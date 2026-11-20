España ya tiene a su rival en cuartos de final de la Nations League. (Reuters/Andrew Boyers)

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España ya tiene su ‘coco’ para los cuartos de la Nations League. Y es el más peligroso de todos. Se enfrentará a Francia, primero del grupo A. El equipo de Zinedine Zidane se verá las caras con el de Luis de la Fuente justo después de perder el invicto. Lo hizo ante Inglaterra en el último partido de la fase de grupos. A pesar de empatar a puntos, los ingleses subieron al primer puesto por la mayor diferencia de goles (13).

El bombo estaba caliente. A España le podía tocar Francia, Alemania o Portugal, tres de las mejores selecciones del mundo y que precisamente atraviesan un periodo de transición con una nueva camada de futbolistas o un nuevo entrenador.

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Además, La Roja se encuentra con otra dificultad: jugará la vuelta de la eliminatoria en Francia. Los cuatro vencedores jugarán la Final Four, del 9 al 13 de junio, en una sede aún por decidir. No obstante, la selección de Luis de la Fuente es la que más goles ha marcado en la historia de la competición (29).

Zidane y Mbappé. (REUTERS/Murad Sezer)

El camino a la final

El sorteo se ha celebrado con total normalidad. Primero, decidiendo los partidos de las selecciones que se enfrentarán por el descenso de las diferentes ligas y, después, los cuartos de final, donde estaba España. La bola de La Roja ha sido la primera en salir de su bombo. En el otro, la de Inglaterra. Al ya enfrentarse en la fase de grupos, los de Thomas Tuchel pasaban directamente al enfrentamiento dos, contra Noruega.

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La segunda ya sí era la nuestra: Francia. Duelo por todo lo alto entre dos viejas conocidas. Ya el último enfrentamiento daba el pase a una final, la del Mundial 2026, sin ir más lejos. La suerte sonrió a España en un partido serio y controlado de principio a fin. Finalmente, los de De la Fuente acabaron levantando el título el 19 de julio. Ahora, está en juego la Final Four.

Si gana España, se enfrentará en semifinales contra el ganador del Países Bajos - Portugal. En el otro lado del cuadro, los partidos son Bélgica-Alemania y Noruega-Inglaterra.

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La Francia de Zidane, una vieja conocida

La selección española se mira otra vez en el espejo de un viejo conocido. Sin embargo, el balance es más que alentador para los intereses de los héroes de la segunda estrella. La Roja ha ganado a Les Blues en las últimas tres grandes citas: semifinales de la Eurocopa 2024, de la Nations 2025 y del Mundial 2026. La única espinita clavada data de 2021, cuando Francia ganó a España en la final de la Nations League (2-1).

Lamine Yamal hace una entrada a Kylian Mbappé en la semifinal del Mundial 2026. (REUTERS/Kai Pfaffenbac)

Una Francia nueva, pero con grietas

Zinedine Zidane recogió el testigo de Didier Deschamps tras 14 años en el banquillo bleu. La primera lista ya incluyó a cinco debutantes que anunciaban un cambio de ciclo, pero las sensaciones eran buenas con hasta cuatro victorias seguidas en los primeros cuatro partidos. Sin embargo, la fisura llegaría en el quinto, contra Italia en San Siro, y sin Kylian Mbappé. La selección francesa cayó 3-1. Según los medios del país vecino, la relación entre ambos no es tan fluida como con la del antiguo seleccionador; todo debido a desplazar a ‘Kiki’ a la banda para dejar el frente de ataque a Dembélé.

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Mbappé. (EFE/Critobal Herrera-Ulashkev)

España, a recuperar la senda de la victoria

Como hemos mencionado, la derrota ante Inglaterra puso fin a la racha de 43 partidos invictos. España se vio 0-3 antes de la hora y, aun jugando casi media hora con uno más, se quedó a un gol de la remontada con los tantos de Oyarzabal y Nico Williams. Ahora sí, toca ganar la ida en casa para, por un lado, encaminar la eliminatoria y, por otro, volver al camino de la victoria.