que dificulta la delimitación a gusto de Marruecos”

Renfe pone en marcha un servicio psicológico pionero para las víctimas de accidentes y consolida otro para los trabajadores testigos de arrollamientos

Los consulados españoles alertan de que llevará años identificar a los nacionalizados por la ley de nietos que no tienen derecho a voto: “Es imposible en cinco días”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna