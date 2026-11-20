Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, este jueves en el debate con Pedro Sánchez. (EFE/ Luis Tejido)

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Alberto Núñez Feijóo ganó el debate cara a cara a Pedro Sánchez, y van dos. Hay futbolistas que se pasan la carrera haciendo la misma jugada y ni entrenadores ni defensas rivales son capaces de dibujar en la pizarra la forma de evitarla. Los hay que dicen este viernes que el del PP ganó con patadas, al límite del reglamento, y que el árbitro no le amonestó. Son los que estas horas después siguen sin explicarse cómo el candidato de la telegenia y los golpes de efecto se vio inoperante, mientras encajaba del contrario hasta con la pierna mala.

Se explica tan sencillo como que Feijóo hizo el debate que quería y Sánchez, no. Como en 2023, el aspirante comenzó al ataque y al cuello, soltando una retahíla con los asuntos y nombres propios que más daño podían hacer al presidente. Por decir solo algunos: Carles Puigdemont; José Luis Ábalos, Santos Cerdán; Adamuz, Urda; José Luis Rodríguez Zapatero; Begoña Gómez, David Sánchez; Ceuta. “Esto es mucho más de lo que quieren que olvides, pero yo lo que quiero es que no vuelva a pasar”, dijo el gallego, que coronó parafraseando al propio Sánchez: “España merece un presidente decente”.

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Así, el socialista tenía dos opciones: la A, la de 2023, que fue entrar al trapo y jugar a lo que quiso el otro, o bien la B, tratar de tomar él la iniciativa, obviando la provocación. Eligió una opción C, a medio camino entre la una y la otra, y arrancó con dos asunciones: que ha hecho cosas mal y que no ha estado acertado a la hora de rodearse. Es decir, no comenzó tal como pudo haber pactado con su equipo, sino respondiendo ya a Feijóo, si bien esta vez tratando de mantener la calma, sin elevar el tono, hablando despacio. Eso le funcionó en sus entrevistas en Telecinco y Antena 3, pero no en el debate.

El candidato del PP vendió su papel de gestor en su última intervención en el debate con Pedro Sánchez.

Las pensiones

Porque a la mínima que Sánchez sí arrancó con su discurso, Feijóo inició las interrupciones, tan medidas como para sonar apenas unas décimas de segundo y desbaratar una frase, y así una tras otra. No habían pasado ni cinco minutos que el presidente ya estaba pidiendo ayuda con la mirada a María Casado, que solo llamó la atención al popular cuando este cortaba ya sin tiempo en su marcador, lo que por otro lado tampoco evitó que siguiera haciéndolo. Además, según verificadores profesionales, y sobre todo en el tramo económico, en la catarata de datos hubo bastante contaminación.

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Sánchez sabía que la de las medias verdades, inexactitudes o directamente falsedades era una batalla perdida en la que no se podía entretener, contando con que tampoco quedó exento de pronunciarlas. Pero su afán era poder hilar algún argumento, frenar el empuje de Feijóo. Y este se impuso hasta en las cuestiones en las que podría haberse mostrado más vulnerable. El debate de las pensiones, por ejemplo, que cayó como una bomba en campaña cuando Ester Muñoz aseguró que van a “petar”. Fue Feijóo quien sacó antes las pensiones, para comprometerse a revalorizarlas conforme al IPC.

El presidente del Gobierno llama a la participación en su última intervención en el debate con Alberto Núñez Feijóo.

Los presupuestos

Habló el líder de la oposición, pero también el presidente de la Xunta de Galicia. Enfatizó su cadena de mayorías absolutas, sus décadas de gestión, de mando, cuando una de las mayores críticas que se pueden lanzar sobre un aspirante es la inexperiencia, o la ligereza para hablar de algo que desconoce. De hecho, su minuto final puso el énfasis en esta vasta experiencia previa, con un elemento nada casual, clave: “Sé aprobar presupuestos”. Sánchez no ha sacado adelante unos en toda la legislatura, marcado por el chantaje de Junts, que este jueves asestó su último desprecio en forma de entrevista a Carles Puigdemont en El Mundo.

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Sánchez solo pudo tratar de dirigirse al elector y no interactuar. No solo en el minuto de oro miró a cámara y no a su rival. El debate le servía para intentar un complejísimo ya trasvase de voto de la derecha a la izquierda, apelar al elector de centro, al indeciso, al desmovilizado. Se hace difícil creer que esto pudiera ocurrir, a falta de la segunda oportunidad que brinda el formato a cuatro de la próxima semana. A Sánchez solo se le vio bien y cómodo en ese minuto final, cuando Feijóo ya no podía incomodarle, cuando el debate ya no era debate. “Vota con toda tu alma, vota con fuerza”, exclamó con un ímpetu, en plena oportunidad perdida.