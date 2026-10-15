Pedro Azañón, fisioterapeuta: “Tener menos agujetas no significa que tu músculo se esté recuperando mejor”

Una mujer con agujetas en los brazos (@progressus_fisioterapia / Montaje Infobae)

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Los baños de agua fría se han convertido en una práctica habitual entre quienes entrenan con regularidad y buscan acelerar la recuperación muscular. Desde deportistas de élite hasta aficionados al gimnasio, cada vez más personas recurren a la inmersión en agua fría después del ejercicio con la intención de reducir las molestias y volver a entrenar cuanto antes.

Esta técnica cuenta con beneficios respaldados por la evidencia científica, especialmente en lo que respecta a la disminución de las agujetas y de algunos marcadores indirectos del daño muscular. Sin embargo, sentir menos dolor después de una sesión de entrenamiento no implica necesariamente que los músculos se estén recuperando mejor. La diferencia entre aliviar las molestias y favorecer la adaptación muscular es fundamental para entender cuándo conviene utilizar este recurso.

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Sobre esta cuestión ha puesto el foco el fisioterapeuta Pedro Azañón (conocido en redes sociales por su perfil @progressus_fisioterapia), quien advierte de los posibles inconvenientes de recurrir sistemáticamente al agua fría después de entrenar y cuestiona una creencia extendida entre quienes practican deporte: que reducir las agujetas equivale a mejorar la recuperación.

Menos dolor no siempre significa mejor recuperación

Azañón comienza su explicación con una advertencia: “Si haces esto después de entrenar, podrías estar cometiendo un grave error”. A continuación, recuerda que durante años se ha recomendado utilizar baños fríos tras el ejercicio para facilitar la recuperación muscular. Una recomendación que, según explica, tiene parte de fundamento, aunque requiere matices.

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“La ciencia nos muestra cómo utilizar el agua fría nos puede beneficiar después del entrenamiento para reducir las agujetas, además de también reducir algunos marcadores indirectos de daño muscular”, señala el fisioterapeuta. El problema aparece cuando estos efectos se interpretan como una prueba inequívoca de que el músculo se ha recuperado mejor.

Para ilustrar esta diferencia, el fisioterapeuta alude a una investigación de 2025 en la que se compararon personas que recurrían al agua fría, otras que utilizaban agua caliente y otras que no hacían nada después de entrenar. Según resume , “no habían diferencias en recuperación muscular”. El ejemplo pone sobre la mesa que las sensaciones posteriores al ejercicio no siempre reflejan los procesos fisiológicos que tienen lugar en el organismo.

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El posible efecto sobre la síntesis de proteínas

El fisioterapeuta también menciona otro estudio centrado en los efectos de la inmersión en agua fría después del entrenamiento de fuerza. Según explica, los participantes que permanecieron durante 20 minutos en agua a unos ocho grados experimentaron una reducción de hasta el 20 % en la síntesis de proteínas.

Este proceso resulta relevante porque interviene en la reparación y adaptación del tejido muscular tras el esfuerzo. Por ello, reducir su actividad podría dificultar algunas de las adaptaciones que se persiguen con el entrenamiento de fuerza, especialmente cuando el objetivo es ganar masa muscular.

La advertencia no significa que el agua fría sea perjudicial en cualquier circunstancia ni que sus efectos sean idénticos para todas las personas. La respuesta depende, entre otros factores, del tipo de ejercicio, de la frecuencia con la que se utiliza la inmersión y de los objetivos deportivos. Además, reducir las molestias puede resultar útil en contextos en los que se necesita volver a competir o rendir en poco tiempo.

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Una mujer realiza una serie de ejercicios en la cama. Se muestran estiramientos para piernas, rotaciones de hombros, movimientos de espalda y un automasaje con una pelota. La rutina está diseñada para activar las articulaciones antes de levantarse. Es un tutorial de bienestar físico en casa.

¿Hay que evitar los baños de agua fría?

La conclusión de Azañón no es que haya que desterrar esta práctica, sino evitar convertirla en una rutina automática con la expectativa de que siempre acelerará la recuperación. “Eso tampoco significa que ahora tengas que huir del agua fría”, aclara.

El fisioterapeuta identifica el principal problema en utilizarla habitualmente creyendo que es imprescindible para recuperar la musculatura. En consecuencia, antes de incorporar los baños fríos después de cada sesión, conviene valorar qué se pretende conseguir: aliviar las agujetas a corto plazo o favorecer las adaptaciones derivadas del entrenamiento.